Svjedok-saradnik Srđan Lalić, izjavio je juče pred Specijalnim sudom u Beogradu da je "mozak svih operacija" koja se tiču brutalnih ubistava u kući strave u Ritopeku, bio Marko Miljković.

Izvor: KURIR/ Ilustracija

Na pitanje sudije da objasni kako je došlo do toga da se za surova ubistva klana obezbijedi kuća u Ritopeku, koja je imala specijalni bunker u kom su brutalno kasapljeni i u mašini za mljevenje mesa ubijani ljudi, Lalić je objasnio da je upravo Miljković sve osmislio.

Izvor: Kurir/ Printscreen

- Bio sam zainteresovan za to pa sam razgovarao sa Miljkoviće i Vladom Draganićem (vlasnikom kuće u Ritopeku prim.aut.). Pitao sam i koliko bi koštalo da meni tako nešto napravi u inostranstvu. Prethodno su vršene likvidacije kao likvidacije, ubistva oružjem, kao na šinama. A onda je Miljković to osmislio, bio je mozak te operacije, za sva ta ubistva, od početka do kraja, on je sve osmislio - optužio je Lalić Marka Miljkovića u sudnici i objasnio da je odlučio da postane svjedok saradnik zbog "odnosa djela kavačkog klana prema ostalim pripadnicima posle hapšenja".

Svjedok saradnik, koji je tokom prethodnih ročišta govorio o sedam likvidacija koje su obuhvaćene optužnicom ali i brojnim drugim zločinima koji se vode kao neriješeni, juče je objasnio da su tijela kasapili, sjekli, a potom mašinu i prostorije prali varikinom i sonom kiselinom jer su se vodili Miljkovićevom logikom da ako "nema tijela, nema djela".

Izvor: Kurir/ MUP Srbije

- Svako bi se zapitao zašto se to sve radi na taj način, i ja sam. Miljković mi je objasnio da je cijela poenta da se tijelo trajno ukloni, da ga nema, da ne može da se recimo iskopa, i da u toj varijanti, prema njegovoj priči, ne bi mogao ni da se pokrene sudski postupak. Sigurno je bilo mnogo lakših načina da se ubije čovjek, al ovo je razlog što je odabran taj - priznao je juče u najvećoj sudnici Specijalnog suda u Beogradu Srđan Lalić.

Lalić je detaljno govorio i kako su žrtve prvo mučili, a potom im sjekirama odsijecali glavu, ruke i noge, vadili organe i sjekli ostatak tijela, skidali kožu sa glave "da kosa ne bi zaglavljivala mašinu". Na pitanje da li se lično fotografisao sa nekom od žrtava, on je progovorio i o čuvenoj slici na kojoj je nasmijan sa Belivukom i ubijenim Goranom Veličkovićem.

- Bio sam na fotografiji koju je fotografisao Miloš Budimir, na njoj su i Belivuk i pokojni Goran Veličković koji je kada smo se slikali, bio još živ. Nisam inicirao tu fotografijju, Budimir je vjerovatno htio da fascinira Miljkovića, koji nije tada bio sa nama, sugerisao nam je, tako je nastala ta fotografija - rekao je Lalić a na pitanje zamjenika tužioca, zbog čega su uopšte pravljene jezive fotografije žrtava iz "klanice" svjedok saradnik je odgovorio:

Izvor: Kurir/ MUP Srbije

- Da se zastraše pripadnici suprotnog, škaljarskog klana. Te fotografije su bile instrument širenja straha, strah je trebalo da bude efekat. Kada je stigla informacija da su škaljari nešto slično uradili, to je bio odgovor, da može i brutalnije. To je bila poenta, zastrašivanje - rekao je on i naveo da su pripadnicima škaljarskog klana fotografije slane putem skaja.