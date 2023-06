Najdan Krstić (56) iz sela Jasenovik je u četvrtak 29. juna krenuo u Rujnik po hleb, ali je nažalost nastradao.

Izvor: Kurir/M.S.

Najdan Krstić (56) iz sela Jasenovik kod Niša je u četvrtak 29. juna krenuo u Rujnik po hleb, ali je nažalost nastradao u saobraćajnoj nesreći. Njega je u povratku kući povezao na traktoru prijatelj Zvonko Đ. (53). Na ulasku u selo Leskovik su obje desne gume, prednja i zadnja, proklizale tako da se traktor survao prema obližnjem potoku.

Zvonko je pritom zadobio teške tjelesne povrede i nalazi se u Univerzitetsko kliničkom centru u Nišu. U kuću im danas dolaze komšije da izjave saučešće, zapale svijeću. Celo selo je potreseno ovim tragičnim slučajem. Najdanova rođena sestra Nadica Prokić kaže da Najdan nikada “ni mrava nije zgazio”, retko je pio alkohol, nadničio je da zaradi neki dinar.

"Roditelji su nam davno umrli, ja sam se udala u selo Mekiš, a on je ostao ovdje i nije se ženio. Radio je tu i tamo da zaradi nešto, pa vidite i kuća kakva nam je trošna. To je bio melem na ranu čovjek. On je uvek išao pješaka. Ne mogu da shvatim da mi je brat poginuo, kao da mi je neko iščupao dio srca. On nikada nikoga nije uvrijedio, ma koliko problema da je imao, on je sve s osmijehom prevazilazio. On je od onih ljudi koji je svima pomagao samo sebi nije htio da pomogne. Kad' sestra izgubi brata nema gore", priča ona.

Ona je bila kod kuće u trenutku nesreće. Komšije su joj javile tragičnu vijest. Najdanovi sestrići iz Mekiša, doljevačkog sela su vrlo brzo došli u Leksovik nakon toga.

"Prvo su komšije došle da kažu za nesreću, a onda i policija. Ostala sam bez teksta i šokirana. jedva da sam mogla riječ da izustim zbog tuge za bratom", dodaje ona.

Najdan se u ovom selu na petnaestak kilometara od Niša pamti kao miran, fin i tih čovjek. Bio je toliko nenametljiv, priča jedan komšija, da ni zdravstvenu knjižicu nije imao, a nije htio socijalnu pomoć.

"On je radio u nekim vulkanizerskim radnjama u Nišu i nije htio socijalnu pomoć, valjda zbog ponosa, mada je zasluživao to jer je dobar i vrijedan čovjek bio. Radan je uveijk bio, tu i kad prođe, on pita, da li treba neka pomoć?", kaže komšija Vukadin Blagojević.

Porodica je rekla da će Najdan biti sahranjen na stari siromaški način. Zamolili su opštinu Crveni krst kojoj pripada Leskovik da pomognu ako mogu.

Vozač traktora u teškom stanju

Zvonko Đ. (53) koji je teško povrijeđen u četvrtak dok je upravljao traktorom nalazi se u teškom zdravstvenom stanju. Nalazi se u indukovanoj komi.

"Priključen je na mehaničku ventilaciju. u indukovanoj komi je i ima povrede grudnog koša“, rečeno je "Kuriru".