Završeno je vještačenje očuha koji je osumnjičen da je ubio pastorku (2) u Zaječaru.

Izvor: Facebook/screenshot

Vještačenje M. N. (25), koji je osumnjičen da je 21. februara ove godine batinama ubio pastorku (2) u Zaječaru, završeno je. Osumnjičeni se i dalje nalazi u pritvoru, a na veštačenje je bio upućen u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu.

"Psihijatrijski vještaci utvrdili su da je osumnjičeni u momentu dok je batinao djevojčicu bio uračunjiv. Bio je malo pripit, ali to nije uticalo ni malo na stanje njegove svijesti. On se dalje brani ćutanjem. U pritvoru je od momenta hapšenja, pritvor mu se produžava na svaka 30 dana, tako da će do suđenja biti iza rešetaka. Uskoro se protiv njega podiže optužnica", saznaje se od nadležnih.

Podsjetimo, M. N. je, kako se sumnja, batinama ubio djevojčicu jer ga je nerviralo što plače. Kako se sumnja, udarao ju je o pod, zid, šutirao ju je i pesničio. "Prilikom pregleda tijela utvrđeno je da je djevojčica modra od udaraca, da joj je prilikom batinjanja razbijena glava i pocepana jetra, što je dovelo do smrti", pokazali su nalazi obdukcije.

Djevojčica je nakon batina dovezena u zaječarsku bolnicu, a lekari su punih sat vremena pokušavali da je ožive. Osumnjičenom preti doživotna robija ukoliko se krivično delo kvalifikuje kao teško ubistvo. Majka ubijene devojčice nalazi se na slobodi.

U pritvoru je bila 30 dana kao osumnjičena da je počinila krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, za koje je maksimalna kazna zatvor u trajanju od tri godine.