Potresne scene na suđenju za masakr u Ribnikaru.

Izvor: MONDO/Nikolet Vukčević

Teške scene u beogradskoj Palati pravde obilježile su jučerašnje suđenje ocu i majci dječaka koji je priznao da je pucao u OŠ "Vladislav Ribnikar" jer su članovi porodica žrtava u sud došli noseći fotografije ubijene dece.

"Lažovi, monstrumi, branite kriminalce za pare", ovim rječima su se juče roditelji ubijene djece obratili braniocu oca i majci dječaka. Ocu se, podsjetimo, sudu za teško djelo protiv opšte sigurnosti, majci za nedozvoljeno držanje oružja, municije i eksplozivnih naprava, a odgovornom licu streljane u kojoj je dječak sa ocem vježbao gađanje i instruktoru pucanja, za davanje lažnog iskaza.

"Roditelji ubijene djece i porodica radnika obezbjeđenja prvog dana suđenja, kao i juče, mirno i dostojanstveno su pratili sve što se dešavalo u sudskom postupku. Međutim, izjave koje je advokat davao u sudnici i van nje, ali i ponašanje roditelja koji ih nisu ni pogledali, očigledno su bili kap koja je prelila čašu", kaže izvor.

On objašnjava da su roditelje, sudeći prema njihovoj reakciji u hodniku Palate pravde u kojoj su prethodno poređali slike najmilijih kojih više nema, izrevoltirali negiranjem krivice, ali i sve ono što je od 3. maja do juče pratilo cio slučaj. "Roditelji su izjavili da nisu krivi, nikakvu empatiju, žaljenje niti kajanje prema ubijenima niti prema porodicama nisu pokazali, čine sve samo da ispadnu žrtve, a njihov branilac Borivoje Borović za sve što se dogodilo pokušao je da okrivi državu, samog dječaka, pominjao je anketni odbor i tužilaštvo. Porodice je zaboljelo to što su za roditelje dječaka krivi svi osim njih samih, zbog toga je reakcija juče bila takva", objašnjava sagovornik.

Roditelji djece i radnika obezbjeđenja juče su u sud došli jedan za drugim, noseći u rukama uramljene slike ubijenih. Poređali su ih na klupu ispred sudnice i ćutke sjedeli. U jednom trenutku jedna majka se slomila. "Ja sam moju ćerku učila da treba da se druži, dok je njenog ubicu otac učio da puca, a sada kaže da nije kriv", rekla je ona grleći sliku svoje ćerke, koju je i juče držala u krilu u sudnici.

"To je možda najpotresnija scena koja je ikada viđena u beogradskoj Palati pravde. Uplakani roditelji stajali su dostojanstveno pored fotografija svoje djece i radnika obezbjeđenja. Majka dječaka, koja se brani sa slobode, prošla je pored tih slika pred ulazak u sudnicu, ali se nije osvrnula niti zastala", priča izvor.

Prema njegovim riječima, dok su roditelji čekali ispred sudnice "iza zatvorenih vrata" odvijala se drama, pošto je advokat Borović koji brani oca i majku dječaka, predložio da svi roditelji uđu i prisustvuju suđenju. "Roditelji su juče kratko negirali krivicu, ali do iznošenja odbrane još uvijek nije došlo jer je sudsko veće nastavak zakazalo za 29. februar. Sudsko vijeće bi trebalo da odluči o ovom predlogu, kom su se pojedini zastupnici usprotivili, iz razloga što bi to mogla da bude odluka mimo zakona, zbog koje bi jednog dana presuda mogla da "padne"", objasnio je izvor.

Otac jedne od ubijenih djevojčica je kratko rekao da oni nemaju o čemu da svjedoče "osim da djecu više nemaju". "Kada je otac vidio slike tijela krvave djece iz dokumentacije, počeo je da sebe sažaljeva. Govorio je da mu je porodica upropašćena. A kako su vaspitavali dijete? Šta im dijete radi na internetu? Kako dva dana nisu vidjeli oružje i molotovljeve koktele?", rekao je.