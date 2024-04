Osumnjičene za Dankino ubistvo čeka psihijatrijsko vještačenje.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Fcebook/Printscreen

U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru se očekuje da S.J. i D.D, koji se sumnjiče da su ubili djevojčicu Danku, budu dovedeni na saslušanje. Iz tužilaštva su potvrdili da, bez obzira na to kakve izjave budu dali, obojicu čekaju dvije sigurne stvari.

"Osumnjičeni mogu da daju izjave, a mogu i da se brane ćutanjem. Šta god da odluče, obojici će biti određen pritvor do 30 dana. U tom periodu njih dvojica će biti saslušavani po potrebi. Takođe, obojicu očekuje psihijatrijsko vještačenje u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu. To se radi da bi se vidjelo kolika je bila njiihova uračunljivost prilikom vršenja djela. U ovom slučaju i to je krajnje nevažno. Čak i da im je uračunljivost bila slaba, oni su kasnije danima bili svjesni šta su uradili", saznaje Informer iz tužilaštva.

Nakon saslušanja, koje se očekuje oko 20 časova, obojica će biti upućeni u istražni Okružni zatvor u Zaječaru. Trenutno je oko zgrade tužilaštva primjetno pojačano prisustvo policije.

BONUS VIDEO: