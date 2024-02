Kojim porukama iz pjesama su izloženi mladi osumnjičeni za ubistvo Saše K. iz Doboja.

Podmuklo ubistvo Saše K. (46) iz Doboja, kojeg su prema prvim informacija ubili supruga A. K. i devetnaestogodišnji D. L., navodno njen ljubavnik, a u kojem je, kako se sumnja, učestvovala i A. K.(14) - žrtvina maloljetna ćerka, uznemirilo je stanovnike Doboja, a odjek tog zločina je zgrozio čitav region.

Naizgled skladna porodica

Začuđujuća je slika skladnog bračnog para, koji se slaže i iz tog braka ima dvije ćerke, starosti 14 i osam godina. Saša K. je prema riječima komšija bio vrijedan i radan čovjek, a da ništa nije upućivalo na tragediju rekla je i Tamara K., Sašina ćerka iz prvog braka. Ona je navela da joj se otac nikada nije žalio na suprugu i da je poslednji razgovor koji su vodili bio uobičajen.

Komentarišući odnos sa polusestrama, Tamara navodi da nisu bile pretjerano bliske, a to potkrepljuje razlikom u godinama, imajući u vidu da je njena polusestra tinejdžerka, a ona adolescentkinja. Sašina ćerka iz prvog braka kaže i da je osumnjičena djevojčica bila "tatina mezimica", da je od njega dobila sve što je htjela, kao i da ju je vodio svuda sa sobom.

Otkrivajući više detalja o ovoj naizgled skladnoj porodici, Tamara je na svom Instagram profilu okačila objave osumnjičenih za ubistvo njenog oca, tačnije maloljetne polusestre i, kako se sumnja, ljubavnika njene majke D. L. (19), te objave su nastale uoči ubistva njenog oca, a poruke su jezive.

Zabrinutost zbog nasilja u kojem su nerijetko vinovnici maloljetna lica, ovim objavama smo stekli uvid u muziku koju omladina sluša. Odnosno porukama kojima su izloženi slušajući takve tekstove.

Prva objava, koju je Tamara podijelila je od D. L. (19). Ona tvrdi da je ista nastala samo dan prije ubistva. Prikazuje svežanj novčanica, uz poruku "stigla plata, treba li kome sitno?". Pjesma za koju se D. L. odlučio je puna poruka.

"Ma sjedi dolje, s*so, nemoj da si vrisnô

Jer tvoju malu vozim s trista konja

Nabacim krov od platna, ti tuđa, dominantna

Ja svaki evro daću da mi budeš moja

Kupiću ti brza kola, vilu sa bazenom

I jednu saunu da nam bude vrelo

Sve u PVC je, neka vidi selo

Da zaradio sam pošteno od bijelog".

Sledeća objava tiče se njene polusestre. Tom objavom Tamara K. poručuje da sumnja da je motiv ovog zločina novac. "Pa kažu motiv ljubavni problemi? Sliku objavila ćerka od spodobe" - poručila je ona.

Objava maloletne Sašine ćerke A. K.

Na slici je ruka koja drži svežanj para, a poruka iznad nje je "nove pare, brze pare, krvave pare". Pjesma koju je odabrala osumnjičena maloljetna ćerka A. K. glasi ovako:

"Na leđima mi sr*nja

Ali, dušo, mirno spavaj

Ja krvarim zbog para

Zbog prokletih para

Sudbina je k*rva

Šta će biti sjutra

Ovdje, moja draga

Sve se vrti oko para

Nove pare, brze pare

Krvave pare, lete, lete, lete pare

Nove pare, brze pare

Krvave pare, lete, lete pare".

Naredna objava maloljetne ćerke ubijenog takođe prikazuje svežanj para, a pjesma koja je prati pjeva o parama, braći i kumovima:

Nova objave osumnjičene A. K. (14)

"Šta ću, volim život skup (Aaa)

Sa mnom cio klub (Aaa)

Gori sjever, jug, svako brat i kum

I tako sve u krug (Aaa)

Šta ću, volim život skup (Aaa)

Sa mnom cio klub (Aaa)

Gori sever, jug, svako brat i kum

I tako svaki put (Aaa)"

Upitali smo psihologe kako i da li muzika koja poziva na brzi život, na obaveznost posjedovanja puno para, na korišćenje "bijelog" i nemoral utiče na mlade.

