Mještani Kruševca su otkrili nove detalje o stravičnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su stradale tri osobe noćas.

Izvor: RTS/PrintScreen

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u srijedu uveče na Bruskom putu u mjestu Mudrakovac u Kruševcu su stradale tri osobe, policija je uhapsila I.S. (19) koji je vozio automobil marke "audi" i udario drugo vozilo u kojem su stradali vozač M.M. (29), suvozač A.M. i A.P. (61), a prema riječima mještana Kruševca, dvojica mladića koja su nastradala su imala svoje porodice.

Jedan ima malu djecu, dok je drugi oženjen od nedavno i očekivao je dijete. Komšije su za "Kurir" otkrile detalje.

"Na tom dijelu Bruskog puta imaju po dvije trake koje se ubrzo sužavaju i prelaze u magistralni put, a mladić koji je upravljao audijem vozio je, kako smo čuli, više od 200 kilometara na čas i nije mogao da izbjegne automobil ford u kome su bili poginuli i direktno se zakucao u njega. Od siline udarca fordu je izletio motor, a potom se i zapalio. Ti ljudi iz forda nisu imali šansu da prežive, jer su posle navodno izgorjeli. Čuli smo da su faktički bili ugljenisani kad su počeli vatrogasci da ih izvlače. Dionica na kojoj su poginuli ovi ljudi je crna tačka u ovom dijelu Kruševca, jer često imamo nesreće, iako postoje dvije kamere koje se nalaze u neposrednoj blizini. Saobraćajna policija, takođe, stalno patrolira u tom dijelu, ali ni to izgleda ne pomaže jer se vozači zalete, dodaju gas i ne stignu da smanje brzinu jer se iz dve trake ulazi u jednu", kažu građani Kruševca.

U tom dijelu je brzina ograničena na 40 kilometara na čas. Mještani navode da to ograničenje "niko ne poštuje".

"Vjerujte, ograničenje niko ne poštuje. Na tom dijelu puta niko ne vozi manje od 70, a ovaj klinac je sad vozio navodno preko 200. Neiskusan je i nije znao kako da kontroliše vjerovatno volan i da uspori kada je naletio i vidio ford", navodi jedan komšija.

Stradali putnici su kobne večeri išli da pomognu prijatelju. Tokom cijelog dana su radili, a uveče u povratku kući su nastradali.

"Trojica muškaraca koji su poginuli u jezivoj nesreći vraćali se sa mobe, tačnije, išli su da pomognu prijatelju da kosi. Cijelog dana su radili i kada su krenuli kući nastradali su od bahatog vozača. Dvojica poginulih mladića imaju svoje porodice, jedan od njih ima malu djecu, dok je drugom supruga u drugom stanju, a nedavno su se vjenčali. Strašno je šta su doživjeli da ih neka budala, koja kako se priča, ni nema vozačku dozvolu", zaključuju građani Kruševca.

Od "forda" je ostala samo olupina, a vatrogasci su morali da sijeku lim kako bi došli do putnika. Uhapšeni vozač I.S. je zadobio lake tjelesne povrede i određeno mu je zadržavanje do 30 dana.

"Od auta je ostala samo olupina, djelovi su bili svuda po putu, a srča od stakla je bila na sve strane. Scena je bila jeziva, a sjedišta od automobila bila su krvava", kaže izvor upućen u istragu.

