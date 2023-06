U Specijalnom sudu u Beogradu je nastavljeno suđenje Veljku Belivuku.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić/MONDO/Stefan Stojanović

Suđenje kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koja je optužena za sedam ubistava, silovanje, trgovinu drogom i oružjem nastavlja se danas pred Specijalnim sudom u Beogradu.

Otkazali punomoćje advokatima

Optuženi Nebojša Janković je sledeći izašao za govornicu i otkazao punomoćje svojim advokatima. Isto je sledeći učinio optuženi Nemanja Đurić. Sudija mu je pre nego što se vratio na mjesto vratila pismo i fotografije koje je dostavio, a za koje je prethodno rekao da su pritisak na njega da postane četvrti svjedok saradnik.

Sudsko vijeće se zbog novonastale situacije, u kojoj je troje optuženih otkazalo punomoćja svojim advokatima, povuklo na kratko. Sudsko vijeće se vratilo i pitalo Belivuka, Jankovića i Đurića da li mogu odmah da izaberu nove branioce.

"Ja nisam otkazao advokate zato što su nešto pogriješili ili ne rade dobro, to je vid moje borbe", odgovorio je Belivuk koji je ostao bez branioca. "U potpunosti se slažem sa Belivukovom izjavom, ne želim da angažujem novog branioca", rekao je Janković. "Pridružujem se onome što je rekao Belivuk", kratak je bio Đurić.

"Čuli smo ovdje juče od tužilaštva da smo mi kao odbrana imali priliku da iznesemo dokaze, što nije tačno, mi nismo mogli da prisustvujemo saslušanju svjedoka i da im postavljamo pitanja. To su nam namjerno onemogućili, jer da smo bili mi ili naši advokati, ne bi mogli da ih pripreme ovako, s oproštenjem uvalili su nam kosku. Dali su im svima status posebno osjetljivih svjedoka. Htio sam još pre neki dan ovo da iznesem ali se ja držim svoje riječi, reč mi je svetinja, pa nisam htio da prekidam ovu fazu.

Kada sam tražio izuzeće rekao sam 'neću pristati na suđenje, dok se ne riješi o izuzeću i status svjedoka okrivljenih'. Na prvu našu, neka bude prijetnju, da ćemo da se povučemo iz postupka, tužilaštvo reaguje i odustaje od oružja za Spasojevića iako je ovde sve priznao. Samo su mi odgovorili na to za Spasojevića tako što su odustali. Ali rekli smo i da su i Hrvatin i Lalić i Spasojević priznali djela a nije protiv njih podignuta optužnica", rekao je Belivuk za sudskog govornicom dok stoji okružen sa četvoricom zatvorskih stražara.

"Osim toga, Srđan Lalić je izvođen na povjerljiv razgovor sa tužiocem, a to kod nas u zakonu ne postoji. Išli su bez advokata, kako kaže Lalić "da zaštite advokate od nas", ja sam tražio da se dostavi izvještaj da li je Lalić izvođen na razgovore sa tužiocem, s kim i po čijem nalogu, to je vrlo bitno da bi znali protiv koga ćemo da podnesemo krivičnu prijavu. Da li Uprava za izvršenje može tako bez vašeg odobrenja da izvodi ljudi? Onda mogu mene svakog petka da puste da idem kući", nastavio je prvooptuženi Veljko Belivuk.

"S obzirom da sam rekao da neću nastaviti i šta će biti moj sledeći potez, ja stvarno vas uvažam ma kako nas predstavljali vidite ko sam. Ja jesam prošli put povisio ton ali se nije odnosilo na vas. Ja ponavljam, dok se ovo ne reši, neću da nastavljam, otkazaću punomoćje svim advokatima. Ovo je moja odluka. Ili ćete mi dati advokata po službenoj dužnosti, ali ja ne odstupam od mojih zakona dok mi se ne ispune. To je sve što imam da izjavim, zahvaljujem na vašem vremenu", rekao je Belivuk koji je upravo otkazao punomoćje svim advokatima i ostao bez branioca, posle čega je vraćen na klupu za optužene.

