Nestanak Ane Volš jezivo podseća na slučaj nestale, a potom, kako će istraga pokazati, ubijene pevačice Jelene Marjanović.

Izvor: instagram/anawalshe/Youtube/CBS Boston/MONDO/stefan stojanović/facebook

Slučaj nestanka Ane Volš (39) podigao je čitavu Ameriku, ali i Srbiju na noge i svi su zabrinuti. Ana, majka troje dece iz Masačusetsa, koja je odrasla u Beogradu, misteriozno je nestala 31. decembra, nakon što je napustila svoj dom kako bi uhvatila let za Vašington.

Istražitelji koji su tragali za dokazima o njenom nestanku, pronašli su kese za otpatke umazane krvlju, sekiru, testeru, tepih i upotrebljene potrepštine za čišćenje na deponiji u Pibodiju, rekli su danas izvori za WBZ-TV I-Team, prenosi CBS News.

Ipak, pored niza misterioznih činjenica koje svakodnevno isplivavaju o ovom sučaju, jedna posebno intrigira. U pojedinim okolnostima njen nestanak jezivo podseća na slučaj nestale, a potom, kako će istraga pokazati, ubijene pevačice Jelene Marjanović.

1. Prijava nestanka

Volšova je navodno poslednji put viđena u svojoj kući u Kohasetu, prvog januara, nešto posle ponoći. Međutim, Anin nestanak prijavio je njen suprug Brajan Volš u sredu, tri dana nakon što je izašla iz kuće.

Šef policije Kohaseta Vilijam Kvigli rekao je tada da je uobičajeno da Volš bude dugo bez kontakta sa porodicom, što je možda objasnilo jaz između njenog nestanka i poziva njenog supruga policiji. Firma za upravljanje imovinom u kojoj ona radi, Tishman Speyer, prijavila je njen nestanak istovremeno u sredu.

Tokom dosadašnje istrage, policija je otkrila da Ana Volš nije ostavila nikakav digitalni otisak - isključivši svoj telefon 1. januara, prema rečima inspektora Kviglija. Takođe nema podataka o tome da je koristila svoje kreditne kartice posle Nove godine.

Vrlo sličan scenario prijave nestanka dogodio se i pre 7 godina kada je u javnosti odjeknula vest da je nestala pevačica Jelena Marjanović.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić/Kurir/Printscreen

Policijske snage su se okupile na nasipu u Crvenki tek 8 sati nakon nestanka Marjanovićeve, budući da je njen muž Zoran Marjanović nestanak prijavio telefonski nekoliko sati po nestanku pevačice koja je poslednji put viđena oko 15 sati tog dana.

"Halo, dobar dan, ja bih da prijavim nestanak, evo. Ja sam sa ćerkom, ovaj, na nasipu, izašli smo da majka trči, da vežba, ona je otišla da trči i nestala je. Nema je, ovde već pola sata sa ćerkom je tražim na stazi, ovde u Borči. Zajedno smo otišli, devojčica je ovde od pet godina. Ovo je ravna staza, niko je nije video, dostupna je, da li možete vi da je locirate? Ja bih da prijavim nestanak. Majka trči ovde po stazi, možda je pre 45 minuta eto krenula da trči. Nema je, tražimo je svugde. Ovde je na Dunavu, prva rampa, mobilni je dostupan, a ne javlja se. Kad se krene prema nasipu, prvo skretanje, od Borče, od crkve. Niko je nije video. Možete nekako da proverite?", govorio je Marjanović, dok mu je žena iz policijske stanice rekla da ne mogu da reaguju ako je prošlo tako malo vremena, pa je on prekinuo poziv.

Nakon toga Marjanović je sa porodicom tražio Jelenu na nasipu, da bi tek kasnije otišao u policiju i definitivno prijavio nestanak. Sa druge strane, Zoran Marjanović, suprug ubijene pevačice Jelene Marjanović, dao je takođe nekoliko nelogičnih izjava policiji, što je kasnije probudilo sumnju da bi on mogao biti povezan sa njenim nestankom i ubistvom.

2. Nelogične izjave muževa

Prve izjave muževa Ane Volš i ubijene pevačice takođe pokazuju određene sličnosti - pre svega ukazuju policiji na određene nelogičnosti u kretanju obojice.

Veoma važan podatak, koji treba imati u vidu, jeste da je Volš osuđen za falsifikovanje potvrdnih dokumenata i prodaju lažnih slika na internetu zbog čega je već bio pod merama. Zbog toga, 1. januara, na dan nestanka njegove supruge, dobija dozvolu da svakog dana u periodu od 8 do 10.30 sati vodi decu u školu, a dozvolu je dobio i da svakog dana u periodu od 15.15 do 18.45 decu uzima nakon škole. Pored toga, 4. januara u periodu od 11 do 13.30 sati dobio je dozvolu za odsustvo za kupovinu.

Volš je zatražio jedno odsustvo od policije i to 1. januara u periodu između 15 i 21 sat ne bi li "odveo majku kući".

