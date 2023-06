Kompanija za koju je radio dostavljač koji je optužen da je pretukao tri žene i da je demolirao jedan stan se oglasila i oštro osudila ovaj incident koji se dogodio u Kruševcu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Javnost je ostala šokirana nakon saznanja da je dostavljač jedne poznate kompanije osumnjičen za prebijanje tri žene i demoliranje jednog stana. Incident se dogodio u nedelju 18. juna u Kruševcu, a danas se oglasila kompanija koja je pokrenula internu istragu, a tom dostavljaču je nalog deaktiviran.

"Naša kompanija nije poslodavac partneru dostavljaču, već eksterna agencija, odmah smo kontaktirali predstavnike kompanije za više informacija. Iz predostrožnosti smo u međuvremenu profil partnera dostavljača deaktivirali dok se situacija ne istraži do kraja. Prema informacijama koje smo dobili od posredničke agencije, partner dostavljač tvrdi da je napadnut od strane muške osobe, kao i da je partner dostavljač taj koji je prijavio slučaj nadležnim organima i podnio prijave protiv drugih lica. Kako još uvijek ne možemo da donesemo bilo kakve zaključke, naš primarni zadatak je potpuna saradnja sa nadležnim organima kako bi cjelokupna situacija bila što prije razriješena. Na dalje korake koje ćemo preduzeti uticaće isključivo odluka nadležnih organa i do tada se uzdržavamo od daljih komentara", navode iz poznate dostavljačke kompanije.

Prema nezvaničnim informacijama iz MUP Srbije, policija je postupala po prijavi, a nasilje je prijavljeno od strane tri žene kao i dostavljača. Slučaj je u nadležnosti Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu.

Da podsjetimo, jedan korisnik društvenih mreža je napisao da je njegova prijateljica napadnuta od strane radnika dostavljača poznate kompanije. Priložio je i fotografiju dostavljača koji je osumnjičen da je pretukao tri žene.

"Prijateljica me zove maloprije, kaže uletio im je dostavljač u stan, demolirao stan i izudarao nju, njenu ćerku i majku. Naime, naručena je hrana, ali je ostavljena pogrešno adresa kuće, a ne stana. Kad je dostavljač zvao, rečeno mu je da ako nije problem dođe do stana, biće mu plaćeno više. Kad su otvorena vrata uletio je unutra i krenuo da lomi i bije djevojku od 20 godina, ženu od 45 i ženu od 75 godina, zbog pogrešne adrese. Kada su se obratili kompaniji za koju radi dostavljač, oni su rekli da nemaju broj od dostavljača, da to tako jednostavno eto nema. E sad, na stranu što mi je ta žena prijatelj i što je njena porodica kao moja, ovdje se postavlja pitanje šta da radi čovjek koji eto slučajno pogriješi adresu i više ne može da bude bezbjedan ni kad naruči da mu donesu ručak u sopstvenu kuću", napisao je korisnik društvenih mreža u upisu u kojem je objasnio cijeli slučaj koji je doživjela njegova prijateljica u Kruševcu.