On je istakao da je nemoguće da neko bude udavljen petožilnim kablom. "Ja bih volio da mogu da vam donesem ovdje petožilni kabl i evo pristajem da me dave ovdje", rekao je on.

Dodao je da mu najviše bode oči iskaz u kom je Hrvatin rekao da su se posle ubistva Milana Ljepoje skinuli i presvukli "da je Draganić skupio da bi mogli da ih koriste sledeći put".

"Navodno smo uvijek palili stvari, što bi ih sada ostavljali za sledeći put. Glavno pitanje, ko je to trebao da bude ubijen sledeći put? Niko nije ubijen navodno posle Ljepoje, policija nas je opservirala", dodao je Miljković.

"I još samo ovo, Lalić menja, boji svoj iskaz. Ja sam ga pitao u kojim je likvidacijama učestvovao Kojić, a on mi odgovara "ti si mi rekao da je opasan čovjek i da ima više ubistava". Janković ga posle pita koji je motiv bio da Kojić bude otet, on kaže "imao sam sumnju da je finansijski motiv, zato što je on bio i pretnja oko šina", a onda je rekao "ja sam uvjeren da ste vi učestvovali u ubistvu vlasnika Pink taksija i da je debeli bio sa njim" , naveo je Miljković delove iskaza Srđana Lalića koji je za ubistvo vlasnika Pink taksija optužio nestalog Kojića, kom je navodno bio nadimak Debeli, Miljkovića i Nebojšu Jankovića.

"Ako sam tolike ljude pobio kao što kaže, što bih se toliko mučio, ašovom i lovačkim nožem, onda taj cijanid koji pominje, ni njega nema nigde", nastavio je sa pokušajem diskreditacije svedočenja.

Miljković pokušao da ospori pribavljene dokaze

"Stigli smo do dijela gdje moram da prezentujem ono što mi je najbitnije, ovo će biti ispitivano godinama od strane stranih plaćenika i ambasada. Krenuću od strane 37 vi njemu prezentujete gde su stepenice u kući, koje prostorije, on shvata da se radi o prizemlju kuće. Meni je bitno da on kaže "to je centralna prostorija u prizemlju". Vi ga sudija pitate kako je moguće da se vide tragovi krvi, kada ste vi to sve precizno čistili, a on kaže "od Lazara Vukićevića". On poentira, kaže "znam, to je od Lazara Vukićevića". Hvala bogu da postoje transkripti, mislio bih da sam lud, pošto je posle rekao da su tragovi krvi u prostoriji koju on naziva klanicom, a ne u kući. On se pravio pametan, kao da je vještak, forenzičar. On je pametan, elokventan, ali ja vas evo pitam, da li je moguće da se sve tako pedantno radi a ostavljaju se tragovi krvi - rekao je Miljković tvrdeći da je sve to "loše napisana priča".

Miljković je rekao da je i sam "vršio neka istraživanja" i da je zaključio da iz "tragova krvi ne može da se zaključi da li je tragove krvi ostavilo lice koje je mrtvo ili živo".

"Da bi postojalo krivično djelo, moramo da imamo obdukcioni zapisnik, kako je došlo do smrti nekoga. Ja tvrdim ovdje krivičnog djela nemamo, objekat krivičnog djela je tijelo, a telo nemamo, imamo neki imaginarijum da smo ljude mleli, to može svako da ispriča - ponovio je ranije iznijetu tezu "nema tijela, nema djela", Miljković u sudnici Specijalnog suda.

On je potom nastavio izlaganje analizirajući iskaz Bojana Hrvatina o ubistvu Lazara Vukićevića. Miljković se potom pozvao na članove zakona o uviđaju, nepovredivosti stana i predlaganju dokaza.

