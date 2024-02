Nakon porodice Kobiljski svjedočio je Slobodan Negić, otac jedne od ubijenih djevojčica u masakru u OŠ "Vladislav Ribnikar".

U Višem sudu u Beogradu danas je svjedočenjem roditelja nekoliko ubijene djece 3. maja u OŠ "Vladislav Ribnikar", nastavljeno suđenje u parničnom postupku protiv porodice dječaka ubice, odnosno majke, oca i dječaka, koji je u toj školi ubio devet vršnjaka i čuvara i ranio još šest osoba. Prvo je svjedočilla porodica Kobiljski, Nina i Dragan, o pucnjavi i tragediji koja ih je zadesila, a nakon njih je svjedočio Slobodan Negić, otac djevojčice, jedne od žrtava masakra.

"Milanka mi je javila da naše dijete leži krvavo u toaletu, a Milanki je to javila drugarica naše ćerke. Sumnjam da je ona izašla do toaleta i da je tada naletjela na dječaka ubicu. On joj puca tri puta u grudi, ona se potom okreće leđima ka njemu nakon čega on ispaljuje četiri hitaca u njena leđa i ona pada na zemlju. Biti otac i majka takvog (dječaka ubice) je stravična kazna. Nijesam čuo saučešće i hvala im na tome. Njima treba pomoć", rekao je Slobodan Negić.

Podsjetimo, tužbu je podnijelo ukupno 27 tužilaca, odnosno članova porodice žrtava masakra, a tuženi su maloljetni dečak ubica i njegovi majka i otac. Sud će odlučivati o tužbi i tek po okončanju parničnog postupka će donijeti odluku da li u potpunosti ili djelimično prihvata tužbeni zahtjev porodica, ili ga eventualno odbija.