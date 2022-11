Premijerka Srbije Ana Brnabić potvrdila je da su strani dronovi nadletali kasarne Vojske Republike Srbije i dodala je da je to pitanje bezbjednosti Srba na KiM.

Premijerka Republike Srbije Ana Brnabić je potvrdila da su strani dronovi nadlijetali kasarne Vojske Republike Srbije. Dodala je da je to pitanje bezbjednosti Srba na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je povodom incidenta naredio da se unište sve neprijateljske letjelice na teritoriji Srbije.

"Tačno je, bespilotne letjelice su snimale jedan položaj u Kopnenoj zoni bezbjednosti i dvije kasarne. O tome me je obavijestio predsjednik Republike, i on je dao naređenje da se pojača zaštita u vazduhu, što je sada stalno stanje stvari. Ukoliko se to ponovi, obaraćemo sve letjelice. Ne bih davala više informacija, predsjednik će više reći o tome, kao i ministar odbrane Miloš Vučević", rekla je premijerka Brnabić gostujući na RTS-u.

Ona kaže da će Srbija nastaviti da čuva mir i bezbjednost, i da mi nasuprot nama imamo ljude koji se ne ponašaju racionalno.

“Srbi na KiM teško da imaju bilo kakvo razumijevanje za sve što se dešava, i predsjednik Vučić i mi u Vladi pokušavamo da ipak utičemo da situacija ne eskalira. Da li Kurti čeka konačni sporazum? Ja ne znam šta on čeka, on je ideološki fanatik, ja ne mogu da se poistovjetim sa njim. Ali ako čekaju finalni sporazum, ja opet kažem da moramo da se vratimo na prvi sporazum, Briselski sporazum. Mene ne zanima da li je on protivnik ili nije, taj sporazum je potpisan prije njega, ako on misli da privremene institucije imaju neku težinu, on mora da primjeni to”, izjavila je premijerka.

Predsjednica Vlade kaže da ono što je važno je činjenica da je potpis Evropske Unije na Briselskom sporazumu, čime je ona postala garant toga.

“A kako vi mislite da pričamo o finalnom sporazumu o normalizaciji, a prvi još nije implementiran. I to nisu garantovali ovi iz Evropske Unije, koji su ga potpisali. Pa ko će da nam garantuje da će i neki novi sporazum biti primenjen?”, zapitala je ona.

Da podsjetimo, specijalne jedinice kosovske policije su danas zaustavljale vozila sa srpskim "KM" tablicama u Leposaviću. Sa hamerima i dugim cijevima su upozoravali Srbe sa KiM da preregistruju tablice na RKS tablice.