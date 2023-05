Predsednik Saveta roditelja škole "Vladislav Ribnikar" Igor Đorđević i jedan od roditelja advokat Vojin Šaljić govorili su o nastavi u ovoj obrazovnoj ustanovi posle masakra.

Ustanove kulture kojima je Grad Beograd osnivač, pružiće pomoć i omogućiti nastavu za đake Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" koji nisu spremni da dođu u prostorije škole. Roditelji treba da se izjasne koje ustanove su im prihvatljive, kako bi Ministarstvo prosvete u petak pripremilo plan aktivnosti za sledeću nedelju u dostupnim objektima. O potencijalnom rešenju za decu u "Ribnikaru" govorili su predsednik Saveta roditelja ove škole Igor Đorđević i jedan od roditelja advokat Vojin Šaljić.

"Ima još dosta stvari koje moraju da se urade, da se vidi da li će taj plan biti prihvatljiv za decu koja nisu spremna da se vrate u školu, i onda potom verovatno je to rešenje", rekao je Đorđević.

Advokat se složio, ali je pitao i ko je taj koji će donositi odluku u koju ustanovu će se odlaziti i na koji način i koje aktivnosti će se tamo realizovati.

"Zanima me koji su sledeći koraci. Trebalo bi formati poseban Tim Vlade, da upravljanje škole pređe na Tim, da upravlja kriznom situacijom. Mislim da je trenutno 400 učenika van škole“, rekao je advokat. On se potom zapitao koje je rešenje za decu koja se od ponedeljka nisu vratila na nastavu.

"Imate jednu trećinu dece koja ne ide u školu, šta je škola uradila za njih. U ponedeljak je krenula nastava, deca koja dolaze imaju nastavu, deca koja ne dolaze nemaju nastavu...Šta to znači. Vi nam niste bitni? Advekvatno rešenje je da se nađe rešenje za sve, mi smo zajednica koja mora da opstane. Ako to želimo, mi moramo da napravimo rešenje koje je iznad uprave škole, jer da je škola mogla advekvatno da se nosi sa ovom situacijom, mi u ovu situaciju ne bi došli", naveo je Šaljić.

Apelovao je da Vlada preuzme kontrolu i reši ovu kriznu situaciju.

"Moje mišljenje je da u tu školu ne treba ići, radi izbegavanja retraumatizacije dece, i ovo nije osuda nijednog roditelja koji vodi dete u školu. Mi ne možemo da imamo jedinstven plan za učenike od prvog do osmog razreda, nisu svi pod istim intenzitetom stresa, nije kod sve dece razvijena trauma", rekao je Šaljić.

Predsednik Saveta roditelja dodao je da su roditelji prvi stepenik u proceni prisutnosti traume kod deteta. Drugi stepenik su nastavnici i učitelji koji poznaju tu decu. Treći stepenik su eminentni stručnjaci koji svakodnevno rade sa decom u ovoj školi.

"Uključen sam u specijalan tim stručnjaka od 5. maja. Nije tačno da uprava škole donosi odluke, donosi tim gde su predstavnici i Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete, ključne odluke donosili su lekari. Imali smo sastanak Saveta roditelja, jedan od zaključaka je bio da treba nekako da se vratimo u grupu i na nastavu", rekao je Đorđević.

"Po statistikama 5-10 procenata učenika razvije posttarumatski stresni poremećaj, koji sa sigurnošću može da se konstatuje tek nakon šest meseci", rekao je advokat na šta je Đorđević odgovorio da je dobio sasvim drugačije mišljenje stručnjaka, a Šaljić je na to uzvratio:

"Dobili ste takvo mišljenje od ljudi koji decu leče muziko-terapijom i koji su učionicu za razgovor sa decom naslonili na učionicu gde se dogodio masakr. Ne pominjite mi više tu struku", odgovorio je Šaljić i dodao da trenutne procedure nisu efektivne.

"Obratili smo se Vladi u ponedeljak sa molbom da se nađe rešenje, dobili smo odgovor Vlade na osnovu naše inicijative. Taj mejl sam prosledio predstavnicima Saveta roditelja da se izjasne o tome roditelji koji imaju želju da iskoriste nešto od tih ustanova. Problem su odeljenja gde neki idu, a neki ne. I braća i sestre ubijenih u masakru idu u školu. Ne treba sada da zloupotrebljavamo stavove roditelja koji su izgubili dete u masakru. Sigurno da neki od njih smatraju da ne poštujemo njihove žrtve. Neki smatraju da je normalno da se vratimo što pre na nastavu", rekao je predsednik Saveta roditelja.

"Nesumnjivo je da su nastavnici i đaci ove škole heroji, ali zastupam stav da deca koja ne idu trenutno u školu trpe zbog toga i da treba da se nađe alternativo rešenje. Do sada nismo to dobili, ne znamo ni kako, ni ko je donosio odluke. Izmeštanje vidim kao rešenje, ali ko će o tome da odluči? Roditelji? Oni nisu nadležni. Viša instanca treba da odluči kako će to biti rešeno. I da to bude rešenje za sve", podvukao je Šaljić.

Ustanove koje su ponudile nastavu za učenike škole "Vladislav Ribnikar"

Omladinsko pozorište DADOV je u dogovoru sa Vladom Republike Srbije i u saradnji sa Institutom za mentalno zdravlje iz Palmotićeve omogućio da u svim prostorijama pozorišta svakodnevno, tokom juna, jula i avgusta budu održavane besplatne radionice za decu iz osnovne škole "Vladislav Ribnikar“.

Ustanova kulture „Gvarnerijus“ može da omogući svakodnevno obavljanje nastave za između 100 i 120 učenika osnovne škole "Vladislav Ribnikar“.

Кulturni centar Beograda – Dvorana КCB – bioskopska sala - svakodnevno do 17 časova može da primi do 200 učenika, a galerija Artget 9 do 12 časova do 30 učenika osnovne škole "Vladislav Ribnikar“.

Centar za likovno obrazovanje "Šumatovačka“ – od 8 do 13 časova maksimum 23 dece (napomena: umesto stolova su štafelaji i stolovi za crtanje).

Dom omladine Beograda – konferencijska sala – do 30-tak dece

Dečji kulturni centar Beograd – 50-oro dece - do 14 časova – u učionicama DКCB-a

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – 30-oro dece – u sali Zavoda svakodnevno.

Muzej grada Beograda – u više prostorija, na raličitim lokacijima, ukupno od 100-120 dece.

Pedagoški muzej – do 30oro dece u biblioteci i galeriji muzeja.

Кuća legata – do 30oro dece – u Кnez Mihailovoj

Biblioteka grada Beograda – Ogranak Petar Кočić (Viška 3) – 30ak dece u toku celog dana.

Dečije odeljenje Doma sindikata – za niže razrede – 30ak dece u toku celog dana.

Zmaj Jovina 1 – 30ak dece u toku celog dana.

4 dečja pozorišta već imaju besplatan program za učenike osnovnih škola do kraja maja. U toku su dogovori u vezi programa u junu mesecu.