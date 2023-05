Advokati Veljko Delibašić i Viktor Gostiljac otkrili su kolike kazne prijete počiniocu masakra u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar"

Izvor: K1/privatna arhiva

Pravno posmatrano, jedan ubica je dijete, drugi mlađi punoljetnik. Ubica iz Mladenovca U. B. koji je ubio osam osoba i ranio još 14 ljudi nema 21 godinu i pred zakonom je mlađi punoljetnik koji ne može da dobije najstrožu kaznu doživotne robije ili 40 godina zatvora. Ni dječak koji je očevim oružjem počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar“ i ubio osmoro djece iz svog razreda, kao i čuvara i uz to ranio još sedam osoba nije krivično odgovoran. Njegov otac negirao je krivicu pred tužiocem.

Kakve kazne ih očekuju za dva višestruka ubistva u Beogradu i Mladenovcu? Prema riječima advokata Viktora Gostiljca, u slučaju oca dječaka će biti izrazito teško dokazati krivicu djelo ugrožavanja opšte sigurnosti koje mu se stavlja na teret. "S obzirom na to da je saslušavan na okolnosti da je vodio sina u streljanu, to nisu apsolutno elementi ovog krivičnog djela. Potpuno je jasno da ne može biti govora o ovom krivičnom djelu. Krivično djelo ugoržavanja opšte sigurnosti čini onaj ko poplavom, požarom, eksplozijom ili nekom drugom opšte opasnom radnjom dovede u pitanje život i tjjielo neke osobe. To što je ovaj čovjek uradio nije to. Ovdje samo može biti govora o tome da li je on na propisan način držao oružje. Ukoliko se ustanovi da nije, on za to može da odgovara prekršajno", objasnio je Gostiljac na televiziji K1. Podsjetimo, advokatica oca dječaka rekla je da je njen klijent držao oružje prema propisima.

Advokat Gostiljac kazao je i da smatra da je mjera određivanja pritvora od 30 dana "alibi potez tužilaštva“. "Pritvor mu je određen po tački 2 i 3 što znači da ne utiče na svjedoke, što je u redu, a tačka 3 odnosi se na to da ne ponovi djelo u kratkom vremenskom periodu. Ne postoji način da se ta okolnost u ovom slučaju ponovi. Određen mu je pritvor, jer javnost ne može da shvati i prihvati da baš niko nije u zatvoru posle jedne ovakve tragedije. Ja apsolutno mogu da prihvatim da niko nije u zatvoru, jer je u jednoj državi najvažniji zakon. To je ono što i mi kao advokati imamo kao svoje jedino oružje. Ako zakon tako kaže, tako je".

Pravda i pravo

Prema riječima Viktora Gostiljca, ovde nije stvar u tome da li neko treba da odgovara, već u jednoj zakonskoj smetnji u odnosu na određene kategorije lica. "Ovdje govorimo o djetetu i zakon u takvim slučajevima kaže da se na njega ne primenjuje Krivični zakon. Da li je to pravedno? Kroz stotine i stotine godina razvoja krivičnog prava ljudi koji se time bave došli su do zaključka da dijete u tom slučaju ne može biti krivično odgovorno. U Americi imate krivično djelo doprinos maloletničkoj delikvenciji, roditelja recimo, pa može odgovarati, ali tu se traži kriminalna namjera roditelja. Ili imate u pojedinim zemljama zakon o odgovornosti roditelja za krivična djela koja počine njihova djeca. Mi takve zakone nemamo. Jedan od osnovnih postulata našeg Krivičnog zakona i krivičnog prava uopšte je individualna odgovornost – u granicama svog umišljaja za svoja dela i ne može se odgovarati za drugoga. Pravda je jedan filozofski pojam i možda ga najmanje ima u sudnicima, ali ako se pravda poklopi sa zakonitošću, onda smo mi pravnici završili svoj posao. Ali to nije uvek nužno tako", kazao je Gostiljac danas na televiziji K1.

