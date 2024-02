Bosanski portal "ATV" objavio je sve detalje brutalnog ubistva u Doboju koje je potreslo region.

Mjesec dana pritvora dobili su Andrea Kajganić i Dražen Lazarević. Na teret im se stavlja teško ubistvo. Njih dvoje su osumnjičeni da su na podmukao i svirep način ubili Andreinog supruga Sašu Kulišića. U pritvoru je i četrnaestogodišnja kćerka Kulišića i Kajganićeve za koju se, takođe, sumnja da je bila dio mučkog plana koji je skovala njena majka, piše "ATV".

U rješenju za pritvor Okružnog suda u Doboju navedeno i kako su to uradili. Kobnog dana u prijepodnevnim časovima maloljetna ćerka plan je počela da sprovodi u djelo. Sipala je ocu u vodu tablete “Treana”, koje se inače koriste za šizofreniju. Tom vodom mu je napravila limunadu. Sa namjerom da ga uspava i omami. To nije bio prvi put. Tablete joj je nabavila sestra osumnjičene Andree Kajganić, Sašine supruge. Nakon što je Saša zaspao, ćerka je obavijestila o tome majku i njenog jedva punoljetnog ljubavnika i ostavila im otključana vrata. Ubrzo su stigli, a njoj rekli da ide u dnevnu sobu i da se zatvori.

Nastavili su da sprovode svoj monstruozni plan. Oblijepili su mu glavu selotejp trakom, noge i ruke vezali kanapom i trakom. Tu su već počeli da se iživljavaju nad Kulišićem. Zadali su mu par udaraca od kojih je počeo da krvari.

Iznijeli su ga iz kuće i odvezli u šumu. Za sada još nepoznatim predmetom zadali su mu četiri ubodne rane u predjelu stomaka. Ostavili su ga u šumi da iskrvari na smrt. Smrtonosne udarce nanijela je supruga. Bez obzira na to što su mislili da su sve isplanirali do detalja, dobojska policija ih je ekspresno raskrinkala.

"Osoba L. D. je zadala šakom udarac oštećenom, onda su ga vezali selotejp trakom i konopcem, te ubacili u prtljažnik iznajmljenog auta, nakon toga je L. D. išao prvi vozilom, a iza njega K. A. Otišli su na Preslicu i izvadili ga iz vozila. K. A. zadaje tri uboda nožem K. S. u predelu rebarnog luka i abdomena. Policijski službenici izašli su na lice mjesta, zatekli tijelo koje je bilo vezano, i ruke i noge, ruke su bile vezane na leđima špagom i selotejp trakom, oblijepljeni su mu bili i glava i oči", rekao je Slobodan Radinković, načelnik PU Doboj.

Jasno je da je zločin bio danima unapred osmišljen. Kajganićeva i Lazarević su iznajmili auto i stan na dan u Banjaluci. Tu su ostavili njen automobil, a u Doboj se vratili iznajmljenim. Po dolasku u Doboj, rentirali su drugo vozilo. Nakon što su svoj monstruozni plan sproveli u djelo, vratili su se u Banjaluku.

Nakon krvavog pira Andrea je ostala u Banjaluci, njen devetnaestogodišnji ljubavnik se vratio u Doboj. Tu je i uhapšen oko 19 časova. Ona je uhapšena samo čas kasnije u iznajmljenom stanu u Banjaluci. Da je hapšenje tokom dana nije brinulo, ukazuju i informacije da je nekoliko časova prije u obližnjem kafiću sjedjela i pila kafu.

"Utvrđeno je da se supruga pokojnog K. S. nalazi na području Banjaluke gde je uz pomoć kriminalističke policije i pripadnika PU Banjaluka uhapšena, a nakon toga je privedena u PU Doboj", kazao je Radinković.

Policija je brzo sve otkrila jer su imali informaciju da su osumnjičeni viđeni zajedno u prisnom odnosu, ali i da je Lazarević primijećen u iznajmljenom vozilu. Da nešto nije u redu, policiju je obavijestila kuma osumnjičene. U kući Kulišića zatekla je samu djecu i krvave tragove. Na prvu se mislilo da je riječ o porodičnom nasilju. Ali ubrzo je dobojskoj policiji stigla dojava da je pronađeno tijelo. A onda se saznalo da je riječ o Kulišiću.

"Oko 11 i 50 PS Doboj 1 obavještena je od strane jedne ženske osobe koja je, ispostavilo se posle kuma od osumnjičene za teško ubistvo K. A., da se iz porodične kuće u ulici Miloša Obilića udaljila njena kuma i kum i da su vidljivi tragovi krvi na krevetu u kući, i da su maloljetna djeca ostala u kući, dvije ćerke. Policijski službenici su izašli na lice mjesta i odmah preduzeli mere i radnje na pronalasku te dve osobe, a prema prvim informacija i zatečenom stanju su izvršili uviđaj misleći u prvom momentu da se radi o Krivičnom djelu nasilje u porodici. Negdje oko 13.50 smo dobili dojavu da je u šumi pronađeno tijelo NN muške osobe. Izvršen je uviđaj, a na osnovu informacija, došlo se do saznanja da se radi o osobi K. S. rođen 1978. godine za koje je prijavljen nestanak u 11 i 50", stakao je Radinković.

