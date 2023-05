Nakon nalaza lekara postoje tri opcije za dečaka (14) koji je počinio masovno ubistvo u školi "Vladislav Ribnikar", navodi specijalista za socijalno pravo Dragan Vulević.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

K.K. (14) koji je ubio osmoro učenika svoje škole i školskog čuvara, budući da nema navršenih 14 godina, po Zakonu ne može krivično odgovarati zbog godina, a njegova dalja sudbina može otići u tri pravca, objašnjava specijalista za socijalno pravo Dragan Vulević.

Dječak se nalazi na Klinici za neuropsihijatriju za djecu i omladinu, u posebnom dječijem odjeljenju gdje ljekari obavljaju opservaciju. Specijalista za socijalno pravo Dragan Vulević objasnio je koje su tri mogućnosti učenika po završetku psihijatrijske opservacije.

"To jeste vrsta problema šta dalje. Ne možemo ga držati u pritvoru, zatvoru, zadržavati ga u okviru pravosudnog sistema. On se sad nalazi u Klinici za dječiju neurologiju i psihijatriju. Taj period će proći, to ne znači da će trajati tri ili pet dana, to sve zavisi od odluke ljekara. Dok daju određenu dijagnozu. Nakon toga, to prelazi u nadležnost Centra za socijalni rad", kaže Vulević.

Nakon što slučaj preuzme Centar za socijalni rad, postoje tri mogućnosti u daljem postupanju, a sve tri zavise od nalaza ljekara.

"Prva mogućnost je dalja hospitalizacija, za to je potrebna saglasnost roditelja. Ako roditelji ne daju saglasnost, organ starateljstva može pokrenuti postupak za donošenje privremene mjere o lišenju roditeljskog prava i postaviti djetetu privremenog staratelja. Druga mogućnost koja je moguća jeste da ga puste i da se smesti u instituciju za djecu sa poremećajima u ponašanju, to je dom za vaspitanje djece u Knjaževcu. I za to je potrebna saglasnost roditelja, ako je oni ne daju, onda opet ide postupak za donošenje mjere o lišenju roditeljskog prava. Treća mogućnost, lekarska ekipa može da kaže da nije potrebno liječenje i dječak se vraća u svoju porodicu. Onda je organ starateljstva dužan da sastavi detaljan plan podrške roditelja u podizanju djeteta", ispričao je gostujući na RTS specijalista za socijalno pravo Dragan Vulević.