Načelnik leskovačke psihijatrije Goran Tojaga je podneo ostavku.

Načelnik psihijatrije iz Leskovca podnio je ostavku na to mjesto. On je u žižu javnosti dospio nakon što su isplivale njegove fotografije sa društvenih mreža na kojima pozira sa oružjem za koje sada tvrdi da nije pravo."Sklonio sam sve fotografije sa mreža, to nisu pravi pištolji. To su fotografije od prije nekoliko godina", kazao je Goran Tojaga za Nova.rs.