Poznati su novi detalji ubistva državljanke Srbije E.M. (27) u Mariboru.

Izvor: privatna arhiva

U Mariboru u Sloveniji je ubijena E.M. (27), porijeklom iz Srbije, a za ubistvo je osumnjičen njen emotivni partner L.T. (20), piše “Slovenske Novice”. Prema pisanju slovenačkih medija, ona je u stanu pronađena mrtva u subotu 27. maja, a sumnja se da je preminula dva dana ranije, u četvrtak 25. maja.

Osumnjičen za ubistvo je njen emotivni partner L.T. (20), državljanin Slovenije. On je osumnjičen da ju je prvo pretukao, a onda zadavio. Nakon izvršenog ubistva, on je proveo dvije noći pored tijela ubijene djevojke.

Komšinica iz zgrade u kojoj je par živio je za slovenačke medije ispričala da je čula zvukove iz stana. Rekla je da je čula ženske krike i uzvike "Pusti me!"

"Čula sam krike i ženski glas kako zapomaže, htjela sam da zovem policiju, ali je onda sve prestalo. Nisam znala kako da odreagujem u tom trenutku, jer sam se uplašila. Kada su utihnuli pretpostavila sam da je sve u redu", izjavila je komšinica.

Prema najnovijim informacijama iz istrage, par se posvađao u četvrtak, a ubistvo se navodno dogodilo u subotu. Zločin je tada i otkriven. Motiv ubistva nije otkriven, ali se sumnja na zločin iz strasti, ali se ne isključuju i druge mogućnosti.

Darko Nerat, šef kriminalističke policije Maribora otkrio je nove detalje u istrazi. Prema njegovim riječima, osumnjičeni L.T. je nakon ubistva pozvao svoju majku.

"Iste večeri, on je pozvao svoju majku i obavijestio je da se posvađao sa partnerkom i da ju je pretukao. Sutradan ujutru je pozvao majku i uvjeravao je da je njegova djevojka dobro. On sam je otišao u Urgentni centar jer je imao povredu ruke i noge i tamo je rekao da se sam povrijedio kad je udario u krevet posle svađe sa partnerkom. Zatim se vratio u stan gdje je ostao sve do dolaska policije", rekao je Nerat.

Oboje su policiji poznati odranije. Oboje su imali zabranu prilaska svojim majkama. Slovenački mediji navode da je osumnjičeni mladić imao i prijavu zbog kršenja javnog reda i mira zbog tuče i zbog problema sa drogom.

E.M. (27)

Izvor: privatna arhiva