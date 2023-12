Upozorenje na prevarantkinju i njen način obmane!

Izvor: Instagram/serbialive_beograd

Obmana je zabilježena u brojnim lokalima širom Beograda, pri čemu mnogi svedoče da je ista ženska osoba uključena u ove prevare.

Žena koristi trik s novčanicom od 2.000 dinara, vešto je muljajući po rukama. Zatim, neprimjetno je vraća u novčanik, ostavljajući zaposlene za kasom zbunjene i opljačkane. Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji prikazuje perspektivu "odozgo", otkrivajući kako novčanica ostaje u rukama žene dok sprovodi svoju prevaru.

Ovakav oblik prevare bilježi se u različitim lokalima širom Beograda, a mnogi tvrde da je riječ o istoj ženi. Na prevarantkinju je upozorila stranica serbialive_beograd. "Dobar dan, "Big fashion" TC na Karaburmi je u pitanju, djevojka me je prevarila za 2.000 dinara - lagano. Uzela je nešto što košta 132 dinara i dok je tražila sitno da mi da, ja joj pripremam kusur, ona je za to vrijeme pričala konstantno i vratila svojih 2.000 u novčanik i tako me smotala, na kraju kaže da sve bude još bolje, "ako imaš osam dinara da mi vratiš pošto sam ti dala 40". Ako možete da objavite da se ne prevari još neko, djevojka ovo redovno radi", ističe se na stranici.

