Žena koja je izbegla nesreću na mostu je opisala detalje užasa!

Izvor: TV Prva/screenshot

Mediji su prvo prenjeli da je autobus pun putnika sletio u ledenu Moravu kada se obrušio most, ali kasnije se ispostavilo da se srušio most za pješake i da su na njima bili turisti koji su krenuli ka manastiru kod Ovčar banje. Do nesreće je, došlo kada se u prepodnevnim satima zbog preopterećenja srušio viseći pješački most. Prema rečima svjedoka, svještenik je turiste koji su došli iz Republike Srpske, sve vrijeme upozoravao da mostom ide po četvoro ili petoro ljudi.

Kako je jedna gospođa rekla koja je bila na licu mjesta, niko od turista nije poslušao upozorenja. Dodala je da su svi nagrnuli na most i da čim je krenula prva grupa ljudi da se most srušio.

"'Samo četvoro', su vikali sveštenici, a narod je nagrnuo. Mi smo prešli, a pop je stalno vikao sa mosta da ide samo po četvoro. Narod nije poslušao i pali su zato što ih je bilo puno na mostu. Dok smo se okrenuli, već njih 12 je plivalo dolje", rekla je žena za TV Prva koja je izbjegla nesreću na visećem mostu.

Još nekoliko ljudi koji su govorili za TV Prva je potvrdilo priču da je svještenik upozoravao ljude, ali da oni nisu slušali. "Krenuli smo da prelazimo most, jedna grupa je prešla, druga grupa je krenula. Most je poprilično bio pun. Jedna grupa je ostala, ja sam bila među njima. Samo smo vidjeli kako se most ruši i pada."