Bivši, privremeni šef tužilačke organizacije govorio o slučaju otvaranja granica za beogradske kriminalce.

Bivši vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Dražen Burić, kazao je juče da je na dan kada je njegov kolega Vukas Radonjić naredio da se uhapse dvojica službenika Uprave policije zbog skidanja zabrane ulaska beogradskim članovima kavačkog klana Veljku Belkivuku i Marku Miljkoviću, on bio pozvan jer se “pojavio problem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici”, saznaju “Vijesti”.

Na zatvorenoj sjednici Tužilačkog savjeta pojasnio je da je krivični predmet oko skidanja zabrane ulaska Belivuku i Miljkoviću već bio formiran u Specijalnom državnom tužilaštvu i da je po tome postupalo Specijalno policijsko odjeljenje, zbog čega je smatrao da je ODT Podgorica bilo nenadležno da postupa u tom predmetu.

”A to je postupajući tužilac znao, a i danas se taj predmet nalazi u SDT-u”, kazao je Burić, tvrdi izvor “Vijesti”.

Bivši prvi čovjek tužilačke organizacije članovima Tužilačkog savjeta pojasnio je da je kao v. d. VDT-a imao zakonsko i ustavno pravo da postupa, te da je sva suština neosnovanost lišavanja slobode službenika UP, jer je smatrao da ODT nije ni bilo nadležno za postupanje već SDT - jer se u predmetu pominjao javni funkcioner, a tadašnji direktor Uprave policije Enis Baković.

Burić je naglasio, kakao je rečeno “Vijestima”, da je sa tužiocima iz ODT-a Podgorica razgovarao iz dobre namjere, te da je njegovim i postupanjem rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva Lepe Medenice “otklonjeno nesavjesno postupanje ODT-a Podgorica”.

Tokom zatvorene sjednice, članovi TS-a su saslušali i tužioce Lepu Medenicu, Nikolu Boričića i Vukasa Radonjića koji su ostali pri ranijim izjavama o međusobnoj komunikaciji i postupanju u tom predmetu, koje su već neki iznijeli u javnost tokom sjednice Odbora za pravosuđe i politički sistem, ali i kasnijem obraćanju medijima.

U uvodnom dijelu sjednice, vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke Tatjana Begović je saopštila da je disciplinskoj tužiteljki proslijeđen predlog ministra pravde Marka Kovača, koji je tražio razrješenje rukovoditeljke Višeg državnog tužilaštva Lepe Medenice.

Zbog toga su članovi TS-a imali kraću razmjenu argumenata o tome da li bi trebalo da održe vanrednu sjednicu, te da li saslušanje četvoro tužilaca treba da prati i javnost, ali i to da li bi saslušanje na neki način moglo da utiče na disciplinski postupak.

Predstavnica tužilačke organizacije Đurđina Ivanović ocijenila je da u ovom trenutku TS ne bi trebalo da se bavi time jer je postupak pred disciplinskim tužiocem u toku.

”Smatram da bi mi, današnjom raspravom, možda ugrozili taj postupak. Smatram da ova činjenica dovodi u pitanje odnosno isključuje naša ovlašćenja u ovom trenutku”, bila je jasna Ivanovićeva.

Suprotan stav iznio je član TS-a Siniša Gazivoda koji je naveo da u postupku razrješenja odlučuje TS, a ne disciplinsko vijeće, te da se ovo pitanje odnosi na odluku Tužilačkog savjeta.

On je ponovio da je predložio tematsku sjednicu TS-a povodom ovog slučaja jer svi akteri nijesu imali priliku da kažu ono što žele i da treba da im se, pred tim tužilačkim tijelom, pruži jednaka prilika.

”Mislim da treba razgovarati sa akterima bez obzira na činjenicu da je podnijet predlog za razrješenje Medenice, jer vjerujem da će se to u drugom postupku i formi raspravljati. Budući da ne očekujem da ćemo donositi neku odluku koja bi mogla da prejudicira odluku disciplinskog tužioca ima li ili ne osnova za razrješenje ili disciplinske odgovornosti, već samo utvrđivanje čiunjeničnog stanja i eventualno nekog zaključka”, rekao je Gazivoda.

On i član TS-a Stevo Muk jedini su bili protiv da se isključi javnost sa sjednice dok su trajala saslušanja pozvanih tužilaca, koje je trajalo više od tri i po sata.

Tematska sjednica TS zakazana je nakon sjednice skupštinskog Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, gdje su se čule brojne optužbe o postupanju tužilaca, pritiscima i odlukama u oktobru 2021. godine kada su Osnovno državno tužilaštvo i tužilac Vukas Radonjić dali nalog za hapšenje dvojice službenika Uprave policije zbog sumnje da je sa njihovih naloga skinuta zabrana ulaska.

Radonjić je tog dana saopštio da policija nije poslušala njegov usmeni nalog da se uhapse dva policajca osumnjičena za ukidanje zabrane ulaska u Crnu Goru Belivuku i Miljkoviću. Nakon što je za to dao i pisani nalog, kako je kazao, oko ponoći ga je nazvala rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva Lepa Medenica i tražila mu da pusti te službenike policije, optuživši ga da postupa nezakonito.

”Kada sam odbio, rekla mi je da će me zvati v. d. VDT-a (Dražen Burić). On nije tražio da ih pustim, ali jeste da spise predam SDT-u. O tome sam sačinio zabilješku, to sve postoji u upisniku tužilačke uprave”, kazao je tada Radonjić.

Optužbe na račun tužiteljke Medenica iznio je na sjednici odbora i bivši rukovodilac podgoričkog Osnovnog tužilaštva Nikola Boričić. On je kazao da je uvjeren “da mu je upravo zbog ovog slučaja pukla pogibija”...

Tokom izlaganja optužio je rukovoditeljku podgoričkog Višeg državnog tužilaštva Lepu Medenicu da ga je pritiskala u ovom slučaju, ali da je on “ostao pri svojoj odluci i podržao kolegu koji je izdao naredbu za hapšenje dvojice policijskih službenika”.

Medenica je dan nakon sjednice Odbora saopštila da je Boričič saopštio notorne neistine, a da je Radonjić donekle govorio istinu.

O istoj temi i na sljedećoj sjednici

Iz Tužilačkog savjeta najavili su da će nastaviti razgovore na istu temu.

”Na prvoj vanrednoj sjednici Tužilačkog savjeta, kojom je predsjedavala v. d. vrhovne državne tužiteljke Tatjana Begović, povodom međusobne komunikacije državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava, u vezi sa postupanjem u predmetu formiranom povodom ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru dvojici bezbjednosno interesantnih lica (V. B. i M. M.) obavljen je razgovor sa Draženom Burićem, ranijim vršiocem dužnosti Vrhovog državnog tužilaštva, Lepom Medenicom, rukovoditeljkom Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Nikolom Boričićem, ranijim zamjenikom rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici i Vukasom Radonjićem, državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Tužilački savjet će na sljedećoj sjednici nastaviti diskusiju na ovu temu”, navodi se u saopštenju.