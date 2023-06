Danas je nastavljeno suđenje pripadnicima klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Specijalnom sudu, a glavnu rIJeč je vodio prvookrivljeni Veljko Belivuk.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/MUP.RS

Danas je nastavljeno suđenje klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Specijalnom sudu u Beogradu, a glavnu riječ vodio je prvookrivljeni Veljko Belivuk. Na početku su se za riječ javili advokati Nikola Jerković, Stefan Jokić i Miljana Perendija. Potom je Veljko Belivuk vrijeđao iskaze sva tri svjedoka-saradnika, Srđana Lalića, Nikole Spasojevića i Bojana Hrvatina.

Advokat Nikola Jerković je započeo sa svojim primedbama. Naveo je da svjedoci-saradnici nisu merodavni u ovom procesu,

"Punomoćnici okrivljenih saradnika mogu da razgovaraju sa s njim dok mi to nemamo s našim klijentima. Takođe, trebalo je zabraniti Srđanu Laliću niste oduzeli bilješke koje je koristio, tačnije oduzeli ste mu ih do pauze, a nakon toga ste mu ih opet dozvolili i to navodno kao teze, po kojima može da se podsjeća. Dozvoli ste Laliću da gleda u bilješke i da se prisjeća zločina i krivičnih djela o kojima je govorio, tačnije o datumima tih događaja kako bi izgledao uvjerljivije. Druga primjedba koja se stekla s naše strane odbrane pa ste okrivljenom Laliću ste rekli na pauzi da se prisjeti da li je nešto zaboravio i da li ima nešto na 16. strani svog iskaza nešto zaboravio i na taj način ste ga podsjetili da je nešto zaboravio, što je nedopustivo po zakonu.

Sledeće primjedba je to da niste zaštitili okrivljene od brojnih komentara i uvreda koje je uputio Srđan Lalić, kao i to što je advokat Golubović uputila uvredu na račun Veljka Balivuka koji je lažno optužen da joj je dobacivao i gestikulaciom prijetio, što ste vi kasnije i odbili. Tako da smatram da ste trebali da je kaznite za to. Takođe, imam pitanje za vas kako je moguće da okrivljeni Budimir i Janković postavljaju pitanja svjedoku saradniku Srđanu Laliću, a vi se ubacujete i postavljate im pitanja, iako su se oni već odlučili i izjasnili o tome da ne žele da odgovaraju na pitanja”.

Fotografije koje su prikazane nije trebalo da budu sada izložene i prezentovane, već je to trebalo da ostavite za kasnije. Smatram da niste pravilno odredili to jer smo trebali prvo da vidimo sve dokaze tužilaštva, a ne prije toga. Tako da je to još jedna od primjedbi na rad. Dužni ste da nam omogućite primjedbu na te fotografije, pa ste tako prekršili i ovaj dio. Takođe, tri dana zaredom ste imali tri načina tih prikazanih fotografija, što je takođe, nedopustivo.

Mi smo u fazi ispitivanja okrivljenog saradnika, zabranjen je jedan vid pitanja, ali je to određeno i sugerisali ste saradniku šta se na fotografijama nešto vidi. Postoji i premjedba na svaki kontakt tužioca i okrivljenih saradnika, a i tužilac može da posećuje okrivljene, dok nama advokatima treba dozvola", rekao je advokat Jerković.

Sudija je navela da su sve što sada slušamo jeste primjedbe na rad tužilaštva, suda i sudskog vijeća, a ne na primjedbe svjedoka-saradnika. Tužilac se složio sa sudijom Vinkom Beharom i naveo da on ne zna u kom djelu postupka se sada nalaze, jer ovo nisu primedbe za svjedoke saradnike, tačnije na njihove iskaze, već na njihov rad, što svakako nije po pravilu. Sudija je inače, na početku suđenja navela da je odbijen zahtjev za podizanje optužnice i krivičnog gonjenja Nikole Spasojevića koji je svjedok-saradnik u predmetu, jer nema elemanata za krivično gonjenje, iako je u svom iskazu naveo da je učestvovao u trgovini oružja i narkotika. Ovim povodom se sada uključio u raspravu i advokat Stefan Jokić koji je izjavio da je napravljeno nekoliko grešaka u predmetu.

"Moj klijent Stošić nije mogao da bude na dva mjesta u isto vrijeme, svjedok-okrivljeni navodi da je bio na jednom mjestu, a policija je navela da je i prema baznim stanicama na nekom drugom mjestu. Treba da se usaglasite gdje je on bio i smatram da postupak treba da počne ispočetka", kazao je advokat Jokić.

Potom se za riječ javila advokat Miljana Perendija. Ona je branilac Filipa Ivanovskog i smatra da je svjedočenje Nikole Spasojevića bilo "neodređeno, nepotpuno i loše".

"Spasojević ne zna da li je jutro, noć, gdje se nalazi, i veoma je loše naučio ono što su mu rekli da kaže. Nije mu na teret stavljeno krivično djelo droga, udružio se sa 10 okrivljenih i uz Marka i Veljka, a onda u svom neometanom i slobodnom, kaže da ne poznaje Filipa Ivanovskog. Po nalogu Belivuka idem u Pančevo i nosim drogu i ne dajem je Filipu, ali ne dajem njemu nego jednom mladiću, pa kakva onda veze ima Filip ako njemu ne daje, pa šta je Filip tu čovjek koji samo to gleda, a ne učestvuje u tome. Molim vas, Spasojević ne zna gdje je pošao i došao, s obzirom na to da je priznao i neka ubistva za koja je pitanja i da li su se desila. Ja njemu ništa ne vjerujem, i da ste mu postavili 10 pitanja on bi sam sebe demantovao. Nervozan je, stalno pije vodu i kako se može vjerovati nekome ko je je želio da se ubije i ko se plašio i svoje sjenke", navela je advokat Perendija.

