Iz Uprave policije su saopštili da su ulcinjski policajci postupali po događaju sa današnjeg protesta građana opštine Ulcinj, na Maloj plaži, kada je tokom govora poslanika Abazovića došlo do incidenta.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

U Ulcinju je danas uhapšen kum lidera Građanskog pokreta URA Dritana Abazovića, Dilaver Kućević (44) zbog ugrožavana bezbjednosti odbornice u nikšićkom parlamentu i nositeljke liste “Za slobodarski Nikšić jednakih mogućnosti” Jelene Marković, saznaje CdM. Ona je ranije danas prijavila policiji da su je tokom današnjeg protesta u Ulcinju napali ljudi koji su bili u društvu Abazovića na protestu u Ulcinju.

“Tom prilikom Jelena Marković prema prijavi koju je podnijela policiji, izašla ispred bine sa transparentom, nakon čega je uočila da joj jedno lice gestikulacijom ruku i tijela prijeti. Potom joj je ta ista osoba prišla i grubo istrgla i uništila transparent koji je drzala u rukama što je kod nje izazvalo osjećaj uznemirenosti i straha”, naveli su iz policije.

Ubrzo potom, prikupljena su obavještenja od nje i više drugih osoba, nakon čega je identifikovan i u službene prostorije doveden Dilaver Kućević iz Ulcinja, radi prikupljanja obavještenja.

“Sa događajem je upoznat dežurni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju po čijem je nalogu D.K. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu jednog lica. U odnosu na cjelokupni događaj, preduzimaju se dalje mjere i radnje u saradnji sa tužilaštvom u pogledu drugih povezanih lica”, zaključili su iz policije.

Jelena Marković je policiji prijavila da je danas bila u Ulcinju kako bi prisustvola protestu kako bi prućila podršku u odbrani crnogorske obale.

Ona je slučaj prijavila policiji gdje je dala iskaz.

Između ostalog je navela da je na protestu vidjela Abazovića i da mu je prišla noseći transparent na kome je psialo “Ne može crnogorsku obalu da brani onaj koji je teritoriju Crne Gore i 1000 godina istorije jednim potpisom velikodušno dao Beogradu”.

“On je vjerovatno pomislio da sam neka pristalica njegove politike i u prvi mah mi čak stavio ruku na rame i nasmijao se prema fotoaparatu. Međutim kada me je prepoznao i okrenuo transparent da vidi šta piše na njemu, rekao je “Makni se od mene budalčino””, navela je ona u prijavi, piše CdM.

Ona mu je rekla da nema prava da je udaljava i da će da stoji tu.

“Onda je prišao momak za koga procjenjujem da je iz njegovog medijskog tima i rekao mu da se pomjeri jer mene iz kadra ne mogu maći. On se pomjerio ulijevo nekih 2-3 metra. Nakon nekih 20 minuta Dritan je izašao za govornicu, a ja sam stajala tačno ispred bine ispod njega i okrenula transparent kako bi to građani vidjeli. Dok sam stajala nekoliko muškaraca iz prvog reda koji su prije toga bili do Dritana i komunicirali sa njim mi je nervozno pokazivalo, tačnije naređivalo da neke udaljenosti od par metara da dođem kod njih i da im predam transparent.Nisam reagovala već sam nasatavila da stojim”, istakla je Marković.