Savjet roditelja "Ribnikara" iznio je četiri nova zahtjeva državnim organima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Savjet roditelja OŠ "Vladislav Ribnikar" izneo je danas četiri nova zahtjeva državnim organima, uz izričito protivljenje da se školska godina završi ranije! Njegov predsjednik Igor Đorđević tvrdi za Kurir da nije odlučeno da se školska godina za učenike škole u kojoj je 3. maja dječak (13) počinio masakr ubivši devetoro djece i školskog čuvara završi 2. juna, kao što je juče za javnost saopštila grupa roditelja.

"Preksinoć smo imali sastanak savjeta roditelja s predstavnicima Vlade i rečeno nam je da nije donijeta odluka o završetku školske godine 2. juna, kao ni odluka da se cijela škola pretvori u memorijalni centar. Mi smo na savjetu roditelja odbili da se školska godina završi 2. juna", naveo je Đorđević i dodao da je prije dva dana manja grupa roditelja imala sastanak s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je primio njihove zahtjeve.

"Rečeno nam je da se to razmatra, ne i da je donijeta odluka. Rečeno je da će se razmatrati svaki predlog koji može dovesti do dobrog rješenja. Nije istina ni da će đaci preći u OŠ 'Sveti Sava', i to je zloupotreba zamenice predsjednika savjeta roditelja Bojane Nedeljković, koja je smijenjena zato što je iznosila netačne informacije u javnost i zastupala manjinu roditelja, a ne većinu", kaže Đorđević.

Savjet roditelja "Ribnikara" obratio se danas državnim organima sa novim zahtjevima nakon navodne odluke koja se tiče prekida nastave 2. juna, pretvaranja školskog objekta u memorijalni centar i trajnog izmiještanja djece na novu lokaciju. "Zahtijevamo od državnih organa da omoguće da za sve učenike koji to žele nastavna školska godina traje po planu rada škole i školskom kalendaru u objektu naše škole. Savjet roditelja je apsolutno protiv inicijative da se 2. juna završi školska godina za djecu koja žele da idu u školu. Insistiramo na potpunom ispunjenju svih zahtjeva koje je usvojio savjet roditelja 9. maja, uključujući hitnu rekonstrukciju škole bez promjene namijene objekta, uz apsolutnu podršku inicijativi da se obilježi sjećanje na žrtve", navodi se u njihovom saopštenju.

Savet roditelja zahvalan je Vladi Srbije na angažovanju na ispunjenju njihovih zahtjeva. "Za svaki eventualni budući zahtjev koji se tiče promjene načina održavanja nastave neophodno je konsultovati nastavničko vijeće i savjet roditelja. Savjet roditelja daje punu podršku nastavnom kadru. Zahtijevamo što prije na uvid kopiju zapisnika sa vanrednog inspekcijskog nadzora nad radom OŠ 'Vladislav Ribnikar'", napominje se u saopštenju i dodaje:

"Želimo da vam iznesemo mišljenje velikog broja djece, koja su u ovoj nezapamćenoj tragediji pametnija od svih nas. Mnogi od preksinoć plaču za svojom školom. Oni žele da idu u svoju školu, neće da je napuste i neće da dozvole da ih dječak (13) sve pobijedi! Po njihovom mišljenju, bilo kakvo drugo rješenje osim sjedjenja u njihovim klupama bila bi pobjeda zločina nad svima njima i nad svima nama!"

Podsjetimo, prije dva dana grupa roditelja se nakon sastanka u Predsedništvu oglasila saopštenjem da se školska godina završava 2. juna, a da se djeca od 5. juna sele u OŠ "Sveti Sava", gdje će imati osmišljene aktivnosti, kao i će u dijelu škole u koji se ulazi iz Ulice kralja Milutina biti napravljen memorijalni centar.