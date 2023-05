Učenici koji su prisustvovali jezivom masakru u školi "Vladislav Ribnikar" u trenutku pucnjave iskakali su kroz prozor i bježali u obližnju firmu.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Vlasnik jedne firme u Mileševskoj ulici pomogao je djeci posle strašnog masakra koji je srijedu njihov drug K.K. (13) počinio u OŠ "Vladislav Ribnikar". Kako je ispričao jedan od dječaka je pobjeogao kroz prozor i ušao kod njih u prostorije, a posle njega i "stampedo".

"On je bio preplašen, plakao je i rekao da je drug krenuo da mu puca u glavu, ali je bio najbliži prozoru i uspio da pobjegne. Mi smo ih sve pustili da uđu kod nas u firmu, tu je bila u koleginica koja je pedagog koja je bila sve vrijeme sa njima, da ih sve smiri. Bilo im je užasno", rekao je za Kurir Goran, vlasnik firme u koju su djeca pobjegla od krvavog pira.

Prema njegovim riječima dječak koji je pobjegao svašta je ispričao, a za njim je došlo 50-ak djece i dvije učiteljice.

"Rekao je da su se snalazili kako je ko mogao. Da su njih dvojica iskočila kroz prozor, neki polegali ispred klupa... Ostala djeca su bila od prvog do četvrtog razreda, jedna učiteljica je bila blijeda kao krpa, povela je sa sobom dvoje djece i vraćala se posle po još, bilo je užasno", kaže Goran.

Drugi dječak koji je takođe iskočio kroz prozor ispričao je da je bio na spisku za odstrel, ali je uspio da pobjegne.

"Čekao je da čuvar zvoni za početak časa, ubio je prvo njega, pa je ušao na čas, upucao nastavnicu i učenike iz prve klupe, vidio sam kako tijela padaju i drug i ja smo odmah iskočili kroz prozor. On je pobjegao u jednu firmu, ja sam samo trčao. Svi sa spiska su mi bili drugovi, od nas ga niko nikada nije izbjegavao. Jedan od drugara sa spiska bio je u subotu sa njim na rodjendanu i nije primetio ništa čudno. Trenirao je i košarku pored svih aktivnosti. Juče kad smo uveče prišli školi pozlilo mi je. Svi do jednog sa spiska i oni koje je ubio bili su mu jako bliski", ispričao je on.