Pogledajte fotografije sa mjesta napada:

Vidi opis "AKO DJEČAK NEMA DUŠEVNE SMETNJE, MOŽE DA IDE KUĆI!" Advokati o masakru: Najbolje je da zauvjek ostane u "ludnici" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 21 21 / 21 AD

Krivični zakon je jasan i precizan

Advokat Veljko Delibašić kazao je da je zakon vrlo jasan i vrlo precizan. "Mi kao društvo nismo bili pripremljeni na to da može da se dogodi ovakav monstruozni zločin. U tom kontekstu očekuje se da monstruma koji je izvršio takav zločin možemo da odstranimo iz našeg društva što bi bilo jedino i pravedno i normalno. Međutim, Krivični zakonik je vrlo precizan i zna se na koga se odnosi. Ove mjere koje sada predlažemo i zagovaramo mislim da nije dobro donositi u ovakvom trenutku, jer postupamo pod emocijama i emotivno smo spremni da donesemo rješenja koja će se vrlo brzo pokazati kao pogrešna. Spuštanje granice sa 14 na 12 godina ništa neće donijeti", smatra Delibašić.

"U tom slučaju i kada bi se dogodio ovakav zločin ponovo, primenjivale bi se vaspitne mjere, dakle to ne bi bila kazna za ovakvog monstruma. Primenjivale bi se krivične sankcije za maloljetnike, dakle - vaspitna mjera. Ne kažnjava se nego dobija vaspitnu mjeru, a najgora bi bila vaspitno-popravni dom u trajanju od šest mjeseci do 4 godine. Postoje socijalne ustanove za smještaj djece koja su se neadekvatno ponašala, ustanove za vaspitanje, vrlo slične popravno-vaspitnom domu, ali je za popravno - vaspitni dom potrebno da je izvršeno neko djelo, a s obzirom na uzrast učinilaca.

"Zakonodavac je imao u vidu lakša krivična djela za popravno-vaspitni dom, niko nije imao u vidu ovako monstruozne zločine. Da je imao, vjerovatno bi predvidio neke strože sankcije", kazao je Delibašić u „Uranku“.

Na pitanje šta bi se dogodilo da Delibašića na ulici opljačka desetogodišnje dijjete, advokat je kazao: "Da me opljačka na ulici ne bi snosio krivičnu odgovornost, već bi se obavijestio centar za socijalni rad koji bi primenjivao odgovarajuće mjere u cilju prevaspitanja i poboljšanja ponašanja. Bila bi to zaštita u odnosu na to dete, jer bi se smatralo da njegovo ponašanje nije adekvatno. 14 do 16 godina je granica za vaspitno-popravni dom, a za decu od 16 do 18 godina, u najekstremnijim slučajevima može biti izrečen i maloletnički zatvor. Za djecu mlađu od 14 godina ne postoji vođenje bilo kakvog krivičnog postupka, a nema ni prekršajnog postupka. Takav nam je zakon i državni organi moraju da se pridržavaju zakona".

Pogledajte 00:38 Vozila policije i hitne pomoći ispred škole na Vračaru u kojoj je bila pucnjava Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Gostiljac je na ovu temu kazao da su do 14 godina to djeca pod nadzorom svojih roditelja. "Eventualno centar za socijalni rad ima svoje mjere koje može preduzeti: razgovor, nadzor nad porodicom, edukacija. Desetogodišnjak može drugu da ukrade pernicu i za to ne možete pokretati krivični postupak i zvati policiju, već pokušati da djetetu objasnite štetnost toga i edukacijom da od njega napravite ispravnog građanina. Policija je organ reda i poziva se da bi se neki događaj među maloljetnicima registrovao, na pirmjer u slučaju vršnjačkog nasilja koje je pod posebnom prismotrom. Policija sastavi zapisnik i predaje ga nadležnima na dalje postupanje, a nadležan je centar za socijalni rad.

Koji zakon se odnosi na dječaka?

Veljko Delibašić kazao je da se u ovom trenutku na njega primenjuje Zakon o zaštiti lica sa duševnim smetnjama. "Otišao je u psihijatrijsku ustanovu, izvršen je pregled, i njegova majka je dala saglasnost da tamo bude smješten. I bez te saglasnosti možda bi mogao da i prinudno bude tamo smješten. Nakon prvog zadržavanja sud u vanparničnom postupku produžava tu meru tri do šest meseci uz saglasnost, ali u ovim ekstremnim slučajevima kao što je ovaj, moglo bi i bez saglasnosti majke da produži mjeru, s tim što sud na svaka tri mjeseca preispituje svoju odluku da li može da bude zadržan. Psihijatar će izvršiti pregled", kaže Delibašić.