Maja Ana Kragić je jedini novinar koji je snimio i samo hapšenje žene u Banjaluci za koju će se naknadno ispostaviti da je prvoosumnjičena. Kaže, sve se desilo slučajno. U kafić u kome je sjedjela došla je policija, prišli su za njen sto jer su bile jedine žene u lokalu, i pitali za “volvo” koji je ispred parkiran. Po broju policijskih službenika bilo joj je jasno da se radi o krupnom krivičnom djelu. Instiktivno je uzela telefon i počela da snima. Snimila je momenat kada su osumnjičenu Andreu Kajganić priveli.

"Prvo je došla jedna patrola, koja je stala pored auta za koje će se kasnije ispostaviti da je od osumnjičene, sivi “volvo”, nakon toga, došlo je baš dosta policije i to je nemoguće da se radi o nekom sitnom prekršaju, to nam je odmah privuklo pažnju, čak su prišli i nama, jer smo bile jedine djevojke tu. Oni su rekli da vozilo pripada ženi, da je registrovan na žensko ime i pitali da li je možda od jedne od nas, mi smo rekli da nije. Nakon 20-ak minuta, policija je skroz blokirala vozilo sa svih strana. Policajci su zatim izveli Andreu Kajganić iz zgrade iznad lokala, a ona je bila mirna i staložena, kao da je znala šta je čeka. Konobar je ispričao da je ona sjedjela na tom mjestu gdje smo mi bile. Bila je smirena, normalno izgledala, sama je sjedjela, to je bilo malo čudno", priča Maja Ana Kragić, novinar informativne redakcije "ATV".

Maja Ana iako nije znala o čemu se tačno radi, snimila je komešanje koje je nastalo. Ne znajući da će taj snimak obići sve regionalne medije.

"Prvo sam krenula da snimam sa upaljenim blicem, svi su rekli ugasi, uspjela sam snimiti privođenje. Tu su i dalje bili tragovi krvi, bilo je pasa, kasnije u nezvaničnom razgovoru policajci su nam rekli da su se šokirali kada su zatekli taj prizor, a to je da su psi lizali krv oko ubijenog", dodaje Maja Ana koja je otkrila da je razgovarala i sa prijateljima od Kulišića, građanima, policijom o svemu što se dogodilo.

Ništa manje stravične nijesu bile ni informacije koje su se naknadno pojavljivale. Najviše ona da je u sve upletena i maloljetna kćerka žrtve. "ATV" je imala informacije da je djevojčica nakon što ju je preuzeo Centar za socijalni rad smeštena u Sigurnu kuću, što je u startu budilo sumnju.

Iako se djevojčica prije hapšenja o svemu oglašavala na društvenim mrežama. "Oglasila se taj dan, sa emotivnom objavom 'počivaj u miru tata', a na kraju će se ispostaviti da je ona umiješana u njegovo ubistvo", kaže Maja Ana Kragić.

Da je tako nešto uopšte moguće, komšije i prijatelji ubijenog Dobojlije jedva da mogu da komentarišu. U šoku su zbog svega. Porodicu Kulišić smatrali su dobrom i skladnom porodicom.

"Ovo je baš šok za komšiluk, nijesmo očekivali tako, komšije, kao komšije, stvarno nikada nije bilo problema sa njima. Baš su uvijek tako dobri, ljeti roštiljaju, čuju se, veseli i djeca i sve, niko o njima ništa nije loše čuo. Svaki dan je sa djecom prolazila kraj zgrade, stane, ispričamo se, njega manje znam, a nju sam svakodnevno viđala, to je iznenađenje. Iznenadilo me, ne mogu da vjerujem da se to desilo, kao komšija dobar je bio, i ona i on, nijesmo imali nikakvih problema, šta se desilo između njih, to samo lud čovjek može uraditi i drogiran, normalan to niko uradio ne bi", pričaju komšije.

Nečuven zločin potresao je ne samo Doboj nego i cijeli region. Iz policije kažu da se radi o direktnom umišljaju. Sve je izvedeno na monstruozan i svirep način. Stručnjaci analiziraju sve što se desilo. Psiholozi su stava da je reč o psihopatskom i sociopatskom ponašanju osumnjičenih. Motive i strukturu ličnosti kažu biće neophodno vještačiti. Takve osobe vođene su egoizmom, nemaju empatiju, vode ih nagoni. Sve je to teško vidjeti na prvu smatraju vještaci.