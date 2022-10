Osoba bliska Suzani B. čije je dijete ubio njen suprug, a potom izvršio i samoubistvo oglasila se o ovom zločinu.

Izvor: J.M., Drustvene Mreže

Izvor blizak Suzani B. i Marku B. iz Vršca, koji je u utorak popodne ubio rođenu ćerku, pa se objesio, kaže da smatra da je u ovom slučaju najveći propust napravio Centar za socijalni rad, koji je dozvolio ocu da samostalno viđa dijete, iako je on osuđen za nasilje u porodici i određena mu je mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja u specijalizovanoj ustanovi.

"Marko je bio liječeni psihijatrijski bolesnik, što gotovo niko nije znao, a i sud mu je u presudi izrekao mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja, čime je to i potvrđeno. Očigledno je da u ovom slučaju nije sve odrađeno kako treba, greška je što je Centar za socijalni rad njemu dao dijete", objašnjava izvor Kurira.

Kako dalje navodi Marko je rođeno dijete ubio da bi povrijedio suprugu sa kojom je bio u procesu razvoda. "On je ćerkicu ubio da bi napakostio supruzi i da bi ona patila. Bio je kivan zbog presude i zbog toga što je proglašen krivim za nasilje u porodici, a uz sve to je bio i psihički labilan. Radnici Centra za socijalni rad su to morali da znaju", dodaje.

Podsjetimo, Suzana B. se žalila na odluku CZSR da otac samostalno viđa dijete, na šta su joj rekli da ona ne može da utiče na to ko da li će njen muž moći da viđa dijete. "Suzani su u Centru za socijalni rad rekli: 'Šta ti znaš, tu procenu vrši neko ko je stručniji od tebe'. Zamisilte, on je dobio papir na kome piše 'nema opasnosti po dijete', a onda taj isti čovjek ubije to dijete. Kivni smo, bijesni, tužni, ne znamo ni sami kako da opišemo to što osjećamo u ovom trenutku", govori osoba koja je bliska majci Suzani.

Pogledajte fotografije sa mesta zločina u Vršcu: