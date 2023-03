U Specijalnom sudu u Beogradu danas se nastavlja suđenje kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Pitanja okrivljenom svjedoku, Bojanu Hrvatinu i danas postavlja Miljković. Poslije drugooptuženog, pitanja će moći da postave i ostali optuženi.

17.29 - O Zdravku Radojeviću

Miljković: Da pređemo na Zdravka Radojevića, jel bio kum Milošu Budimiru?

Hrvatin: Ne znam, ali je Miloš Budimir bio kivan na njega i oslovljavao ga sa kum, još gore je pred Bogom ako mu nije bio nego ga je posle uzeo da mu krsti decu. Dok smo bili u Zabeli svaki dan je pričao o Radojeviću

Miljković: Da li je Miloš Budimir više gotivio Zdravka ili tebe?

Hrvatin: Mene

Miljković: Zašto ga je posle zvao da mu krsti decu?

Hrvatin: Ja to ne znam

Miljković: Ko je i kada žvrljao grafit za brata Zdravka Radojevića?

Hrvatin: Ne znam, braća Budimir su mi pričala o tome, da kad su se vratili iz inostranstva da je žvrljan i da se naljutio. U to vreme ste posumnjali da je sa nekim Crnogorcem na vezi, da se pr*kurčio, da je počeo da preti Marku Budimiru i da mu je zapretio da će da mu udari na ženu i dete ako ne nađe njega

Miljković: Kada smo mi otišli iz zemlje?

Hrvatin: Posle Lazara Vukićevića nekoliko dana, vratili ste se kraj oktobra ili početak novembra

Miljković: Da li znaš kada ti je Miloš Budimir pisao da te angažuje da postaviš bombu Radojeviću?

Hrvatin: Kraj oktobra, vi ste se posle toga ubrzo vratili u zemlju

Miljković: Jesi li na to pristo zbog drugarstva sa Milošem ili zbog para?

Hrvatin: Tu nije bilo reči o parama, zbog drugarstva

Miljković: Kako nisi bio upoznat sa planom?

Hrvatin: Mene je Veljko nekako držao kao džokera, za policiju, da me ljudi ne znaju, a u to vreme sam ja bio na zadatku Mladena Lazarevića

Miljković: Ko je organizovao lažno pucanje na Marka Budimira?

Hrvatin: Ti, Marko Budimir ste otišli, ne znam ko je pucao. Ja tvrdim da je u tom momentu Zdravko Radojević mrtav, priča za javnost i policiju je bila da je on pucao. Ja nisam bio radoznao, nisam zapitkivao, da sam pitao, ti bi mi rekao

Sudija: Kako onda znate da ga je Veljko Belivuk jednim preciznim udarcem ubio?

Hrvatin: Zato što sam bio tu

Miljković: Koje kombinezone ste kupili?

Hrvatin: Reč je ovde optuženom Dimitrijeviću, tada ga nisam video, ali sam posle za ubistvo Milana LJepoje išao kod njega

Miljković: Rekao si da smo bili kivni na Radojevića, a da je najbolje prošao?

Hrvatin: Bili smo kivni jer smo bili profesionalni, nismo nikoga jurili preko porodica, najbolje je prošao baš zato što ste ga braća Budimir i ti poznavali. Braća Budimir su mu rekla "najbolje ćeš da prođeš, mnogi su gore prošli, to je zbog žene i dece"

Miljković: Kako ste znali kako smo izgledali Belivuk i ja kada nas niste videli?

Hrvatin: To je bila dogodovština, jer ste se ti i Belivuk zaglavili na vratima kada ste izleteli iz sobe

Miljković: Zašto je Miloš Budimir odbio da ubije Zdravka?

Hrvatin: On je rekao da neće da bude taj koji će da ubije, pitajte njega zašto, ali je hteo da učestvuje u rešavanju tela. Rekao je "kum mi je"

Miljković: Zašto je baš Belivuk ubio Radojevića?

Hrvatin: To je bila njegova volja. Rekao je "ajmo braćo ko će da likvidira", ja sam ćutao, Budimir je rekao "kum mi je" i on je uzeo sekiru. Otišao je do zida kod ulaznih vrata i uzeo sekiru

Miljković: Koliko je bilo fosni? Noževa?

Hrvatin: Fosna je bila malo manja od metra, sa 40 ili 50 sasntimetara, obično su bila tri noža. Draganić je ušao i rekao "pa niste zakačili najlon", pa smo ga zakačili

Miljković: Šta ste uradili sa koritima, sekirom?

Hrvatin: Dva korita i fosnu smo zapalili u dvorištu, možda i sekiru. Draganić je bio zadužen za čišćenja, nije mogao metalni deo sekire da izgori, ali uništi tragove krvi

Miljković: Rekao si da smo bili na moru, gde?

Hrvatin: Stigla je slika, bili ste u Turskoj

Miljković: Reci mi jel bila velika vatra?

Hrvatin: Kada je dolivao benzin, bila je velika vatra, oko metar, mogla je da se vidi iz okolnih kuća

Miljković: Zašto ne palite u njivama nego tu u dvorištu?

Hrvatin: Da bi se ubrzao proces

Miljković: Zašto bi mi vas isplatili po 10.000 evra?

Hrvatin: To je dogovoreno posle, kada su mu uzeti automobili, neke kamate. Razlog je bio to što smo ekipa, to je bila nagrada za to. Mogli ste da prećutite i uzmete sve za sebe, ali niste.

16.57 - Miljković ispituje Hrvatina o Lazaru Vukićeviću

Miljković: Da pređemo na Lazara Vukićevića. Kada sam u oktobru ja napravio taj nalog Sonik?

Hrvatin: Ja ne znam ni kada si počeo da pišeš sa Stefanom Mandićem. Pominjao se neki nalog Kockica, ti si pisao da si vojnik škaljarskog klana Predstavljao si da ćeš da pomogneš da se nađe taj lik, to traženje tog lika se dešavalo na Karaburmi

Miljković: Ko je spojio Sonika i Stefana Mandića?

Hrvatin: Ne znam to

Miljković: Za Mileta Kapetana saznaješ od mene?

Hrvatin: Saznao sam da je posle ubistva u Atini neki Mile Kapetan preuzeo da vodi ratove sa nama. To sam saznao pre nego što ste krenuli da ga otmete dole u Crnoj Gori. Gledao sam slike da je ta akcija uspešno izvedena, da nije ne bi ni mi uspeli sa Vukićevićem

Miljković: Rekao si da se pre 14. oktobra priključuješ svojima? Kojim svojima?

Hrvatin: To se odnosi na vas, vas sam smatrao svojima. Sigurno se priključujem par dana ranije, tada kada ste dogovorili ceo taj posao. Moje saznanje je da sam nekoliko dana pre 14. oktobra saznao da vi idete za Crnu Goru, a da mi ostajemo da navlačimo Lazara i Šarca

Miljković: Na tom sastanku kod Lalića u stanu i ja i Veljko?

Hrvatin: Ne sećam se

Miljković: Ko ti saopštava da idemo u Crnu Goru?

Hrvatin: Pre nego što ste otišli, ja sam saznao da idete u Crnu Goru. Mi smo čekali, da kada vi uspešno izvedete akciju nađemo lokaciju, auto. Čekali smo da se javite, sve je bilo tajno, priča za ostale je bila da ste s porodicama otišli na odmor. Znali smo samo mi koji smo učestvovali u akciji gde ste

Miljković: Ko je pisao sa Miletom i dogovorio sastanak?

Hrvatin: Mogu da zaključim da je taj sastanak dogovorio izvesni Zemo, kog je Marko Budimir pomenuo kao zaslužnog što smo uhvatili Mileta Kapetana

Miljković: Kako si pisao sa mnom i sa Veljkom?

Hrvatin: Napravljene su grupe Šarac posao i Lazar posao, imali smo nekoliko jednokratnih aparata, da ne idemo sa svojima

Miljković: Da li sam ja sa naloga Komodo spojen sa vama?

Hrvatin: Jesi, Miloš Budimir je napravio grupu

Miljković: Rekao si da na sastanku treba da bude Kasap?

Hrvatin: Jeste, rekao si da je ubica za škaljarce i da ima nekoliko ubistava već

Miljković: Kada saznaješ da je to Damir Hodžić?

Hrvatin: U policiji

Podsetimo, prema navodima crnogorskog tužilaštva, Belivuk Miljković i Janković su u Crnoj Gori ubili Hodžića i njegovog rođaka Adisa Spahića

Miljković: Da li je uništen fijat doblo?

Hrvatin: Jeste i tvoj BMW, kod majstora u Malom ili Velikom mokrom lugu kog je organizovao Dario Đorđević, a Nikola Vušović je organizovao da se preveze, napravili smo grupu i dogovorili

Miljković: Ko je dao novac za auto?

Hrvatin: Braća Budimir

Miljković: Kad i ko ti šalje slike Mileta, Kasapa, odnosno Hodžića?

