Mladići su se vraćali iz grada nakon završenog privatnog posla, a na mjestu su poginuli kada su se sudarili sa "audijem".

Izvor: Printscreen/Društvene mreže

Čitavo kruševačko naselje Mudrakovac tuguje za dvojicom mladića, koje su poznavali samo po dobroti, a koji su poginuli u stravičnoj saobraćajki kod Kruševca. "Cijela naša ulica plače. Reči ovde ništa ne znače. Nema ga više", kaže jedna od komšinica.

M.M. (29) i A. M. (28) iz naselja Mudrakovac kod Kruševca su bili dugogodišnji prijatelji. Te kobni noći vraćali su se iz grada zajedno sa A.P. (62). Nakon što su završili privatni posao. A radili su skoro sve poslove. Ništa nisu birali od poslova, jer im je očuvanje porodica bilo na prvom mjestu.

"Sećam ga se još dok je bio tinejdžer. Popravljao mi je krov na kući. Sjajan mladić", kaže Snežana koja živi nedaleko od Milenkovića. Prilikom skretanja "fordom" koji je vozio u naselje gdje žive, na svega par stotina metara od kuća, direktno su se sudarili sa "audijem" koji je vozio Ilija S. (19) iz okoline Aleksandrovca. Od siline udarca poginuli su na licu mjesta, dok je jedan prošao sa lakšim povredama.

Porodica skrhana od bola

U porodičnoj kući M.M. niko nema snage da izgovori ni riječ. "M.M. je radio u Unitehni. Bio je strašan radnik. Imao je nesreću da je bio dijete kada mu je otac poginuo u Crnoj Gori na gradilištu. Majka je jako loše. Ne znam kako će podnijeti sve", pričaju komšije.

Inače, na Bruskom putu, na raskrsnici gdje se skreće za naselje Mudrakovac u Kruševcu, kažu mještani da su se i ranije dešavali saobraćajne nesreće i da je i ranije bilo poginulih. "Nikada ništa nisu uradili. Morali su da stave semafor. Pogotovu noću. Tada se skoro ništa i ne vidi", pričaju stanovnici ovog naselja. Podsjetimo, na izlasku iz Kruševca ka jezeru Ćelije, na Bruskom putu, noćas oko sat iza ponoći, došlo je do direktnog sudara dva vozila.

Troje poginulo u nesreći

U nesreći su učestvovali automobil "ford fokus” koji je vozio M.M. (29), suvozač A.M. (28) i putnik na zadnjem sjedištu A. P. (53) i automobil "audi" A4 koji je vozio I.S. (19). Tri osobe preminule su na licu mjesta, a vozač "audija", koji je bio negativan na alko i drogatestu, je zadobio lakše povrede.

Do direktnog sudara je došlo najverovatnije zbog nepažnje, a možda i brzine jer u tom dijelu gdje su se sudarili, ulica iz duplih traka prelazi u magistralni put. Po nalogu tužioca, vozaču I.S. je određeno zadržavanje do 48 časova za krivično delo "Teška djela protiv bezbednosti javnog saobraćaja".