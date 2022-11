Beograđanin koji je brutalno pretukao ćerku (5) i nanio joj teške tjelesne povrede, maltretirao je i suprugu.

Izvor: privatna arhiva

Beograđanin (41) uhapšen je u Beogradu zbog sumnje da je krivnički pretukao svoje dijete (5), a i ranije je prijavljivan policiji za nasilje, ali prema svojoj supruzi. On živi sa suprugom i dvoje djece.

"Nasilje je ranije prijavljivano, on je napadao i tukao ženu, a koliko znamo djecu do sada nije dirao. Međutim, komšije bi prijavile nasilje, ali žena bi uvijek odbijala da svjedoči protiv nasilnog muža, uvijek je odustajala. Mislimo da je to činila najvjerovatnije iz straha", pričaju komšije za Kurir i dodaju da je u pitanju problematična porodica.

"Uglavnom izbjegavam da razgovaram sa njima, problematični su i nasilni. On je uvijek bio veoma dominantan, a supruga ta koja je sve vrijeme radila ono što on kaže, ali da se sad to desilo sa djetetom koje ima pet godina, to je svaku mjeru prevršilo. Šokirana sam i užasnuta", rekla je komšinica:

Druge komšije navode da oca nasilnika niko nije ni vidio do dana hapšenja.

"Kao da je u zemlju bio propao, niko ga od nas dva mjeseca nije vidio, samo kad se vratio smo vidjeli da je uhapšen", dodali su susedi.

Prvo osnovno javno tužilastvo u Beogradu je 12. novembra u saradnji sa PS Zvezdara odredilo zadržavanje osumnjičenom muškarcu (41), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici, a za koje je predviđena kazna zatvora u trajanju od dvije do 10 godina.

Izvor: privatna arhiva

"Osumnjičeni je izvršio krivično djelo na taj način što je svoje petogodišnje dijete, dok je bilo na krevetu, uhvatio za ruku i bacio na drugu stranu kreveta, vičući na dijete, jer nije rasklonilo igračke, nakon čega je plastičnom lutkom koju je držao u ruci zadao nekoliko udaraca u čelo, dok se igračka nije polomila, dok je dijete plakalo i bezuspješno pokušavalo da se zaštiti od udaraca, nakon čega je iz cipelarnika uzeo patiku i istom zadao još nekoliko udaraca po glavi i tijelu, dok je drugom rukom dijete držao za kosu", saopštili su iz tužilaštva.

Tužilaštvo je saslušalo osumnjičenog, koji je negirao izvršenje krivičnog djela, nakon čega je predložen pritvor i isti je određen od strane suda u trajanju od 30 dana.