Hrvatin: Ti, ja ih gledam na grupi. Kasap je bio prekriven čaršafon, slika je gde on leži, čaršaf nije bio preko glave nego leži na nekom dvosedu, položen kao na leđima

Miljković: Da li ima povrede po glavi?

Hrvatin: Nisam studirao sliku, ima i ona slika gde je izvrnut kod prozora

Miljković: Gde si gledao te slike?

Hrvatin: Na našoj grupi. Vi ste pričali da ga je Hel (Nebojša Janković) dobro pogodio, da je bio naoružan i da bi izginuli

Miljković: Kako je bio obučen?

Hrvatin: Sećam se da je Mile bio u trenerci, da je bila cigara, da je bila jedna slika gde si zagrljen sa njim i kucaš na telefonu. Sećam se da ste pisali "evo dali smo mu cigaru", na jednoj slici je bio vezan na zemlji

Miljković: Opiši kako je bio vezan?

Hrvatin: Onako, vezan je iza leđa, kao da mu se srušio ceo svet

Miljković: Kakva je prostorija?

Hratin: Slikano je odozgo, ne vidi se prostorija

Miljković: Rekao si da smo futrolu za ometanje signala počeli da koristimo posle Vukićevića pošto nam je rekao Šerif da može da se locira signal?

Hrvatin: Korišćena je samo za Lazara Vukićevića, jer se Papić raspitivao preko Vladimira Greka da se po policiji priča da je Veljko otet

Miljković: Zašto je nismo koristili posle?

Hrvatin: To bi ti mogao da kažeš, planirali ste sve ti i Veljko, a ne ja

Miljković: Da li si video kako je obučen Vukićević?

Hrvatin: Imao je beli kačket i kosicu, neki prsluk mislim da je imao

Miljković: Kako znaš da je to Lazar Vukićević?

Hrvatin: Njega smo ubili u kući u Livadicama, ti si tražio da pišeš sa njim, ti znaš da je to Lazar Vukićević. Tvoji veliki prijatelji Marko i Miloš Budimir su ga znali, to je bio on

Miljković: Kako si obučen ti, a kako Lalić, Budimir i Draganić?

Hrvatin: Ne znam

Miljković: Kog datuma sam vam pisao da nastavite da pišete sa Stefanom Mandićem?

Hrvatin: Istog dana, tog 14. oktobrar 2020. Rekao si da piše na aparat Mileta Kapetana, bio si ljut i pisao da treba da pišu, Lalić i Budimir

Miljković: Šta vam mi još javljamo?

Hrvatin: Da čekamo mrak, da tražimo mesto gde dolazi Šarac, da posle dva sata dolazi Vukićević

Miljković: Šta Nemanja Đurić saopštava Vukićeviću?

Hrvatin: Ja sam najmanje pričao. Lalić je predložio za tu futrolu, vi ste o svemu bili obavešteni i slagali ste se.

Miljković: Interesuje me, gledali smo fotografije, Lalić je rekao da je automobil audi a4 korišćen za pratnju Lazara Vukićevića?

Hrvatin: Nije taj auto

Miljković: Zašto je ključ od Lalićevog stana kod tebe?

Hrvatin: Išao sam da uzmem svoj aparat i aparat preko kog si se dopisivao sa Stefanom Mandićem.

Mandić je, podsetimo, jedan od uhapšenih za pokušaj ubistva Radoja Zvicer u Ukrajini.

Miljković: Jesi li pisao sa njim?

Hrvatin: Jesam, pisao je, i ja sam ti to javio. Ti si rekao, poenta je bila da ne ulazim sa njim u priču

Miljković: Kada si video telefon Lazara Vukićevića?

Hrvatin: Dao mi ga je Nemanja Đurić, ti si mi rekao "čuvaj ga brate moj", posle si rekao da ga uništim

Miljković: Ko je ubio Lazara Vukićevića?

Hrvatin: Marko Budimir mi je rekao da je već bio polu mrtav

Miljković: Jel pominjao neko da se peglao peglom?

Hrvatin: Kada sam ja prisustvovao, nikakva pegla nije korišćena

Miljković: Čime se bavio Lazar Vukićević?

Hrvatin: Kriminalnim poslovima

16.50 - Sudija opomenula Miljkovića

Miljković nastavlja sa ispitivanjem svedoka saradnika Bojana Hrvatina.

Sudija: Jeste li se Miljkoviću malo odmorili i sredili, ne možete ovako da postavljate pitalja. Najlakše je da vas udaljim ili kaznim, ne možete da mu govorite da laže. Ja razumem kako se osećate, ali tako ne može.

