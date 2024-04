Forenzičari pretražuju džakove pored puta kod Brestovca.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/facebook/screenshot

Potraga za tijelom ubijene Danke Ilić (2) i dalje traje, a pripadnici forenzike MUP-a pretražuju džakove cementa pored puta na nekoliko kilometara od Brestovca. U četvrtak je otkriveno da je djevojčica ubijena, a potraga za tijelom i dalje traje s obzirom da su osumnjičeni S.J. (50) i D.D. (50) nju udarili autom nakon čega su je ubacili u gepek i riješili se tijela na deponiji.

Kako se vidi na fotografijama, vozilo marice je stalo na to mjesto i svi džakovi su preneseni i uneseni u to vozilo. Nema informacija da li je nešto pronađeno.

Dok svi bez daha čeka da policija pronađe tijelo Danke Ilić, dvojica osumnjičenih S. J. i D. D. su priznala zločin i do detalja opisali kako su usmrtili djevojčicu. Oglasila se i majka osumnjičenog D. D. koji bi danas zajedno sa drugim osumnjičenim trebalo da bude saslušan u Tužilaštvu. Majka tvrdi da njen sin nije ubio malu Danku i kaže da joj je poslije ovih vijesti ozbiljno narušeno zdravlje.

"Kad sam čula šta se desilo, ja sam imala 180 sa 100 pritisak, a 94 otkucaja (srca u minutu). Rekla sam da idem u Hitnu (pomoć), ali nije bilo jer bili su ovi u Banskom Polju. I nisam dobro ni sad", bila je prva reakcija majke osumnjičenog D. D i objasnila kakav je njen sin:

"D. D. je dobar sin, sluša ovdje, on je bio moja desna ruka. Za sve. Zato ja plačem, on je bio moja desna ruka. Volio je neku čašicu samo da popije. Ništa mi nije rekao za djevojčicu. Uhapsili su ga na poslu. Nisam ga vidjela. On treba sad da se kupa, da se brije, odijelo da se promijeni. Ja sam na televiziji čula".

Ubijeđena je da njen sin nije počinio užasan zločin uprkos saopštenju policije da ga je sam i priznao. Potvrdila je i da joj je policija pretresala kuću, rekavši da joj je to bilo čak i smiješno.

Izvor: Facebook/screenshot

"Kažem da nije on bio. Garantujem 1.200-300 posto da on to uopšte nije uradio. Petresali su, ovdje imam jedan ambar, možda je smiješno, imam tu kutije sa jajima. Ništa nisu našli, ni u vešmašini, ni u mašini za šivenje, ni u ostavi", rekla je.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 04:35 "ISTRAGA NE TREBA DA SE ZAVRŠI PRIZNANJEM OSUMNJIČENIH! Psiholog izrazio sumnju u umešanost N.N. lica u ubistvo Danke Ilić Izvor: kurir televizija Izvor: kurir televizija