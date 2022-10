Isplivala je presuda kojom je Marko B. (35) osuđen na godinu dana uslovne kazne. Otkriveno je da je imao pomerećaj ličnosti i da je godinama zlostavljao svoju suprugu Suzanu!

Izvor: J.M., Drustvene Mreže

Presuda kojom je Marko B. osuđen uslovno na godinu dana robije sa rokom provjere od tri godine i obavezno psihijatrijsko liječenje, ukazala je da je ubica djeteta imao mješoviti poremećaj ličnosti i godinama zlostavljao svoju suprugu Suzanu. Uvidom u presudu Osnovnog suda u Vršcu koja je donijeta samo sedam dana prije nego što će Marko B. ubiti svoju dvogodišnju ćerkicu, a potom izvršiti samoubistvo, došlo se do jezivih saznanja o onome šta je prethodilo zločinu.

U vremenskom periodu od 2017. godine i zaključno sa 29. aprilom 2022, uslijed mješovitnog poremećaja ličnosti i anksiozno depresivnog poremećaja, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio je spokojstvo, tjelesni integritet i duševno stanje svoje supruge, tako što ju je u dužem vremenskom periodu fizički i psihički zlostavljao ograničavajući joj kretanje, te nedozvoljavajući joj da se viđa sa kim želi, određujući joj koje knjige smije da čita, nedozvoljavajući joj da koristi bilo kakvu vrstu društvenih mreža dok je on na poslu, želeći da uspostavi potpunu kontrolu nad njenim životom, te kada bi se za bilo šta usprotivila udario bi joj šamar za svaku sitnicu.

"Jednom prilikom ju je u junu mjesecu 2019. godine pretukao i prijetio nožem da hoće da je ‘zakolje‘ uslijed konflikta, a vezano za neke slike koje je njen rođeni brat snimao na krštenju, te je takođe prijetio kada bi spomenula razvod da će je zakucati za ormar, da bi je nakon toga 29. aprila 2022. godine nakon rasprave oko davanja keksa djetetu omalovažavao da je loša majka", u presudi je opisan pakao u kojem je nesrećna žena živjela.

Prema navodima presude, kada je dijete tog dana zaspalo, bez ikakvih riječi Suzanu je udario u glavu više puta, te kada je pala na pod šutirao je i gazio po glavi, a ondajoj je nanio lake tjelesne povrede u vidu površinske povrede glave i povrede grudnog koša.

"Oštećena kada bi se odbranila ujela u predjelu ruke, a nakon toga istrčala iz stana na spratu i pobjegla u prizemlje kod svojih roditelja, da bi čitav događaj u jutarnjim satima prijavila policiji, pri čemu je okrivljeni svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje", navodi se u presudi Osnovnog suda u Vršcu.

Da podsjetimo, Marko je sat vremena prije ubistva poslao SMS poruku svojoj supruzi Suzani u kojoj je navodno pisalo: “Ubiću dijete i sebe”. Nezvanično, on je pored SMS poruke snimio i video poruku koju je poslao “svima” (nije precizirano na koga se to sve tačno odnosi), a navodno je video zapis poslao i pojedinim portalima. U tom snimku je navodno govorio o tome kako njegov život više nema smisla, da on ide i da će sa sobom da povede ono što najviše voli.

Sat vremena kasnije, oko 14 časova, policija je došla u stan po prijavi Markove supruge Suzane. Ugledali su stravičan prizor. Komšija iz zgrade koji je i policajac je naveo da je cio uviđaj bio užasan i da je povraćao šest puta. Marko je ubio ćerku na dan kada je navodno i zvanično dobio starateljstvo. Redakcija MONDA je tim povodom kontaktirala Centar za socijalni rad u Vršcu, ali odgovor nismo dobili.