Sudija Vinka Beraha je potom MIljkoviću pročitala deo iskaza Bojana Hrvatina u kom govori o mašini i tome kako je ona uneta u tajnu prostoriju.

Miljković: Nikada nije rekao po sredini zavarena, kao što sada kaže. Bojane, još na Mitiću imam par pitanja. Da li možeš reći ko je na kojoj lokaciji bio od tri ekipe koje su radile opservaciju? Od naših ekipa?

Hrvatin: Tešić i ja smo bili kod Cecine kuće, jedna kod blagajne i jedna gore

Miljković: Ko je vozio kombi kada je stavljen Mitić?

Hrvatin: Tešić

Miljković: Ti si vozio kola da se prospu ostaci?

Hrvatin: Mene su poštedeli tog dana pošto sam učestvovao i u komdanju i u uništavanju tragova i u čišćenju prostorije. Draganić je vozio, ja sam bio suvozač da bolje zapamtim put, to je oko kilometa i po. Kada smo sišli na makadamski put, došli smo do tog paltoa

Miljković: Jel ima tu kuća kod platoa?

Hrvatin: Nisam obraćao pažnju, bio je mrak, tu su neki voćnjaci

Sudija: Vezano za Nikolu Mitića prvi put ste učestvovali u uništavanju tela? Kako ste se osećali, da li vam je pozlilo?

Hrvatin: Nisam imao osećaj da će da mi pozli, telo je moralo da bude uništeno

Sudija: Nikakav utisak to da sečete nije ostavilo na vas?

Hrvatin: Nije, lagao bih kada bih rekao da jeste

16.04 - Pauza

Sudija je posle upozorenja Miljkoviću odlučila da napravi pauzu u trajanju od pola sata.

16.00 - O mašini za mlevenje

Miljković: Šta su savetovali Lalić i Budimir oko mašine?

Hrvatin: Sećam se da su pali osigurači kada je uključio Draganić mašinu i da mu je Lalić rekao da se ne pravi pametan da "uradi kao prošli put".

Miljković: Gde je uštekovao tu mašinu?

Hrvatin: Ne sećam se dok je bila gore u garaži, posle dole kada je preneta u prostoriju bio je šteker. Ja posle dole nisam učestvovao u rešavanju tela, a nisam pali ni mašinu. Dok je stajala u garaži, Draganić je palio mašinu na prekidač sa desne strane kada se gleda na izlaz gde izlazi mleveno meso

Miljković: Da li si video te noževe koji melju?

Hrvatin: Bila je rupa u koju se ubacuju pripremljeni delovi tela, vrti na napred, napred izlazi meso. Nisam ja sklapao mašinu

Miljković: Rekao si da je Draganić ubacivao rukama te delove za mlevenje, kojom rukom?

Hrvatin: Ja sam pridržavao, stajao sam sa leve strane mašine, a on do zida. Ja sam levom rukom pridržavao korito, a on je desnom rukom uzimao meso i ubacivao

Miljković: Rekao si da si pomagao Draganiću u sklapanju mašine. Da li ima oštećenje na ruci?

Hrvatin: Ne znam

Miljković: Kako je moguće da nisi video da nema dva prsta na levoj ruci?

Hrvatin: Nisam obraćao pažnju

Miljković: Jesi li učestvovao u čišćenju mašine?

Hrvatin: Delimično posle Nikole Mitića, Draganić je to radio

Miljković: Da li je ta mašina imala varove?

Hrvatin: Fizički se i iz daljine video var na sredini. Kada sam ušao u prostoriju da pomognem Jankoviću i Draganiću da ubacimo mašinu, video sam var po sredini

Miljković: Nisi tako rekao

Hrvatin: Nemoj samo da vadiš delove izjave kako ti odgovara. Rekao sam da mašina nije mogla da uđe tako cela

Miljković: Sad lažeš ovde, sram te bilo

Sudija: Ne možete tako Miljkoviću

15.29 - O Nikoli Mitiću

Miljković: Kako je bio obučen Mitić?

Hrvatin: Ne znam, pitao si već

Miljković: Rekao si da sam sa Mitićevog telefona pričao sa Vukićevićem?

Hrvatin: Jesi, odgovarao ti je na tvoje glasovne poruke

Miljković: Jel to bio glas Lazara Vukićevića

Hrvatin: Ne znam, ali ti si pričao "nekada smo bili dobri, a sada si sa škaljarskim smećem", on ti je odgovarao "ja sam sam", interesovao se da li ćemo da pustimo Mitića

Miljković: Jesam li ja imao Vukićevića na skaju?

