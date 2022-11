Kriminalna grupa zvana „vračarci“, čijih je 17 članova uhapšeno u petak, imala je spisak za odstrijel na kojem su se nalazili pripadnici suparničkih kriminalnih klanova, poznati biznismeni, ali i najviši državni funkcioneri, prenosi Kurir.

Izvor: Kurir / MUP Srbije / Printscreen

Ovu grupu kriminalaca, koja je blisko sarađivala s kavačkim klanom Radoja Zvicera i klanom Veljka Belivuka, predvodio je Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara ili Ludi Džoni, a njegovi ljudi za sada se zvanično sumnjiče za ubistva Aleksandra Halabrina, Dragana Ristića Čađe i Aleksandra Šarca, kao i za pet pokušaja ubistva.

Crna lista

Osim onih koje su uspjeli da precrtaju sa svog crnog spiska, na tapetu im je, prema dosadašnjim operativnim saznanjima, bio i načelnik beogradske policije Veselin Milić. Ova grupa je tako, kako prenosi Kurir, bila predviđena za napade na najviše državne funkcionere u Srbiji!

Osim Milića, na njihovom nišanu trebalo je da se nađe i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a kako piše Kurir, na meti „vračaraca“ bili su i pripadnici BIA i MUP koji su učestvovali u hapšenju njihovih prethodnika, klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Zvicerova lista - Precrtao tri imena

Radoje Zvicer je imao sopstveni spisak za odstrijel na kojem su bila imena isključivo pripadnika suprotstavljenih klanova, uglavom škaljarskog, njegovi najljući neprijatelji, njih 13. Sa tog spiska za sada su prekrižena tri imena. Likvidiran je vođa škaljarskog klana Jovan Vukotić i njegovi najvjerniji saradnici Milić Minja Šaković i Goran Vlaović.

Inače, načelnik SBPOK Ninoslav Cmolić istakao je prekjuče da za tvrdnju o atentatu na Vučića postoje neoborivi dokazi, piše Kurir.

"Posjedujemo operativna saznanja, informacije do kojih dolazimo radom na terenu. Upoređivanjem njih dolazimo do tačnih podataka na koji način je to trebalo da bude, koji su ljudi upleteni, o kojem iznosu se radi, a mimo toga i živu riječ", rekao je Cmolić misleći na svjedočenje Srđana Lalića, okrivljenog svjedoka u slučaju protiv klana Veljka Belivuka.

Ogroman broj žrtava - Oko 30 ubijenih od 2019. godine

Kako saznaje Kurir, kavački klan na duši može da ima još oko 20 ubistava izvršenih samo od 2019. godine.

"Svi sa spiska nestalih koji su najvjerovatnije završili u rukama Belivukovih i Zvicerovih poslušnika njihove su i potencijalne žrtve. Ukupno imaju preko 30 ubistava za posljednje tri godine, već gotovo dvije godine veća grupa je iza rešetaka, a dio je u bjekstvu", kaže izvor za Kurir.

Preuzimanje posla

Inače, posle hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka u februaru 2021. godine, najbliži saradnik Radoja Zvicera koji je bio spreman da zauzme mjesto vođe kavačkog ogranka bio je upravo Nikola Vušović. On je, nezvanično, trebalo da preuzme Belivukove poslove i pripreme za atentate na najviše državne funkcionere!

"Ranije se govorilo da Vušović ima veliku ulogu u klanu i da se bavi obezbjeđivanjem finansija. On je uviek bio jako bitan faktor u klanu, a imao je i svoje ljude koji su odgovarali njemu, a tek onda on dalje vrhu klana. Po hijerarhiji u klanu, Belivukovo mjesto moralo je posle hapšenja da pripadne Vušoviću", objašnjava izvor Kurira.

Tužilaštvo takozvane vračarce sumnjiči da su organizovali i izvršili ubistva za koja su nalog dobili od Veljka Belivuka i Radoja Zvicera.

Podsjetimo, srpska policija intenzivno radi na hapšenju odbjeglih „vračaraca“ Nikole Vušovića, Nikole M., Nikole F., Miloša P., Radivoja J., Raša B., Ivana B., Jovice S., Miloša A., Rajka T. i Petra J, dok su visokopozicionirani pripadnici klana Uroš Piperski i Dario Ðorđević Dekster u zatvoru u Lisabonu, odnosno Beču, prenosi Kurir.