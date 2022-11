Deda Miroslav oteo je svoju unuku iz doma za djecu u Osijeku da je ne bi dali na usvajanje, a sada je ustavni sud donio odluku.

Izvor: Kurir/TV

Milanu Veršegiju, ocu osmogodišnje djevojčice koju je deda Miroslav Veršegi 19. juna oteo iz doma za djecu u Osijeku kako ne bi bila data na usvajanje i doveo u Srbiju, vraćeno je starateljstvo nad ćerkom.

Ovo za Kurir otkriva deda Miroslav, koji je, podsjetimo, riješio da uzme unuku iz doma u kojem je boravila godinu i po dana odlukom centra za socijalni rad u Osijeku, nakon što je njenom ocu Milanu oduzeto pravo na starateljstvo jer je, kako tvrdi deda Miroslav, ostavio dijete komšinici na čuvanje i sa njom potpisao ugovor kod notara.

"Ustavni sud Republike Hrvatske donio je rješenje po kome su sve odluke o oduzimanju djeteta ocu odbačene i njemu je vraćeno starateljstvo. Ta odluka je stigla prije nekoliko dana, još uvijek čekam da mi advokatica mejlom pošalje cijelo rešenje, koje ima 18 stranica", priča deda Miroslav:

Moj sin je tom odlukom opet postao staratelj djetetu, čime je privremena starateljica iz doma u Osijeku faktički izgubila privremeno starateljstvo nad mojom unukom i to znači da oni sada ne mogu potraživati putem Haške konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece da se dijete vrati u Hrvatsku. Deda kaže da je pravda pobijedila i da centar za socijalni rad u Osijeku nije uspio u svojoj namjeri da dijete odvoji od porodice i da ga da na usvajanje.

"Unuka se neće vraćati u Hrvatsku sve dok se centar za socijalni rad u Osijeku zvanično ne izjasni da više nema nikakvog potraživanja djeteta. Dijete je kod majke u Srbiji, gdje joj je i mjesto! Hvala Kuriru i Kurir televiziji, koji su našu priču iznijeli lavovski, jer da nije bilo vas, ko zna šta bi bilo. Sigurno bi dijete već odavno bilo u domu! Odradili ste veliki dio posla i pomogli da dijete bude srećno! Milan Veršegi, djevojčicin otac", rekao je da ovo jeste pobijeda i "da ga je obradovala, ali i unijela sumnju".

"Vraćeno mi je starateljstvo, ali se predmet vraća na ponovni postupak Opštinskom sudu u Osijeku. Meni je ostalo da odležim još sedam mjeseci zatvora zbog prijetnje socijalnoj radnici. Zamislite da ja ćerku dovedem ovdje, oni me stave u zatvor i opet mi je uzmu. Ne mogu to da dopustim, dijete ostaje s majkom u Srbiji", dodao je on.

Podsjetimo, deda Miroslav, unuka i njegov sin Milan imaju dvojno državljanstvo, srpsko i hrvatsko, a djevojčica se prije četiri godine sa ocem preselila u Hrvatsku. Djevojčicin otac Milan je ranije istakao da je učinio sve što su socijalni radnici od njega tražili, te da mu nije jasno zašto mu je u Hrvatskoj oduzeto starateljstvo. Pored toga, deda Miroslav je tokom boravka djeteta u domu zahtijevao da usvoji unuku, ali su socijalni radnici tamo to odbili.

Nedavno je i advokatica djevojčicine majke podnijela sudu u mjestu u kojem žive u Srbiji predlog za dobijanje starateljstva nad ćerkom, čime je zvanično otvoren postupak pred srpskim organima.