Hrvatin: Ne znam

Miljković: Kako znaš da li sam pričao sa Mitićevog ili svog skaja?

Hrvatin: Za svako delo, kada smo otimali ljude, ti si uzimao skaj. Sam si sebe zadužio, govorio si da si mag za to, a pošto si hvalisavac govorio si "ide mi to da ih navlačim"

Miljković: Da ne zaboravim, kako je Lalić obučen? Da li je imao kačket?

Hrvatin: Ne sećam se, ali često je nosio sportski kačket za akcije

Miljković: Kada sam navodno oteo Mitića, ko je koga pretekao?

Hrvatin: Vi ste stali, on je pretekao celu kolonu jer je on pratio vas, pričam kako mi je Miljković rekao

Miljković: Kažeš da sam ga udario, gde je honda?

Hrvatin: Kasnije sam saznao da je neko iz obezbeđenja hondu oterao na parking na Košutnjaku

Miljković: Da li su kamere snimile otmicu?

Hrvatin: Ti i Veljko ste pričali da što pre idemo sa stadion zato što je otet na ulici, Veljko je rekao da je bilo i svedoka koji su videli, ali da ima i kamera. Ti si rekao da za kamere ne brinemo ništa, da će advokat da sredi da se obrišu snimci sa kamera koje su snimile

Miljković: Reci mi molim te, tablice belog kombija koji dolazi po Mitića?

Hrvatin: Tablice ne znam, imao je dva ili tri reda sedišta, takav kombi sam viđao tu na parkingu. Miljković mi je pričao tada da ne brinemo što se tiče kamera da će "advokat to ispeglati"

Miljković: Kako ispeglati, u policiji?

Hrvatin: Ne znam

Miljković: Kažeš da ti Belivuk kaže da idete sa stadiona, a da on i ja ostajemo da čekamo policiju? Šta smo mi radili?

Hrvatin: Ne znam gde ste bili, ali si me zvao uveče da li hoću da idem u treću smenu da čuvam ovog što smo ga oteli

Miljković: Da li je došla policija na stadion?

Hrvatin: Koliko znam ne

Miljković: Gde si bio 11. avgusta?

Hrvatin: Bio sam kući, pa sam došao u bazu. Tu ste bili ti, Belivuk, Lalić i Miloš Budimir.

Hrvatin: Ne sećam se

Miljković: Rekao si da je tu pao dogovor da ideš u uništavanje tela?

Hrvatin: Tako je, tu u bazi.

Miljković: Jel rekao neko nekome ko će da sekira?

Hrvatin: Ne, to smo dogovorili na licu mesta. Rečeno mi je da su ga ubili tako što su ga zadavaili

Sudija: Da li ste znali kako se uništava, šta to znači?

Hrvatin: Ne, Miloš Budimir mi je u kući objasnio. Znao sam da postoji prostorija kao iz Netfliks filmova i da se tamo oslobađamo leša

Miljković: Gde vas Nikola Spasojević kupi?

Hrvatin: Koliko se sećam, pokupio nas je na stadionu. Dogovor je bio da idem sa Milošem Budimirom i Lalićem i da nas vozi Spasojević

Sudija: Lalić je rekao da dolazite sa Spasojevićem u stan u kom je živeo sa Milošem Budimirom.

Hrvatin: Tako je, moje sećanje je sa stadiona ali ne isključujem da smo otišli i do Lalića

Miljković: Dobro, super, meni ovo odgovara. Kako je izgledao taj žuti kedi kojim ste otišli iznutra?

Hrvatin: Bio je radni auto, sedeli smo na nekim kantama

Inače, Nikola Spasojević, kum Marka Miljkovića je treći svedok saradnik koji će biti saslušan posle Hrvatina.

Miljković: Gde ste stali kada ste posumnjali da vas neko prati?

Hrvatin: Dva puta smo stali na kratko jer smo sumnjali da neko ide za nama

Miljković: Jel Spasojević ušao u kuću kolima?

Hrvatin: Jeste, mislim da je u rikverc ušao. Čim smo mi izašli on je otišao

Miljković: Ko je i kada napravio skrivenu prostoriju?

Hrvatin: Koliko znam Vlade Draganić, za uzgoj marihuane

Miljković: Ko je kupio mašinu, kada?

Hrvatin: Ne znam

Miljković: Rekao si da si video tu vojni sanduk?

Hrvatin: Jesam, bio je obmotan u streč foliju, zelenkaste boje

Miljković: Da li postoje još neke cevi u skrivenoj prostoriji osim ove dve?

