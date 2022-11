Na nastavku suđenja kriminalnoj grupi Veljka Belivuka, svjedok saradnik Srđan Lalić je nastavio da otkriva detalje monstruoznih ubistava.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić/MUP Srbije

Srđan Lalić, visokopozicionirani pripadnik klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji je juče tokom skoro dva sata svjedočenja priznao šest neriješenih ubistava i tri obuhvaćena optužnicom, danas je nastavio svoje izlaganje, pa je u najnovijoj priči otkrio detalje otmice i ubistva Milana Ljepoje.

"Miljković se direktno spojio sa nadimkom Zvonce na Skaju. pretpostavili smo da je iz Niša. Miljković je pokušao da mu razotkrije identitet. Obećava mu blindirano vozilo na poklon, usmjerava ga kako treba da se čuva, pita ga kako se štiti. Ljepoja je povjerovao, a Miljković je od njega zahtijevao fotografiju lične karte kako bi mu uradio ovlašćenje i tu Ljepoja otkriva svoj identitet. Dao mu je ovlašćenje sa nasumičnim podacima za blindirano vozilo, ni tablica se nije poklapala. Poslao je sliku tog ovlašćenja da stekne povjerenje i pokuša da ga namami. Zakazao je sastanak za 9. decembar kod stanice 'Lasta' da Ljepoja preuzme vozilo", ispričao je Lalić.

U ranim jutarnjim časovima članovi klana okupili su se u kući, a veče prije toga 8. decembra su odvezli blindirano vozilo "BMW 7" u kuću u Ritopek. Postoji snimak na kom se vidi da su parkirali automobil ispred garaže.

"Janković i Draganić su u skrivenoj prostoriji spremali oružje za otmicu. Belivuk je ispalio tri metka u neku vreću od pijeska. Rano ujutru, u prostoriji lijevo od garaže, u nekoj ostavi, bili su skriveni Veljko, Marko, Janković i Draganić. Janković je u rukama držao hekler koh za slučaj da Ljepoja potegne oružje. Ljepoju je na parkingu kod laste pokupio Tešić vozilom koje mu je Miljković obezbijedio oko devet sati ujutru. Krenuli su ka kući u Ritopeku", dodao je.

Lalić je trebalo da dočeka Ljepoju, pa je, kako navodi, čekao kod blindiranog vozila. Upalili su usisivač da isceniraju da se auto priprema za Ljepoju, ali i da zamaskiraju zvukove ako dođe do problema pri savladavanju Ljepoje. Tešić je trebalo da se oglasi sirenom kad stigne, ali sirena nije radila, te je izašao iz vozila, a potom i uvezao vozilo u dvorište.

"Po unaprijed pripremljenom planu, Ljepoja je trebalo da pogleda automobil. Tešić ga je od pozadi obuhvatio rukama oko tijela i ruku da bi onemogućio da potegne oružje. Uhvatio sam Ljepoju za revere i džudo tehnikom čišćenja pokosio sam ih obojicu. Tešić ga nije pustio i onemogućio je Ljepoju da reaguje. Ostali su izletjeli, Veljko je nekoliko puta petom zgazio desnu stranu lica u predjelu vilice. Tako ga je onesposobio. Stavio sam mu lisice na ruke. Unijeli smo ga u skrivenu prostoriju. Prilikom udaranja Ljepoje Veljko je povrijedio nogu. Skinuli smo mu garderobu, jaknu i košulju isjekli, ostao je u donjem vešu", objasnio je okrivljeni svjedok.

Kako je dodao, nije bio tučen, ali dobio je nekoliko udaraca u garaži od čega mu je lijevo oko bilo zatvoreno, a usna naduvena. U garaži je ostalo tragova krvi i baš na tom mjestu je nađen Ljepojin DNK.

"Postavili smo ga u metalnu stolicu i počelo je ispitivanje. Brzo je dao šifru Skaja. Veljko i Marko su ubrzo otišli gore da provjere sadržaj njegovog telefona. Imao je na telefonu sliku Zvicerovog kuma.Priznao je svoje učešće o pokušaju ubistva u Ukrajini i objasnio je to finansijskim motivima. Dao je dosta informacija, a dodatne informacije su uzeli sa njegovog Skaj aparata. Na ruci je imao limitirani sat koji je Miljković dao Draganiću - sav novac nađen kod žrtava davan je Draganiću. Garderoba i dokumenta su kasnije zapaljeni", rekao je Lalić.

Lalić je sa Draganićem skidao DNK i konzervirao hekler. U jednom momentu su čuli krkljanje i gušenje, te su vidjeli kako Hrvatin i Belivuk dave Ljepoju sa namjerom da ga liše života nakon što je ispitan. Dodao je da je negodovao jer je čuo da davljenje traje i da se Ljepoja muči.

"Vidio sam da mu je zglob desne ruke slomljen. Predložio sam da to uradimo humanije. Obmotali su mu žicu oko vrata, lice mu je poplavjelo i prestao je da se otima. Veljko je podmetnuo kadicu ispod njegove glave i velikim nožem mu prerezao vrat. Izletjelo je dosta krvi. Sa sigurnošću mogu da kažem da od tog momenta nije bio živ. Uništili su tijelo. To su uradili Veljko, Hrvatin i Marko Budimir. Pretpostavljam da su Janković i Draganić pomogli. Došao sam kad su završili da pomognem da očiste prostoriju. Ubrzo sam odvezao Marka Budimira, Miljkovića, Draganića i možda Jankovića do krivine kako bi ostatke bacili u rijeku. Dok su bili dolje, čekao sam u kući, vlažnom krpom sam prebrisao pod. Pokupio sam ih kada su mi javili, vratio ih u kuću, tom blindom smo se vratili nazad za Beograd i ostavili je u kući u Lisičjem potoku gdje je i zaplijenjena. Mislim da je to sve vezano za ubistvo Ljepoje", ispričao je Srđan Lalić.