Beograđanka Ana Volš nestala je za Novu godinu, a ceo slučaj obavijen je velom misterije.

Srpkinja Ana Volš (39), iz Masačusestsa nestala je za Novu godinu, a njen muž Brajan Volš, sa kojim ima troje dece, uhapšen je u nedelju pod optužbom da je obmanuo istražitelje koji tragaju za majkom troje dece. Istražitelji su tokom istrage otkrili da je Volš u svojoj internet evidenciji imao upite za pretragu "kako da se odloži telo žene od 52 kilograma" i "kako raskomadati telo", a taj detalj će njegovom odbrambenom timu biti možda težak za objasniti.

Budući da je istraga i dalje bez rezultata, a do sada poznati detalji se dovode u vezu sa njenim mužem, pozvali smo Snežanu Repac psihologa i stručnjaka za govor tela da objasni ponašanje Brajana pred istražnim organima:

"Ima lice psihopate, kad sam videla njegove oči i ćetvrtasto lice mene je prošla jeza, pomislila sam 'Koji je ovo monstrum', a nisam bila upućena u slučaj. To mi je bio prvi utisak kada sam ga videla. Objektivno on deluje kao monstrum, teški psihopata, manipulant, neko ko je toliko ogrezao u tolikoj laži, da je pitanje da li razlikuje javu od sna", kaže za Mondo psiholog i stručnjak za govor tela i neverbalnu komunikaciju, Snežana Repac i dodaje:

"On izlazi teatralno, kao da je to podijumski tepih, gde očekuje da će dobiti ovacije. Tačno se vidi koliko je on smeten sa uma, nema osećaj gde se nalazi. Tim lažnim smehom, hoće da sakrije prave emocije. Nastojanje da ima potrebu da se mnogo trudi, je sama po sebi sumnjiva. On bi trebalo da bude ljut s obzirom na situaciju, a ne da bude hladnokrvan. Prvo što ga je odalo je neautentično ponašanje za vreme privođenja. Drugo kako posmatra tužiteljku, ponaša se kao da je to nešto što se ne dešava njemu, pripremljen je unapred za suđenje, da igra ulogu", komentariše psiholog snimke Brajanovog privođenja i saslušanja.

Repac navodi da ono što može da ga razotkrije u potencijalnoj umešanosti u nestanak je logika postupka, inteligentno ispitivanje i traženje logičkih rupa.

"Njegova energija je falsifikatorska, lažna, gleda čoveka kao zver, želi nekoga da iskoristi. Može biti da je u pitanju podeljna ličnost, da je narcisoidni psihopata, veruje u svoje laži, njegov um je demonski i predatorski", navodi psiholog i dodaje da je, prema njenom mišljenju, motiv njenog nestanka isključivo povezan sa novcem, da nije u pitanju nikakav potez iz ljubomore.