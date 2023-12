Ovo je lokacija na kojoj je ubijena djevojčica Vanja Đorčevska.

Vanja Gjorčevska je kidnapovana u ulazu zgrade u kojoj je živjela. Osumnjičeni su svjedočili da su je čekali nakon što su dobili informaciju od organizatora Ljupča Palevskog-Palčo, koji je u bjekstvu. Za Palča su rekli da je informaciju dobio od Vanjinog oca, izvjesnog Aleksandra. Vanju su vezali i stavili u vreću za spavanje, a ubijena je van Skoplja. Osumnjičeni su svjedočili i o tome kako su kopali grob, prenio je Skopje.mk.

"Utvrđeno je da su je dvije osobe koje su bile sa 'citroenom', a nakon što su prethodne večeri dobili informaciju da će djevojčica biti sama, odveli sa ulaza zgrade, vezali joj ruke i noge, stavili u vreću za spavanje, stavili je u gepek. Ispred "citroena" je bilo vozilo "reno kango". Odvezeno je na lokaciju van Skoplja, a zatim je vozilo zapaljeno", rekao je ministar Oliver Spasovski.

Ubistvo je izvršeno u ataru sela Brazda, Čučer Sandevo. Prema istrazi, izjave su pokazale da su stvari izmakle kontroli jer je Vanja svuda bila tražena, pa su osumnjičeni odlučili da je ubiju, pa da razmišljaju o novcu. Ovo je lokacija gdje su osumnjičeni usmrtili Vanju:

Prema istrazi, izjave su pokazale da su stvari izmakle kontroli jer je Vanja svuda bila tražena, pa su osumnjičeni odlučili da je ubiju, pa onda da razmišljaju o novcu. "Motive znamo, iz izjava osumnjičenih. Unaprijed, kada su se dogovorili, motivi su bili novac - da se uzme novac od majke djeteta. "Postupak za iznudu nije započet", rekao je Bubevski.

Za oca će se tražiti pritvor, prenosi Skopje1.mk. "Njegova dosadašnja izjava u policiji za koju znam, ne znam da li će se promijeniti, jeste da otac i dalje negira ove radnje. Njegovu umiješanost, koju smatramo indirektnom, izvlačimo iz konteksta drugih uključenih u slučaj, jedna osoba je rekla da sve to zna iz kontakta sa ocem. Biće zatraženo njegovo zadržavanje, imamo osnova za sumnju“, rekao je tužilac Gavril Bubevski. Sve vrijeme Aleksandar, Vanjin otac, bio je u policiji. On do juče nije priznao krivicu i negirao je bilo kakvu vezu sa slučajem.