Nakon primjedbi advokata, za riječ se javio prvookrivljeni Veljko Belivuk. On je kritikovao iskaze sva tri svjedoka-saradnika.

"Na strani 13 Lalić kaže da neće reći ništa što ne zna i u šta nije upućen, a Hrvatin navodi da neće pričati nešto što ne zna, samo ono što zna. Lalić je vrlo inteligentan i on koristi svoj mozak u odnosu na Hrvatina i Spasojevića. Raspitivao sam se ko gdje sjedi, tako je rekao Lalić zašto bi se neko raspitivao o nečemu što zna, kada nešto znaš onda kažeš da se to vidi ili ne vidi. Tako Lalić kaže da na slikama prepoznaje kuću i livadu spolja, a na moje pitanje da li mu ja šaljem sliku, on kaže - ne, samo sam dobio sliku iz te prostorije. Pa se ja sada pitam kako je to moguće da zna kako izgleda slika spolja, a vidio je samo iznutra.

Lalić je odgovorio da smo Marko i ja obezbjedili mašinu za mljevenje, a onda u ispitivanju kaže da je to i vama rekao, što se nije dogodilo. Pa se opet pitam kako je to moguće. Takođe, kad nemaš šta da kažeš ti reci Marko i Veljko, a kad baš nemaš šta da kažeš, ti ubaci Zvicera i to će proći. Tužilac pita Hrvatina da li može da prepozna slike, a on kasnije kaže da odgovara tim slikama. Pitam Hrvatina vezano za slike, da li vidi šator, koliko se sećam iznutra.

Pa kako onda vidiš nešto spolja, a video si sliku iznutra. Kako? Neka mi se objasni. Svi su pogriješili kolika je razlika između te skrivene prostorije. Po tužilaštvu, prostorija je jednosoban stan po starom, a trosoban po novom, pa dolazimo do zaključka da se ne zna kolika je prostorija i jedan sigurno od njih laže. A tome dodajmo da Hrvatin nema pojma kolika je prostorija u kojoj je boravio. Preplašeni Spasojević je bio fasciniran Srđanom Lalićem, pa ga je pažljivo slušao, a i dogovarali su se, i pričali međusobno i sjećam se da mu je Lalić tada rekao: 'Sad smo u istom timu!' Sve se to vidi, vidimo mi to.

Lalić je, takođe, pričajući o svakom objektu i prostoriji koja se nalazi u Ritopeku, pogriješio i sada ćemo proći svaki dio i ono što je on rekao da se nalazi tu. 'Hvala ti što pomažeš da moj iskaz djeluje što uvjerljiviji', tako je rekao Lalić, to znam. Lalić nije opisao kako sve izgleda, strana 44 da na svakoj slici stoji opis fotografije koji on čita, kada vam je, draga sudija, advokat Stefan Jokić uputio zamjerku i premjedbu vi ste rekli da on čita to, ali i da dodaje svoje. Što je zaista nedopustivo. Takođe, hoću da kažem da kada Lalića pitate nešto na prepad, on nema pojma i izgubi se, evo ja ću vam reći, znam svaki šraf u sudnici i koje svjetlo ne radi, pa je tako nemoguće da Lalić ne zna gdje se šta nalazi ako je toliko puta bio u Ritopeku", rekao je Veljko Belivuk.

Potom je počeo da ismeva Nikolu Spasojevića i Bojana Hrvatina. Za Hrvatina je rekao da bi on izjavio da je video Duška Dugouška na fotografijama kuće u Ritopeku.

"Spasojević zna gdje se nalazi wc šolja koja nije montirana, a kada ga ja pitam, on odgovara da ne zna, jer ono što je pričao u svom iskazu je naučeno napamet. To je jasno kao dan. Hrvatin bi, i da je vidio, sad ću biti zanimljiv, Duška Dugouška, rekao da ga je vidio u toj kući ili na tim fotografijama. Hrvatin pokušava da bude pametan, a vjerujte, uopšte nije. Na slici se vidi da nema palete ispod mašine za veš. Ako se ona ne nalazi tu, ne znam kako Srđan Lalić onda vidi taj uređaj. Pa se pitam kako je moguće da tužilaštvo izjavi da su svjedoci bili uvjerljivi i na osnovu slika koje su detaljno objasnili, a ja vam sada ukazujem na to da nije istina to što su pričali. Da se razumijemo ovo nije krivično djelo, ali dokazuje da ne govore istinu.

Prvo svjedok-saradnik Srđan Lalić pokušao je da ispadne uvjerljiv, ali je ispao samo lažov kao što vam i predočavam sada. Lalić je samo jednom opomenut s vaše strane jer se njegov iskaz drastično razlikuje. Pa Lalić je vikao na advokata, imao je stav kao da hoće da bije Miljkovića. On se osjeća krivim samo kako ne bi bio izigran od strane tužilaštva, a onda kad ga vi pitate da li je kriv on kaže da nije, već se samo tako osjeća. Vjerujte mi Srđan Lalić je namazan i sve planira, ali polako, ima vremena, vidjećete i sami. Hrvatin je pametno odgovarao, na ono što nije bio spreman - nije odgovarao, to je pametno uradio. Za ta pitanja ga nisu spremili i dobro je ispalo", naveo je Belivuk.