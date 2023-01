Majka nestale Ane Volš se ponovo oglasila, pa otkrila da je brak njene ćerke i Brajana Volša bio skladan, ali da je bilo trzavica.

Nestanak Ane Volš rođene Beograđanke i majke troje djece iz grada Kohaseta u Masačusetsu, o kojoj se od 1. januara ništa ne zna uzburkao je srpsko-američku javnost. Ana Volš je misteriozno nestala nakon što je napustila svoj dom nedaleko od Bostona kako bi uhvatila let za Vašington rano ujutru 1. januara. Međutim, Ana, koja ima tri sina od 2 do 6 godina, nikada se nije ukrcala u avion, niti je stigla do aerodroma. Od tada niko je više nije video, kao da je u zemlju propala. Uslijedila je opsežna potraga.