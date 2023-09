Ubistvo S. A. u selu kod Požarevca podseća koje je počinila kriminalna grupa Veljka Belivuka.

Stravičan zločin dogodio se u selu Vlaški do kod Požarevca kada su, kako se sumnja, Lj. J. i njena deca ubili, raskomadali i bacili u šumu telo S. A. (56), bivšeg muža i oca. Kako se saznaje, sumnja se da se ubistvo dogodilo početkom septembra, a policija je prekjuče uhapsila Lj. J. i njenu ćerku A. A. dok je sin pobegao.

"Lj. je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu priznala da je sama ubila bivšeg muža na spavanju, a da su joj ćerka i sin pomogli da se otarasi tela i sakrije tragove zločina. Majci i ćerci je određen pritvor do 30 dana, dok se za sinom traga", kaže izvor.

Prema rečima meštana i rođaka porodice, S. i Lj. bili su razvedeni skoro 20 godina, a on je živeo u Austriji. "Došao je u Srbiju 1. septembra. Tada smo ga poslednji put videli. Iako je razveden, kada god je dolazio, boravio je kod žene. Inače, kuća u selu u kojoj su živeli Lj. i deca je S. nasledio ju je od oca, ali im je dao da tu žive. Dolazio je da ih poseti i vodio je računa o domaćinstvu, menjao prozore, čistio dvorište...", pričaju komšije.

Njegov rođak Neša kaže da je S. poslednji put video 3. septembra. Neša je, kako kaže, pošto je primetio da S. nema, a da se njegova porodica čudno ponaša, otišao u policiju i prijavio nestanak, te je klupko počelo da se odmotava. "Dan pre nestanka sedeli smo njegovi sin i ćerka, on i ja, i pili kafu. Najnormalnije su se ponašali svi, pričali smo kako ćemo da idemo na pecanje svi zajedno i trebalo je da im sređujem dvorište. Međutim, posle toga S. nisam video, niti me je zvao na pecanje, niti mi se javio za sređivanje", kaže Neša.

Dodaje da mu je najveću sumnju probudilo to što su S. deca vozila njegov automobil, koji on inače nikome nije davao. "Meni nije davao taj auto da pomerim ni 20 metara, a njegov sin mi odjednom kaže da je S. starim autom otišao za Austriju, a njima ostavio ovaj. To mi je bilo jako sumnjivo. A, kad sam video ćerku kako riba gepek, e tu sam shvatio da nisu čista posla", priča rođak.

Ispričao je da ga je zvao više puta na mobilni i da je čas bio dostupan, čas nedostupan. "Zbog svega toga sam na kraju otišao u policiju", kaže zaprepašćeni Neša. Objasnio je da se ispostavilo da je S. sin posle zločina, najverovatije, otišao u Austriju i poneo očev telefon. "Tamo ga je povremeno palio, odgovarao na poruke i pozive, verovatno da bi prikrio tragove", dodaje on.

Meštani Vlaškog dola kažu da su se Lj. i ćerka iz Austrije vratile kada je počela pandemija koronavirusa. Kako dodaju, jako su se neuobičajeno ponašale, danju gotovo nikada nisu izlazile iz kuće. "Kuću su napuštale isključivo posle 23 sata. Mi mislimo da to nisu bila čista posla, bile su uvek u crnom, hiruške maske su stalno imale na licu, kao i bele rukavice. Jezivo je bilo i što su stalno imale kapuljače, kao da su bile u sekti nekoj, tako su izgledale. Izlazile su samo između 23 uveče i pet ujutru, dok ne svane", kaže komšija.

Priča se da je Lj. bivšeg supruga prvo omamila nekim sredstvom, pa da ga je ugušila jastukom ili upucala iz pištolja, nije sasvim razjašnjeno. "Potom je pozvala decu, rekla im šta je uradila, pa su napravili pakleni plan. Lj. je, navodno, uz pomoć ćerke i sina telo raskomadala i spakovala u džak za smeće. Potom su džak stavili u gepek od kola i odvezli u šumu kdo Kučeva. Dok su komadali telo u kući, prostoriju su obložili najlonima, kako krv ne bi prskala po zidovima i nameštaju, a upravo je to bio "modus operandi" i Belivukove kriminalne grupe, kako se to navodi u optužnici. Krevet na kom je S. ubijen bio je natopljen krvlju, da ne bi rizikovali i iznosili ga tako krvavog, spalili su ga, što je radio i Belivukov klan sa pojedinim dokazima", objašnjavaju zgroženi sagovornici.

Kako se nezvanično saznaje, za komadanje tela, majka i deca su navodno koristili mašinu. "Radi se o cirkularu za sečenje drva. To je električni cirkular. Navodno su telo isekli na šest delova, odsekli su glavu, ruke, noge i trup. Ostatke su spakovali u džak za đubre od 200 litara, stavili u gepek i odvezli u šumu. Lj. je sve priznala i pokazala gde je telo. Čuli smo da je bilo u jednoj kesi iskasapljeno na šest delova. Posle prijave da ga nema dvojica meštana su sa policijom uletela u kuću. Unutra je bio spaljen krevet, krš i lom, alkohol, tablete, hrana svuda, užas jedan. Valjda su ga prvo omamili, ugušili, pa isekli", kažu zgroženi meštani.

Prema rečima sagovornika, ovaj zločin, iako nema veze s mafijom, po načinu izvršenja podseća na zločine koje je počinila kriminalna grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Ispostavilo se da su majka i deca S. telo posle ubistva isekli na delove, stavili u džak i odneli u šumu udaljenu 60 kilometara od njihove kuće. Da bi prikrili tragove zločina, oni su spalili deo dokaza - krevet na kom je Stevan ubijen.

Podsetimo, Veljko Belivuk, Marko Miljković i pripadnici njihovog klana terete se da su počinili sedam ubistava u kući strave u Ritopeku. Žrtve su posle ubistva, sekli na komade, mleli u mašini, pakovali ostatke u džakove, kolima odvozili u Dunav i bacali.