"Vi ste rekli da prihvatate dokaze jer je uviđaj sproveden po zakonu, ali ja sam vršio uvid, ne postoji naredba o pretresu stana, pa predlažem tužiocu da pročita. Šta je meni bitno? Upravo tog 4.02.2021. je uviđaj započeo tužilac Saša Drecun i to dok je Vlade Draganić bio u kući. Kaže da je mjesto uviđaja bilo obezbeđeno od strane policijskih službenika i da je naredbu izdao sudija za prethodni postupak. Poziva se na to da je pronađen sef, po nalogu sudije je vršen pretres, a uviđaj je onda neposrednim opažanjem vršio tužilac. To je kako Zakon o krivičnom postupku kaže, zemljište. Zanimljiv je stav 136 koji se odosi na to da policija može da zadrži lice najduže šest sati, naše zakonodavstvo jako dobro poznaje šta je predistraga a šta istraga, ne možemo se u sred istrage ponašati kao u predistražnom postupku. Ono što je bitno, on opisuje garažu, kamer, police. Nemamo koliko polica, kakve police, tajna vrata. Dalje tužilac navodi da su izdati nalozi na mestu uviđaja, najbitnije za mene, da se isprazni septička jama, da se pregledaju zidovi, i najbitnije, da se zapečate vrata kuće. Dakle, da se zapečate da niko ne može da ulazi da se nebi narušavalo mesto zločina. Imamo primer u Humskoj, gde je zapečaćena kapija, pa je policijski službenik zaboravio policijsku legitimaciju, pa je po nalogu sudije otpečaćena, pa opet zapečaćena", prigovarao je Miljković i na način na koji je vršen uviđaj u Ritopeku.

Potom je rekao da je po članu zakona 147 propisano da će se kazniti službeno lice koje povrijedi pečat i otvori

"Ovdje smo svi čuli na primer da je Nikola Spasojević pričao kako je policajac Purković radio po našem nalogu, ja sam razgledao te komunikacije, a interesantno je da je Spasojević od nekog policajca Kize tražio da mu proveri tablice auta koji mu prati devojku. Prećutao je to ovde, a pričao je o nekom Purkoviću i nekim drugim ljudima, prekršio je sporazum. Svi smo videli šta tužilaštvo radi ovde, iako je Spasojević priznao da je prenosio oružje, odustaje od krivičnog dela protiv njega. Očekujem da tužilaštvo odustane od sprazuma sa Spasojevićem, ili da ga sud odbaci. Ako se to ne desi, u Strazburu će vam se smejati, neću odustati da se borim za svoja prava", izneo je još predloga Miljković, optužujući tužioca da je počinio krivično djelo i da mora da bude razrješen a onda je dodao:

"Pozivam tužioca Sašu Ivanića da počne štrajk glađu dok mu mi ne oprostimo. Ja nikada neću tražiti više njegovo izuzeće, iako čujem da ima još jednog okrivljenog kog drži kao keca u rukavu ako mu ne zatreba. Dodao bih još samo da je institus svjedoka okrivljenog relativno nov, bio je u još jednom predmetu, čitao sam presudu i znam kako se veće ophodilo prema njima. A oni ne da boje svoje izjave, nego ih kreče", u dahu je pokušao Miljković da ospori dokaze tražeći da se sporazumi sa svedocima saradnicima odbiju.

"Tužilaštvo o optužnici kaže da ima bazne stanice kretanja Lazara Vukićevića, a Lalić priča da je posle otmice telefon stavljen u posebnu futrolu da nebi mogle da budu otkrivene bazne stanice, ali i da nebi obavestio Mileta Kapetana, koji je u tom trenutku po optužnici pod mojom kontrolom. Pa šta će Mile Kapetan, pod mojom kontrolom da obavesti policiju? Baznim stanicama sam se bavio i sada iako sam u pritvoru, ne može da se odredi tačna lokacija nego krug od 10 kilometara al to ćemo kada dođu veštaci. Šta nam sve ispriča Lalić, ništa se nije desilo od onoga što je pričao. To je naučna fantastika Srđana Lalića", nastavio je izlaganje Miljković, koji je prema svjedočenju trojice saradnika sa Belivukom odlučivao ko će biti ubijen u Ritopeku.

Iskaze svedoka saradnika okarakterisao je i kao nebuloze, gluposti i izmišljotine.

BONUS VIDEO: