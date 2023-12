Pogledajte kako je izgledalo hapšenje osumnjičenih za ubistvo Vanje Đorčevske (14) iz Sjeverne Makedonije.

Velibor Manev, jedan je od trojice uhapšenih zbog ubistva djevojčice Vanje Đorđevske (14). On je prvi osumnjičeni koji je doveden u sud, a na pitanje portala "Skopje1" i prisutnih sa strane: 'Da li je ubio Vanju', on je negirao. On je ćutao na pitanja u vezi sa njegovom krivicom i priznanjem. Ovo je jedini osumnjičeni koji je uveden u zgradu sa parkinga suda.