Hrvatin: Bile su prekrivene folijom, Draganić mi je objasnio da je za protok vazduha

Miljković: Jesi li pratio medije?

Hrvatin: Jesam, jer se ticalo i mene

Miljković: Koje si sve slike video?

Hrvatin: Ne sećam se

Miljković: Koliko tačno štekera ima?

Hrvatin: Ne sećam se

Miljković: Pitam za štekere, jer se isto tako Lalić pravio pametan, da vidim da li su videli pre nego što su gledali slike

Hrvatin: Nisam ja električar i nisam dolazio da popravljam štekere

Miljković: Cedićemo te Bojane do poslednjeg dana. Kako su telo komadali?

Hrvatin pokazuje rukama kako su zamasima sekire odozdo na dole komadali telo.

Miljković: Rekli ste da smo pazili na želudac jer je prošli put bio nesnosan smrad koji je Miloša Budimira terao na povraćanje

Hrvatin: Rekao je da se pazi, na creva i želudac

Miljković: Jel moglo da se komada bez zasecanja?

Hrvatin: Jeste ali je ovako bilo lakše

Miljković: Koliko je to trajalo dok ne idete da prospete?

Hrvatin: Siguno sat i po do dva, jer je bilo problema sa mašinom oko paljenja

Miljković: Kada ste išli da prospete ostatke navodno, noć ili dan?

Hrvatin: Sumrak, mrak

Miljković: Šta ste uradili sa noževima, fosnom?

Hrvatin: To je Draganić valjda palio

Miljković: Kako se montira to navodno crevo za čišćenje prostorije?

Hrvatin: To je Draganić radio, nisam obraćao pažnju na to

Miljković: Jel bilo tople vode tu?

Hratin: Nije, donosio je u kantama

Miljković: Šta se dešava kada polijete sonom kiselinom prostoriju

Hrvatin: Prvo bude neprijatan miris, pa kao isparenje, izmaglica. Tada smo bili samo u donjem vešu, ja sam bio u čizmama, ostali u papučama.

Miljković: Da li ta izmaglica utiče na vas?

Hrvatin: Naravno, mi smo odmah izlazili kada se prospe ta sona kiselina po prostoriji

Miljković: Što bi se gušili u tome, što ne upalite ventilaciju?

Hrvatin: Nemam odgovor na to pitanje

Miljković: Koji se najlon rasprostire po prostoriji?

Hrvatin: To je finiji najlon, da se ne bi prosipalo kada se u koritima delovi tela prenose u drugu prostoriju u kojoj je bila mašina. Malo smo se oprali crevom, to je pre posipanja sonom kiselinom.

14.52 - Belivuk sumnjao da Džoni sa Vračara hoće da ga ubije

Miljković: Da pređemo na Mitića. Odakle nam informacija da nas neko prati?

Hrvatin: Čuo sam da je izvesni Zema zaslužan što su Belivuk, MIljković i Janković uspeli da otmu Mileta Kapetana, mislim da su informacije stizale od Zema.

Miljković: Da li isti ljudi nas opserviraju koji treba da nas likvidiraju?

Hrvatin: Što se tiče Mitića, mi smo sumnjali, a i potvrdili sa njim, da su oni opservirali i trebali da dojave ljudima. Dan ili dva posle, pohapšena je grupa neka ljudi u Velikom ili Malom mokrom lugu i tada je Belivuk rekao da su oni čekali da ubiju. Belivuk je tada posumnjao da je to Nikola Vušović, malo je falilo da krenemo i na njega, Veljko je smatrao da je on umešan i da je našao neke ljude da pucaju na vas. Radoje Zvicer je to ispeglao.

Miljković: Kako je to Zvicer ispeglao?

Hrvatin: To ne znam.

Miljković: Ko je vođa Aleksandar Šarac ili Lazar Vukićević te grupe koja hoće da nas ubije?

Hrvatin: Kapetan im je bio vođa, tako si mi ti pričao

Miljković: Ja to nisam pričao.

Hrvatin. Jesi li ti uopšte Marko Miljković

Miljković: Na koji način je trebalo da nas likvidiraju?

Hrvatin: Ja to ne znam, vi ste izrazili sumnju

Miljković: Da li mi poznajemo Nikolu Mitića?

Hrvatin: Ne, kada smo ga oteli, tada smo potvrdili sumnje da je pratio

Miljković: Po hijerarhiji u toj grupi, ko je Mitić?