"Ako psihijatar smatra da postoji neka duševna smetnja koja opravdava zadržavanje - odrediće zadržavanje bez obzira na saglasnost roditelja. Onda će se skupiti konzilijum od najmanje dva psihijatra i još jednog ljekara i onda će oni odlučiti da li treba da ga zadrže ili ne. Ako oni to odluče, onda u nastavku priče odlučuje sud koji na bazi tih mišljenja odlučuje da li ga zadržava ili ne. U redovnoj proceduri je potrebna ili saglasnost tog pacijenta ili njegovog zakonskog zastupnika. U ekstremnim situacijama, kada ugrožava sopstveni ili život i zdravlje drugih ljudi, može i bez te saglasnosti biti zadržan bez obzira na godine. Sada se primenjuje ta procedura. Šta je tu najveći problem? Šta ako on nema nikakve duševne smetnje, ako nije bolestan? A najvjerovatnije da nije s obzirom na način na koji se ponašao. Vjerovatno i nije bolestan. Ako nije bolestan, onda ni taj Zakon ne možete da primjenite na njega. U tom slučaju, nažalost, dječak ide kući. Naše društvo nije bilo spremno na ovakav zločin i nije predvidelo mehanizam kako da takvog monstruma izopštimo iz našeg društva", kazao je advokat Veljko Delibašić.

Viktor Gostiljac kazao je da je to odluka ljekarske struke. "Nije dobro da se javnosti šalju nedorečene i nejasne poruke i da se tako dodatno uvodi zbunjenost. Juče smo čuli od predsjednika da on neće izaći nikada. Nama koji se time bavimo je odmah jasno da to niko ne može u ovom trenutku znati. Ako se sada pokušava pronaći neki model da se on smjesti u neku ustanovu jer defakto postoji opasnost da on i dalje predstavlja opasnost po druge, on treba da bude izopšten iz zajednice na jedno određeno vrijeme. Opet, zakon je takav da se vrši revizija tih mera, ali u ovom trenutku niko ne može to da vam kaže. Treba biti oprezan. Ja imam utisak da će on biti lud neko vrijeme", kazao je ironično advokat na televiziji K1 u razgovoru sa Jovanom Joksimović.

"Mi branimo zakon, a ako postoje loša i nepravična rešenja, zakonodavac će to registrovati, pokrenuti određene procedure i to se može promijeniti. To će onda važiti za sve buduće slučajeve ali ne i za ovaj sada. Država i u najtežim trenucima mora da zadrži sve svoje odlike, a jedna od najvažnijih je zakonitost. Ako nema zakona onda je sve ad hoc i možemo da damo i adresu tog dječaka pošto vidim da jedino to još nije objavljeno i da ljudi idu tamo da ga čereče. Ali to je onda zakon linča i onda država prestaje da bude država. Ljutnja i stanje šoka je rezervisano za građane, mi smo ti koji smo ljuti. To osjećanje nije rezervisano za nadležne organe. Od njih mora da stigne poruka da znamo kuda idemo i šta se radi dalje.

Gostiljac je podsjetio i na činjenicu da je Gavrilu Principu falilo 20 dana do punoletstva i da zato nije dobio smrtnu kaznu. "U onakvom trenutku. Tada je policija tvrdila da je napunio 18, a sud im nije vjerovao i to je provjerio. Našao je spise iz Srpske pravoslavne crkve i zato što nije imao 18 godina nije dobio smrtnu kaznu. To je pravna država".

Doživotna "ludnica" za dječaka?

Delibašić je kazao da bi najbolje bilo da on ostane doživotno u ludnici i narodu treba objasniti šta je to. "To je zatvorena psihijatrijska ustanova koju narod zove ludnica i neka to bude poruka koja se šalje. Jer ovako šaljemo poruku monstrumima tog uzrasta da mogu da rade šta hoće i da neće imati posljedica. Želja svih nas jeste da on ostane u ludnici zauvjek ali ako se budemo striktno pridržavali zakona, a mislim da to moramo da radimo, onda postoji velika vjerovatnoća da se to neće desiti ako nije lud. Mora postojati neko duševno oboljenje koje opravdava zadržavanje u duševnoj ustanovi, a to će reći ljekari, ne možemo mi da kažemo. Riječ je nesporno o monstrumu ali prema njemu krivično pravo ne može da reaguje", istakao je advokat Veljko Delibašić.