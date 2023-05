Istoričar Dejan Ristić, čije dete ide u "Ribnikar", o završetku školske godine i želji dece da očuvaju zajedništvo u najtežim trenucima.

Istoričar Dejan Ristić rekao je u Jutarnjem programu Prve televizije da nije tačno da će se školska godina u OŠ "Vladislav Ribnikar" završiti 2. juna, jer o tome još uvek nije doneta odluka. Ristić, čije dete ide u ovu školu, kazao je i da postoji više struja razmišljanja na temu završetka školske godine, ali da potrebe i odluke dece moraju da budu iznad svih njih.

"Mi kao roditelji ne znamo odakle dezinformacija o ranom završetku školske godine, i ko ju je plasirao. Prema našim saznanjima, nije doneta odluka i govorim u svoje, ne u ime Saveta roditelja koji je u ponedeljak održao sednicu. Bezmalo jednoglasno je zahtevano da se održi po planu i programu školska godina, pod dva apsolutno da se realizuje za decu koja žele da idu u taj objekat, a deca koja nisu spremna za to, da idu u objekte koje je Vlada blagovremeno obezbedila", rekao je on.

Roditelji su ranije izjavili da neka od dece nisu spremna da časove nastave u objektu u kojem se dogodilo masovno ubistvo. "To je sasvim u redu, zato je Vlada na prvo iznošenje takvog zahteva obezbedila 13 objekata u blizini škole, za decu koja razumljivo nisu spremna, da nastave časove u objektima u neposrednoj blizini, koji su primereni realizaciji nastave".

Ristić je otac deteta osmog razreda, i kaže da je njegovo dete među više od 80 odsto koja su spremna da idu u "Ribnikar".

"Mi smo kao roditelji poslušali svoju decu, podržali smo ih, oni imaju sada pravo da odluče šta žele da rade. Ocene nikome sada nisu primarne, deci, roditeljima ni nastavnicima. Njima je bitno zajedništvo, to se vidi od prvog dana. Treba da budu zajedno kao odeljenje, sa razrednim starešinama, nastavnicima... Žele školu kao školu da očuvaju. Imaće jasnu memorijalnu komponente, tu nema dileme, čitavo društvo je tu jednoglasno. Deo objekta u kojem se zločin desio će biti memorijalna celina, primerena, kako treba. Nije bilo disonantnog tona po tom pitanju. Deca treba da zaštite i vrate sebi svoju školu, za koju ih do 3. maja vezuju lepe uspomene. Ni meni kao ocu u početku to nije bilo jasno, pitali smo dete zašto? Oni prosto imaju tu potrebu i ne treba to da im uskratimo, kao što deci koja nisu spremna treba omogućiti da nastavu pohađaju u drugim objektima. Oni će biti tu, blizu svojih drugara da se druže pre ili posle škole, ali za njih koji nisu spremni, potpuno je razumljivo", rekao je Ristić.

Postoji struja roditelja koja je želela da se školska godina završi ranije. Ristić navodi da u beskrajno tragičnim situacijama, ljudi reaguju kako osećaju da bi trebalo.

"Ali ne treba nametati bilo kome, bilo koju volju. Ono što je dobro je što je država omogućila svima, i deci koja žele u Ribnikar da tamo idu, i deci koja to ne žele, u susednim objektima. Deci koja čak ni to ne žele, ima ih vrlo malo, omogućeno je da u komunikaciji sa nastavnicima da na odgovarajući način završe školsku godinu. Država je sa svoje strane uradila sve. Sa nama su timovi za podršku, rade sa decom, sa roditeljima, sa nastavnicima. Izašlo se u susret molbama i potrebama roditelja. Ali opet, ne možemo da dozvolimo anarhiju", rekao je on.

"Odgovornost je na medijima, na koji način preneti neki stav, informaciju, i da li nečiji stav predstaviti kao jedini ili opšte prihvatljiv. Novo saopštenje Saveta roditelja sadrži zahvalnost državnim organima na podršci. Primarni zahtevi su bili roditelja VII/2, jedan deo je realizovan a jedan se realizuje", rekao je on.

Ministarstvo prosvete je prošle nedelje započelo nadzor nad školom, i Ristić navodi da roditelji nisu upućeni u detalje.

"Znamo ono što smo dobili iz medija, izveštaj stručnog nadzora je uz preporuke prosleđen Ministarstvu prosvete. Ministarstvo bi sada trebalo da postupi, ili ne postupi, u skladu sa tim predlozima. Pojavila se informacija da su predložene suspenzije, ali stavljam znak pitanja, ne znamo zbog cele situacije. Na državi je da donese odluku, ne možemo Savet roditelja da donese tu odluku ali može da iskaže svoj stav", rekao je on.

Iduća sednica biće u narednim danima, njen tačan datum zavisi od potreba i dinamike dešavanja.

"Treba da poslušamo decu i da ih podržimo u njihovim odlukama. Da idu u školu, da idu u drugi objekat ili da ne idu, ali da završe školsku godinu prikladno. Razgovarajmo sa njima, saslušajmo ih. Podržimo ih kakvu god odluku donesu", zaključio je on.