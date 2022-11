Od šest mjeseci do pet godina zatvora prijeti 17-godišnjoj Zadranki koja je sa 17-godišnjem drugaricom u "sačekuši" na zadarskoj Kalelargi u Hrvatskoj, početkom novembra napala nožem vršnjaka i teško ga povrijedila.

Izvor: Kurir/ EPA, Shutterstock

Mlada Zadranka koja je te večeri napala mladića "u ime" svoje drugarice, koja je mladiću bivša djevojka, krivično je prijavljena za nanošenje teških tjelesnih povreda. Prema nezvaničnim izvorima, mogla bi se teretiti i za predumišljaj jer je joj je "švajcarski" nož s kojim ga je napala prethodno navodno dala njegova bivša djevojka. Rekla joj je da joj nož ima posebnu emotivnu vrijednost, te ga dala prijateljici nakon što se s mladićem prethodno "zakačila" u obližnjem kafiću, piše Slobodna Dalmacija.

"Prepirali su se, ali svađa se ubrzo smirila. On je nakon toga otišao preko mosta da otprati prijatelja. Kada se vraćao kući organizovana mu je njihova "sačekuša". Nije se ni branio, iako je mogao, jer ima više od metar i devedeset, ali nije htio. Jedna ga je bola nožem, a druga udarala", ispričala je jedna od poznanica društva. Mladiću je u napadu presječena tetiva na nozi zbog čega je pao na zemlju. Tražio je od njih da mu pozovu Hitnu pomoć, no one su samo otišle.

"Riječ je bila o divljačkom napadu sa višestrukim ubodima po raznim djelovima tijela. Djevojka je baratala švajcarskim nožem koji nema blokadu i koji se u jednom trenutku preklopio dok ga je još divljački napadala. Tada se i posjekla", rekli su poznanici mladića.

Djevojka je kasnije navodno priznala krivično djelo i izrazila žaljenje zbog napada u kojem je mladić zadobio dvije duboke posjekotine na ruci, ubode na bedrima, a nogu su mu operisali zbog presječene tetive.

"Prošle godine su bili zajedno, nakon čega je on raskinuo s njom. Nakon što su raskinuli kod njega je ostao njen bicikl. Ona se te večeri nešto žalila da fale neki dijelovi bicikla, oko toga. Nisu se razišli u lošim odnosima, ni u kafiću, a ni prije, nakon što su raskinuli vezu. Niko nije očekivao da će se to dogoditi", kažu poznanici, navodeći kako se 17-godišnja djevojka koja ga je napala "zagrijala" za nasilje, pa na profilnoj slici na društvenim mrežama ima fotografiju Matilde iz filma o profesionalnom ubici "Leon profesionalac".

"Prije sačekuše, bivša djevojka ga je navodno nazvala na mobilni i rekla mu da moraju da popričaju i da moraju da se nađu. On je prihvatio, a kada je došao na sastanak obje su ga divljački napale", kažu poznanici, dok su iz policije potvrdili samo da je protiv napadača podignuta krivična prijava, te da je slučaj predat na obradu državnom tužilaštvu.