Načelnik leskovačke psihijatrije Goran Tojaga je podnio ostavku, nakon fotografija sa oružjem.

"Volim oružje i da se igram rata, ali to nije zločin. Prije više godina sam se fotografisao s replikama pištolja posle partije airsofta, ali sad sam sve skinuo s profila i zbog tih starih slika sam podnio ostavku. Duboko sam potresen što me na bilo koji način povezuju s temom masovnog ubistva djece", revoltirano priča dr Goran Tojaga, koji je do danas bio načelnik Službe za psihijatriju Opšte bolnice u Leskovcu, ali je nakon kritika od strane direktora ove ustanove i poziva ministarke zdravlja Danice Grujičič, zbog neprimjerenih fotografija na mrežama, podnio ostavku.