Izvor: Youtube/ CBS Boston/Screenshot

Prema njegovim rečima, njegova majka je imala operaciju katarakte nakon čega je boravila u njegovoj kući. Međutim, majka mu se oporavila brže od operacije, pa je sama otišla kući, ali odsustvo koje mu je dozvoljeno on je ipak iskoristio. On je ispričao da je otišao u prodavnicu "Whole Foods" i apoteku "CVS" ne bili kupio stvari koje su potrebne njegovoj majci, međutim, istražitelji su prilikom gledanja snimaka sa video nadzora videli da on zapravo nije bio tu.

Kako će se ispostaviti kasnije, on je slagao policiju i da je išao sinu da kupi sladoled. Umesto toga sa maskom na glavi i rukavicama na rukama otišao je da kupi sredstva za čišćenje kao i najlonme, kofu i lepljivu trak, koje je platio 450 dolara, preneo je NBC Boston.

U maskiranim pantalonama, crnoj jakni, Marjanović je novinarima u večeri nestanka pokušavao da objasni šta se desilo. Kako je ispričao tada, Jelena je nestala oko 15 sati tog dana kada je otišla da trči. On i ćerkica, kako je tada rekao, polako su hodali za Jelenom na nasipu pored Dunava dok je ona džogirala ispred njih. Kako je rekao, ta staza je duga nekoliko kilometara i Jelena je odmakla od njih daleko.

"Mi dolazimo ovde skoro svaki dan da bi onda trčala. Auto parkiramo na prvoj rampi u Crvenki, te se ja s ćerkicom na poljani pored igram. Za to vreme ona otrči do sledeće rampe i vrati se nazad. Danas smo mi išli prema njoj, ali u jednom momentu smo je izgubili iz vida i posle je više nije bilo", uznemireno je pričao Marjanović.

Na izricanju presude Zoranu Marjanoviću, po kojoj je prvostepeno proglašen krivim za ubistvo svoje supruge, sudija je navela sledeće:

"Nesumnjivo je utvrđeno da su supružnici tog dana došli na nasip sa kćerkom Janom 20 minuta pre ubistva. Marjanovićev telefon je u jednom trenutku, kako je rekla sudija, postao nevidljiv mreži, nakon što ga je on isključio, a onda je signal opet registrovan na mestu gde se dogodio nestanak. Ubio je, pa je zvao, a telefon je namerno isključio",rekla je sudija Škulić.

Ona je rekla da Sud smatra apsurdnim opis kretanja Marjanovića nakon što su se, prema Marjanovićevim rečima u odbrani, odvojili od Jelene, koja je otišla da trči.

Izvor: Kurir/screenshot

"Kretanje je opisano kao da je leteo, tom brzinom. On za to vreme nije mogao da stigne do mesta gde je registrovan signal ako je išao normalnim tempom, kako je rekao, posebno ne sa detetom, sa kojim je opisivao da je zastajkivao i da se kretao sporo", navela je i dodala da u prilog činjenici da je osuđeni išao užurbano ide i iskaz svedoka, koji je naveo da je video muškarca koji se užurbano kreće.

Kao dokaz da neko treće lice nije ubilo Jelenu, sudija je navela da ono nije moglo da zna da je Jelena tada na nasipu, jer su supružnici, kako je Zoran naveo, imali plan da tog dana odu na "Labudovo jezero" u Borči, ali su od te ideje odustali kada su videli da je gužva, zbog čega su se kobnog dana ipak našli na nasipu.

3. Tašte slepo veruju zetovima

Majka nestale Srpkinje u Americi Ane Volš, Milanka Ljubičić, istakla je da na zeta, Brajana Volša, koji je i priveden zbog ometanja istrage, ni malo ne sumnja. Prema njenim rečima, kada ju je ćerka Ana posetila poslednji put, krajem novembra, početkom decembra, ništa nije ukazivalo da se kod nje probudi sumnja u zeta.

"Ja uopšte ne sumnjam u njega. On jeste Amerikanac, ali apsolutno ništa nisam primetila loše. Bila sam kod njih šesnaest meseci, nijednog trenutka nisam ništa loše primetila", istakla je Milanka Lubičić.

Kako dalje navodi, Brajan je izjavio da je Ana dobro kada su ga pitali, a gde je ništa nije rekao, niti mi znamo, ističe majka nestale Srpkinje. Zorica Krsmanović, majka ubijene Jelene Krsmanović Marjanović dala je intervju davne 2016. godine nakon što je njena ćerka brutalno ubijena pored nasipa Crvenka u Borči.

Otkrila je tada novinarima da ne sumnja ni u koga ko bi mogao da naudi Jeleni, kao i da je ona bila bila vezana za svog supruga Zorana Marjanovića koji je 22. jula ove godine osuđen na 40 godina zatvora.

"Ovih dana pred nestanak se ponašala normalno, nije mi se žalila da joj bilo ko preti niti da ima neke ljubomorne fanove. Nije mi se žalila da joj bilo ko preti, nikakvih naznaka nije bilo. Njen muž Zoran je stalno bio sa njom, non stop i mnogo su bili vezani, lepo su se i slagali. Ne bih mogla da grešim dušu da kažem nešto. Ne sumnjam u nikoga ko bi mogao da joj nanudi, jer nije imala neprijatelja, ali eto kažu da je tu leglo narkomana. Ali da je neko usred dana otme iz čista mira, to mi je čudno. Ovo je strašno vreme", rekla je tada kroz suze Zorica.