Hrvatin: Ne znam, Šarca nije poznavao, bio je od Lazara Vukićevića. Znam da smo Šarcu opservirali stan i da je postojala varijanta da ga likvidiramo ispred, ali se to nije desilo.

Miljković: Salvatore, koju je ulogu imao?

Hrvatin: Sumnjalo se da je on neko ko iz tog stana kod Humske dojavljuje ostalim pripadnicima kuda se krećete. To se potvrdilo posle hapšenja, odnsono otmice Nikole Mitića.

Miljković: Da li smo znali kako izgleda Salvatore?

Hrvatin: Imali smo sliku, crn momak, on i Šarac su imali selfi, videli smo sliku

Miljković: Da li smo još neku akciju sprovodili ili smo samo gledali kamere 9. avgusta 2020.?

Hrvatin: Iz priče sa Milošem Budimirom i Srđanom Lalićem znam da su gledali da li će da uhvate još nekoga ko nas nadgleda iz tog stana.

Miljković: Ko im je rekao to da rade?

Hrvatin: Verovatno, ti ili Veljko

Miljković: Rekao si da sam ja sumnjao da je u belom zatamljenom autu Lazar Vukićević.

Hrvatin: Ti si rekao, znao sam za Šarca, ali sam tada čuo da sumnjate da vas opservira i Vukićević

Miljković: Kako smo razdvajali koja su kola sumnjiva, to je prometna ulica?

Hrvatin: Ne znam, taj je izdvojen kao sumnjiv jer se velikom brzinom spuštao. Dokazalo se da je postojala pratnja oko stadiona, imali ste dan ili dva pre informaciju da se taj auto brzo kretao. Vodili smo računa i gledali tog 10. avgusta da vidimo da li ćemo da vidimo taj auto.

Hrvatin: Tih dana smo dobili i slike Salvatorea, i troje ili četvoro Vukićevićevih ljudi. Jednog ste zvali Mongol, tamo je iz Pančeva, bila je slika sa manjim psom ili mačkom leži. Sećam se da mu je posle ubistva Mitića upaljen stan i da je on na putu za Rašku uhapšen sa pištoljem i manjom količinom kokaina pa smo pričali da se sam uhapsio. Bio je i jedan Crnogorac, ličio je na nekog ultimat fajtera po ušima

Miljković: Jesmo li videli nekoga od njih?

Hrvatin: Nismo, bilo je dosta pozitivne paranoje, svi muškarci u kolima su nam bili sumnjivi

Miljković: Zašto su hteli da nas ubiju Šarac i Vukićević?

Hrvatin: Tada nisam znao, sada znam, jer su sarađivali sa škaljarcima i Kapetanom i hteli su da ubiju vas

Miljković: Za šta?

Hrvatin: Za pare

Miljković: Znači, plaćene ubice. Kako si to zaključio?

Hrvatin: Iz priča sa vama

Miljković: Gde su trebali da nas likvidiraju?

Hrvatin: Pominjalo se da su kod Mitića bile slike tvoje kuće, da je znao gde živiš

Miljković: Ako je znao gde živim što bi me prtio kod stadiona?

Hrvatin: To je bio njegov zadatak, da te opservira.

Miljković: Kada smo se tog 10. avgusta okupili na stadionu?

Hrvatin: Mi smo došli i obraćali pažnju na automobile pre nego što si ti trebao da stigneš.

Miljković: Čime smo došli?

Hrvatin: Ti si došao svojom blindom

Miljković: Da li si video mene i Veljka toga dana?

Hrvatin: Jesam.

Miljković: Kako smo bili obučeni?

Hrvatin: Ne znam, nije mi ostalo u sećanju

Miljković: Kako ti je ostalo kako je Aleksa Stošić bio obučen?

Hrvatin: Jer je došao u japankama. Prošlo je dosta vremena, ovo mi je sada imeperativ u životu pa se nekih detalja prisećam

Miljković: Koje su bile tablice kola u kojima smo bili?

Hrvatin: Ne sećam se

Miljković: Reci mi, da li je bio Lalić?

Hrvatin: Nisam ga video tada. Bio je u autu sa svojim drugom Frozenom. Kod mene je bila jedna motorola, kod Budimira, jedna kod Lalića i jedna kod Budimira

Miljković: Rekao si da smo Veljko i ja izašli jednim golfom i radili opseraciju. U koliko je sati to bilo?

Hrvatin: Posle prve opservacije, bio je dogovor da kao fora vi izađete i da ste seli u zatamljenog golfa, da je dogovor bio da izađe i blinda pa da se opservira da li neko prati

Miljković: Kažeš da nam je falila ekipa da pokrijemo što više jer je bilo previše paranoje ali ne i informacija?

