U današnjem nastavku suđenja Lalić je otkrio da je spreman atentat na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je bio plaćen 5 miliona eura.

Izvor: Kurir/pink tv/screenshot

U nastavku suđenja kriminalnoj grupi Veljka Belivuka, Marko Miljković nastavio je da ispituje svjedoka-saradnika Srđana Lalića, a pomenuto je i spremnih pet miliona eura za atentat na predsjednika Srbije.

Miljković: Ko je platio bodenje Pavla Đurića?

Lalić: Ja sam

Miljković: Bio si sa mnom kad smo uzimali 40 kila kokina, a rekao si da ih je poslao Zvicer, kako znaš?

Lalić: Ti si mi rekao, a i Veljko. Veljko je imao svesku koju mu je dao Lazarević gdje je vodio evidenciju ko mu je šta dao i platio. Veljko mi je ispričao i da je između njih došlo do nesporazuma oko 300.000 eura, ali su riješili

Miljković: Da li mrziš Dejana Lazarevića?

Sudija je odbila pitanje, a Mljković je rekao Laliću da više ne spominje Lazarevića.

Miljković: Kome smo predali kokain i kako znaš da je bio kokain i da li si to premjerio?

Lalić: Opet zasnivaš pitanje na obmani, kokain smo donijeli na stadion tamo je bio dečko sa ožiljcima po licu i tetovažama, Nenad, ne znam kako se preziva. Nisam jmerio i gledao kocku po kocku, ti si mi rekao da je kokain i da je 40 kila

Miljković: Znači ne znaš, bravo. Od koga smo mi dobili informaciju da se sprema atentat na mene i Veljka?

Lalić: Od kavačkog klana, hvalili ste se da idete da namjestite te ljude, a nije ti prvi put da namještaš ljude u policiji

Miljković: Ti si slika i prilika namještanja. Da li smo nosili pancire kad smo išli da namamimo atentatore na aerodromu u CG?

Lalić: Nisam to lijepo zapamtio

Miljković: Ko ti je rekao da je Zvicer obezbijedio 5 miliona za navodni atentat na predsjednika?

Lalić: Ti i Veljko i to samo za početak. Ti si tada rekao "ma koliko god para, koliko god" sa onim tvojim iskolačenim očima. Je l' se sjećaš?

Miljković: Opet ti je l se sjećaš, sjećam se da si bio u vezi sa Borisom Vojinovićem

Lalić: Jesam bio sa tobom u vezi? Kako smo se ljubili? Jesi me zadovoljavao? Sudija je isključila mikrofon Miljkoviću.

Miljković: Jesu stigle te pare od Zvicera?

Lalić: Ne znam

Miljković: Rekao si da smo išli do Loznice da preuzmemo snajper?

Lalić: To je bilo najbolje oružje, za ozbiljne metem sigurno nije za Veljka Votku sa 160 metara

Miljković: Ko je preuzeo oružje?

Lalić: Stefan, ne znam kako se preziva, isto "škodom"

Miljković: Kako si zaključio da je to snajper? Jesi vidio svojim očima?

Lalić: Vidio sam plastični kofer

Miljković je kazao kako je sve Lalić izmislio i da samo pokušava da dokaže kako bi ispalo da su spremali atentat na predsjednika.

Miljković: Na koga konkretno misliš kad pričaš o snajperu?

Lalić: Na čitavu vladajuću strukturu. Lazarević je tada rekao "samo da smaknemo ove i posle ćemo lako"

Miljković: Koga smo htjeli da dovedemo?

Lalić: Ne znam

Miljković: Koja je bila naša strategija za to? Navedi gdje smo se skupljali i gde su bili skupovi?

Lalić: Trebalo je to da se izvrši na prvom sledećem građankom skupu, da napravimo haos, sukobe sa policijom, to je bilo u januaru 2021. godine tada smo se dogovorali da to završimo.

Miljković: Da li smo išli na neke političke skupove i pričali ti o tome?

Lalić: Ne mogu da tvrdim

Miljković: Da li si nekad nekom političaru prodao skaj?

Lalić: Ne znam

Miljković: Da li znaš ko je Aleksandar Papić i da li je dolazio na stadion?

Lalić: Ne znam, mislim da nije