Moler G.A. iz Nove Varoši napao je trudnicu bejzbol palicom.

Izvor: Facebook/screenshot

Novovarošaninu A.G. (32) određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da je brutalno pretukao trudnicu M.M. (25) i njenu mamu Lj.M. (58) u čijoj kući je stanovao u vikend naselju u okolini Beograda. Kako Kurir nezvanično saznaje, brutalno prebijanje dogodilo se 5. septembra.

"A.G. je, navodno, upao u kuću porodice kod koje je stanova i nasrnuo na devojku M.M. i njenu majku. Navodno, povod je bilo to što su ga one zamolile da napusti njihovu kuću u kojoj je živio u poslednje vreme. Tokom svađe, A.G. je dograbio drvenu palicu i besomučno udarao djevojku koja je bila u devetom mjesecu trudnoće, kao i njenu mamu", priča izvor:

"Toliko ih je tukao da je devojci slomio šaku i lobanju, a mami lobanju. Obije su sa povredama teškom mukom dozvale pomoć, dok je A.G. uspio da pobjegne iz kuće prije dolaska policije i lekara", objašnjava izvor Kurira. Nasilnik je, kako se saznaje, uhapšen prije dva dana na teritoriji Ripnja.

"Sumnja se da se on sve vreme skrivao po okolini, ali je na kraju, posle dva dana bekstva dolijao. On je saslušan pred Osnovnim tužilaštvom u Mladenovcu i određen mu je pritvor do 30 dana", kaže sagovornik. Sa djevojkom još uvek nije obavljen razgovor, pošto se ona posle napada porodila.

"Povrijeđena djevojka je u bolnici, a beba koja je rođena posle napada je dobro. Majka je objasnila da je A.G. došao u njihov kraj kao moler, te da ih je molio da ostane da živi tu jer nema gdje, pa su ga onda one primile u kuću", dodao je sagovornik.