A. K. (33) iz Doboja, koja je osumnjičena da je sa ćerkom (14) i ljubavnikom (19) trovala, pa nasmrt izbola supruga S. K. (46), frapirala je sve koji su je poznavali.

Izvor: Kurir/ Instagram/ttamaricaa9/Facebook/Atv Banja Luka/ATVBL

Slučaj ubistva S. K. (46) iz Doboja danima šokira region, a osumnjičena da je skovala pakleni plan i počinila zločin uz pomagače je njegova supruga A. K. (33), o kojoj se za sada malo toga zna. Ipak, detalji iz njene porošlosti i iz njenog života sa ubijenim polako isplivavaju, a svi oni koji su poznavali ovaj par saglasni su "da ih je A. K. frapirala svojom svirepošću".

Koristoljublje

Sumnja se da je žena sa saučesnicima - maloljetnom ćerkom (14) i ljubavnikom D. L. (19), skovala plan kako da se riješi muža. Prema tvrdnjama ćerke iz prvog braka ubijenog S. K., koji je bio vrlo bogat čovjek i vlasnik uspješne rent-a-kar agencije i auto-servisa, A. K. je odrasla i živjela u teškoj bijedi sve dok prije 15 godina nije upoznala njenog oca.

Izvor: Kurir/ATVBL

,,Motiv ovog ubistva je jedan koristoljublje i novac koji je moj otac imao! On je bio jedan jako imućan čovjek, koji je još prije 15 godina otpočeo vanbračnu zajednicu sa A. K. sa kojom je dobio dvoje djece",rekla je neutješna ćerka T. K. i dodala "da je njena maćeha došla iz teške bijede".

,,Ona je sa mojim ocem bila zbog para, to se znalo od samog početka. Ako uzmemo u obzir da je ona prije njega živjela sa samohranom majkom i dvije sestre u kući koja nije imala osnovne uslove za život, sve vam je jasno... Nisu imali vode, ni struje."

Kako je potom T. K. rekla, iako su znali tu činjenicu nikad nije bilo problema među njima.

Izvor: Kurir/ INSTAGRAM/TTAMARICAA9

,,Sve ove godine imali su miran i normalan život i ova situacija u kojoj smo se našli je šokantna. Niko to nije ni mogao da nasluti. S njima sam živjela pet godina, s već posle toga sam ih posjećivala i znam da tada nije bilo riječi ni o kakvoj preljubi sa obije strane",rekla je uznemirena djevojka, pa nastavila:

,,Tri dana prije zločina moj rođak je vidio A. K. kako se ispred jednog lokala ljubi sa nepoznatim dečkom. Bio je šokiran, ali je odlučio da pozove mog oca i sve mu ispriča, koji mu na prvu nije povjerovao. Ne znam šta se dalje dešavalo, ali možda ima veze s tim."

Komšije ove porodice u Doboju za tamošnje medije, naveli su i da se osumnjičena A. K. ponašala bahato.

Uzdigla se

Izvor: Kurir/PRINTSCREEN/FACEBOOK/ATV BANJA LUKA

,,Svi smo znali da je bila siromašna, a uz S. K. koji je bio bogat čovjek se mnogo uzdigla. Ponašala se kao da joj niko nije ravan... Znala je i da se bahati po gradu i da se nadmeno ponaša prema ljudima, kao ona ima para. Ipak, da će ovako nešto napraviti niko nije mogao ni da nasluti", ispričale su žitelji Doboja.

Osumnjičena žena A. K. je, podsjetimo, kako se sumnja uz pomoć svog ljubavnika D. L. (19) i svoje ćerke (14) koju ima u braku sa ubijenim, mjesecima trovala S. K. i nadala se da će on od tih ljekova zaspati za volanom i poginuti. Međutim, kako se to nije desilo, njihova ćerka je, kako se sumnja, omamila oca većom dozom ljekova za šizofreniju, a A. K. i D. L. su ga pretukli u kući, pa vezanog stavili u gepek i odvezli u šumu. Tamo mu je A. K., kako je to istragom utvrđeno, nanijela smrtonosne ubode nožem po tijelu.

Izvor: Kurir/PRINTSCREEN/DRUŠTVENE MREŽE

Potraga za misterioznom osobom

Ko je svastiki nabavljao opasan lijek?

Istražitelji vrijedno rade na otkrivanju dokaza u slučaju svirepog ubistva S. K., a istragom se do sada pored troje osumnjičenih došlo i do V. M. sestre uhapšene A. K., ali i do još jedne osobe.

,,Sumnja se da je V. M. od misteriozne osobe dobijala recepte za lijek "treana", koji se koristi kod psihoze i dio je dodatne terapije za pacijente koji boluju od šizofrenije. Ovaj lijek u slobodnoj prodaji, bez recepta, u bilo kojoj apoteci ne bi mogla da dobije. Istragom je utvrđeno da je V. M. na nagovor sestre i njenog ljubavnika nabavljala te ljekove poslednja tri mjeseca, a njena sestričina ih je davala ocu tako što je mrvila lijek i krišom mu ga stavljala u piće", navode lokalni mediji:

,,V. M. ima status svjedoka i u rodbinskoj vezi je sa prvoosumnjičenom i ne mora da svedoči, iako bi njen iskaz možda bio ključan za potpuno odmotavanje klupka u ovom slučaju."

Istražitelji utvrđuju ko je misteriozna osoba koja je sestri prvoosumnjičene nabavljala opasan lijek kojim je S. K. trovan.

,,To je mogao biti ili neko ko radi u apoteci s ljekovima, ili neko ko radi u zdravstvenoj ustanovi. Treća opcija je da bi to mogla biti osoba koja sama koristi taj lijek. Istražitelji rade na utvrđivanju svih činjenica", navodi izvor.