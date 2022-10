DIrektorka "Euro Petrol Oil" Ivana Tanasković se oglasila i potvrdila da su autobusi te kompanije prevozili putnike koji su doživeli nesreću na mostu koji se srušio!

Direktorka saobraćajnog preduzeća "Euro Petrol Oil“ Ivana Tanacković potvrdila je za portal "Srpskainfo" da su njihovi autobusi prevozili putnike koji su stradali na mostu kod Ovčar banje koji se srušio usred preopterećenja.

"Putovanje su organizovale crkvene opštine Zvornik i Čelopek i radi se o putovanju koje se organizuje već 15 godina. Putovanje je trebalo da traje dva dana i krajnje odredište im je bio manastir Đunis gde su večeras trebali doći na noćnu liturgiju povodom Pokrova“, pojasnila je Tanackovićeva.

Ona je dodala da su vozači stali na to mesto da naprave pauzu, a da je preko visećeg mosta prečica do manastira Jovanje i kaže da postoji i obilaznica koja je duga oko dva kilometra. Ističe da se zna da taj most ne može izdržati više osoba, ali da se desilo da je više ljudi u tom trenutku krenulo da pređe preko njega. Most navodno nije u upotrebi godinama i meštani su jedini znali pravila prelaska.

"Moram pohvaliti naše vozače, ispali su pravi heroji. Kada je pukao most, nisu štedeli svoj život i odmah su skočili u reku da spašavaju putnike. Izvukli su više putnika iz vode, kao i majku sa decom“, dodaje Tanackovićeva.

Prema njenim rečima, odmah je obaveštena policija i Hitna pomoć koji su stigli na lice mesta.

"Ponudili smo da pošaljemo i pomoć odmah, ali su nam rekli da za sada ne treba. Organizatori putovanja će odlučiti da li će se putovanje prekinuti ili nastaviti“, istakla je Tanackovićeva.