Hrvatin: Već sam pominjao da smo špartali i peške, širili smo pretragu na pet solitera, na Titov grob

Miljković: Ispalo je Zemo nam je dao neke informacije, a mi špartamo peške i tražimo?

Hrvatin: Ispalo je da je informacija tačna kada smo uhvatili Mitića

Miljković: Rekao si da je Tešić išao po novi aparat skaj, zašto kada smo imali motorole?

Hrvatin: Kasnije je doneta odluka da se koriste motorole, da bi komunikacija bila brža jer je skaj na ajfonu bagovao

Miljković: Kako se koristi motorola?

Hrvatin: Bio je podešen kanal, samo se stisne dugme i ja pričam. Mislim da je bila crna sa sivim detaljima. Lalić nam je motorole dao na parkingu, kada smo krenuli iz restorana Milošev konak, tu smo na ručku bili ja Nemanja Đurić, Frozen, Lalić, Miloš Budimir, Aleksa Stošić, Dejan Tešić. Ja sam sa Tešićem ušao u auto

Miljković: Gde je Lalić doneo vama motorole?

Hrvatin: Stajale su u kancelariji, samo vam je pokazao kako da ih koristite

Miljković: Za Nemanju Đurića si rekao da nije bio u pratnji, a dve godine je ovde zbog tebe, zašto si promenio izjavu?

Hrvatin: Ja se prisećam stvari, vidiš da ovde nisam samo da govorim protiv svih. Ovo mi je prioritet u životu, prisetio sam se. On jeste bio sa nama na ručku, u obavezi sam po zakonu bio da napišem izjavu. Ovde ja pričam istinu, čak i za optuženog kada je dobro za njega, nije bio u pratnji sa nama

Miljković: Da li si se prisetio šta ste ručali?

Hrvatin: Ne znam, ne sećam se

Miljković: Ko je javio da crni auto u pratnji?

Hrvatin: Ne znam ko je javio, ali je neko tamo kod Cecine kuće javio da je crna honda u pratnji

Miljković: Jesi li čuo koje su tablice?

Hrvatin. Ja sam izdiktirao tablice

Miljković: Da li smo ja i Veljko sami u kolima ili je još neko sa nama?

Hrvatin: Ti si bio u svojim, Veljko u svojim kolima. Ne znam da je još neko bio sa vama. Ti si išao prvi, Veljko drugi, obezeđenje treće

Miljković: Da li si video otmicu?

Hrvatin: Ne, to si mi ti ispričao

Miljković: Koga si video u unutrašnjem delu restorana?

Hrvatin: Bilo je ljudi, ali ne sećam se koliko. Nisam se obazirao koliko ljudi ima u bašti, skoncentirsao sam se da vidim čovek koji je uhvaćen.

Miljković: Kako si znao da je taj čovek u kancelariji?

Hrvatin: Tamo ste bili, mislim da si ti bio ispred, već si imao Mitićev skaj, gledao si koga je imao na skaju, utvrdio si da je imao Lazara Vukićevića, čuo sam da je nadimak njegov bio Sven ali ne znam da li je na tom aparatu bio Sven

14.47 - Miljković nastavlja da postavlja pitanja Hrvatinu

Za govornicu je izašao svedok saradnik Bojan Hrvatin, kog nastavlja da ispituje optuženi Marko Miljković.

Miljkovića je iz boksa za optužene u sudnicu uvelo šest zatvorskih stražara, koji su prisutni u sudnici i dok on ispituje svedoka saradnika, koji stoji za govornicom u sredini najveće sudnice Specijalnog suda u Beogradu.

Miljković: Ti si rekao da si vodio policiju do kukuruznjaka vezano za Gorana Veličkovića?

Hrvatin: Nikada, išao sam sa policijom da im pokažem mesto gde smo prosipali ostatke. Vodio sam ih odmah dan pošto sam uhapšen.

Podsetimo, Hrvatin je uhapšen nekoliko meseci posle Belivuka, Miljkovića i ostalih pripadnika grupe.

Miljković: Da li ste išli u kuću u Ritopeku?

Hrvatin: Nismo, prošli smo pored.

Miljković: Da li i dalje ideš na hemioterapije?

Hrvatin: Nisam nikada išao na hemioterapije

Miljković: Da li bi ti pritvor narušio zdravstveno stanje?

Hrvatin: Mislim da bi uprava za izvršenje izašla u susret da sam dostavio lekarsku dokumentaciju