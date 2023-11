Roditelji ubijene djece u masakru u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" okupili su se ispred škole zbog zakazanog protesta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Roditelji ubijene djece u masakru u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" su u utorak najavili protest za danas, skup je zakazan za 8:40 časova kada je, kako se sumnja, dječak ubica (14) započeo krvavi pir u kojem je u srijedu 3. maja ove godine stradalo deset osoba, devet učenika i školski čuvar. Najavljena je i šetnja do zgrade Vlade Republike Srbije.

Dio roditelja je pokrenuo inicijativu da škola postane Memorijalni centar, dok je drugi dio stava da se samo učionica i njen prilaz memoralizuju. Ispred škole se nalaze roditelji čija djeca su stradala, tu su i građani koji su došli da im iskažu podršku, a prisutno je i nekoliko policajaca.

Protestna šetnja je počela oko 9 časova. Okupljeni roditelji i građani su upalili svijeće i ostavili su cvijeće na ulazu u školu, ide se do zgrade Vlade Republike Srbije gdje bi roditelji stradale djece trebalo da se obrate.

"Želim da nam se obrate institucije, nama roditeljima je Memorijalni centar posljednji koji nam je potreban. Nama ne treba, potreban je društvu, to želimo da istaknemo kao važnu stvar. Meni Memorijalni centar ne treba, neće mi to vratiti dijete. Ova zgrada je mjesto zločina i roditelji traže da se ovo ponovo pretvori u školu, ovaj ulaz je ulaz u kojem su naša djeca posljednji put ušla a izašla na drugačiji način, i to treba da nastavi da bude ulaz u školu? Ovo više nije škola, zgrada u kojoj je ubijeno 10 duša ne može da bude škola. Ne razumijem šta tu nije jasno, Savjet roditelja kao da se bori za zidove škole. Ne razumijem potrebu da se sve gura pod tepih i da nastavimo kao da se ništa nije desilo", rekla je majka jedne ubijene djevojčice.