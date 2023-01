Ko je bio i čime se zapravo bavio muž nestale Beograđanke Ane Volš.

Brajan Volš, je rođen 17. avgusta 1976. godine i živi u Kohasetu u Masačusetsu. On je vlasnik preduzeća i pokrenuo je svoju kompaniju pod nazivom LETS. On je takođe i njen finansijski direktor (Strategije liderstva i efektivnog timskog rada). Takođe je oženjen Anom Volš, 39-godišnjom majkom troje dece koja je nestala u novogodišnjoj noći.

Izvori kažu da je Ana nestala 1. januara, ali njen muž je prijavio njen nestanak tek u sredu. Istražitelji su svuda tražili Anu 8 dana, ali nisu mogli da je pronađu. Devetog januara je izašla vest da je Brajana uhapsila policija jer ih je lagao. Hapšenje Aninog muža je za sve bilo iznenađenje, ali stvari su postale još čudnije kada se pojavila vest o izbijanju požara u kući u kojoj su ranije zajedno živeli.

Žena

O zajedničkom životu Brajana i Ane kao bračnog para ne zna se mnogo, ali izgleda da su bili srećni. Volš živi u Kohasetu, dok je Ana živela u Vašingtonu. Ana i Brajan venčali su se 6. januara 2015. godine, pred najbližim prijateljima i porodicom. Nakon što su dugo bili zajedno, odlučili su da zajedno pobegnu i uzmu se. Izvori su rekli da izgleda da nije bilo napetosti između muža i žene. Oni koji ih poznaju tvrdili su da su Ana i Brajan bili srećan par koji je imao tri prelepa sina.

Karijera

Volšov plan da započne sopstveni posao naišao je na probleme jer nije imao dovoljno novca. Mnogo godina je imao različite poslove na različitim mestima. Od 2015. godine počinje da radi kao međunarodni poslovni strateg za Ten Sail Consulting.

Bio je to zabavan posao, i on je bio dobar u tome, pa je tamo ostao 5 godina, do jula 2020. godine, kada je otišao da radi u kompaniji pod nazivom Capital Letters Consulting. Ovde je bio finansijski direktor (glavni finansijski direktor) 10 meseci, dok nije pomogao u pokretanju sopstvenog biznisa u oblasti Velikog Bostona pod nazivom Leadership & Effective Teamvork Strategies, ​​ili LETS.