Profesor i psiholog Žarko Trebješanin ocijenio je da takva muzika svakako utiče na stil razmišljanja mladih. On navodi da se dio društvenih događaja, pretvorio u promociju nasilja.

"U društvu imamo promociju tog modela ponašanja. To je obostran uticaj. Primjera radi, sada je i sport demonstracija nasilja, a ne timskog duha. Promocija kulture nasilja traje - pogledajte rijalitije, filmove televizijske serije, sve to ima svoj odraz i u muzici. Ipak za to je odgovorno društvo i struktura koja podržava i favorizuje takve vrijednosti - egoizam, bahatost, bezobzirnost", ističe za Mondo prof. Trebješanin.

Žarko Trebješanin

Izvor: YouTube/ Agape - Aleksandar Gajšek

On navodi da osumnjičeni za umiješanost u Sašino ubistvo jesu u delikatnim godinama. "Adolescenti tragaju za svojim identitetom, postavljaju sebi pitanja - ko su, šta su, šta smiju. Traže sebi uzore, a oni su nerijetko iz svijeta estrade. Percipiraju ih kao najmoćnije. Iako su u ovom slučaju uticaju podložni i tinejdžeri, adolescenti su opasniji, ali razlika je u stepenu. Adolescenti mogu biti opasniji zbog toga što su u jeku snage i mogu da dođu do oružja", ističe Žarko Trebješanin.

Aleksandra Janković

Izvor: YouTube/RTV Pink Official

Aleksandra Janković, takođe psiholog, smatra da muzika kod mladih predstavlja jednu vrstu bunta, kao i da nisu kritične poruke koje se nalaze u pjesmi, već onaj ko te poruke sluša. "Ima ljudi koji slušaju različitu vrstu muzike i ne žive takvim životom. Ličnost se formira mnogo prije tinejdžerskih godina. Muzika nema moć da podstakne na kriminalne stvari. Važno je ko je prijemnik i tu treba tražiti uzrok. Neko ko ima probleme i kod koga već postoje poremećaji će tražiti ono što mu je blisko - "sličan se sličnom raduje". Mladi ljudi biraju čemu će biti izloženi. Pitanje je prijemnika i sugestibilnosti osobe koja pristaje na takve sadržaje. Ostavlja se pitanje zašto se osoba kači za takve sadržaje - šta se to u njoj događa? Pripadnost u tim godinama vršnjačkoj grupi je važnija od svih načela koja su ponijeli iz porodične zajednice. Kod mladih je to pitanje bunta i pokazivanje sopstvenog ega.", zaključuje Aleksandra Janković.

Svoj stav za naš portal na ovu temu iznijela je i psiholog Ivana Sinđić. Ona tvrdi da se mladi poistovjećuju sa likom i djelom svojih idola. "Naravno da se poistovećuju, svako od mladih ima svog idola pa se sa njim i upoređuje. To je neko koga pratimo i želimo da budemo kao on", rekla je naša sagovornica.

Aleksandra Radović, muzičarka, o porukama u pesmama

Aleksandra Radović

Izvor: (MONDO - Petar Stojanović)

Aleksandra Radović, pjevačica, se jednom prilikom izjasnila o porukama koje se društvu serviraju kroz pjesmu, navodeći da nisu samo pare bitne već moralna odgovornost pojedinca.

"Šta je moja poruka, šta je moja funkcija? Ovo nije samo šou biznis i zabava. Svaka riječ koju čovjek izgovori za nju će odgovarati. Treba da razmišljam o tome - šta sam rekla, šta sam otpjevala. Šta će neko ko je to slušao uraditi nakon slušanja pjesme. Ako je tekst, vozim brzo bulevarom, to je odmah poruka "hajde sjedi, divljaj, vozi suprotnom trakom", navela je Radović podvlačeći težinu izgovorene i otpjevane riječi.