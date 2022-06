Pročitajte ispovest konobarice o nevaspitanoj deci i roditeljima koji to samo gledaju i ne reaguju!

Izvor: Shutterstock

Nema onog ko nije barem jednom u životu u kafiću ili restoranu doživeo da je za susednim stolom nevaspitano dete. Roditelji kao da se prave ludi dok dete trči i skače, ometa goste i zaposlene.

I većina nas uglavnom to prećuti, misleći "deca su deca", dok u sebi možda razmišlja i kako bi neko trebalo da nauči pre svega roditelje, pa onda i dete, redu. Najteže u ovoj priči prolaze konobari, koji moraju da se smeškaju i počiste nered koji je dete ostavilo za sobom. Kako to izgleda ljudima "sa one strane šanka" ispričala je jedna Hrvatica na Redditu.

"Radim kao konobarica u jednom malo ozbiljnijem kafiću. Nije baš da moram da nosim kravatu, ali svejedno, postoji neka malo viša količina profesionalnosti koja se očekuje, kako od osoblja tako i od gostiju. Radila sam pre toga u birtiji koja je na drugoj strani spektra, i ovakav pristup mi mnogo više odgovara. Ono što me, eto, užasno nervira, su roditelji koji dođu na kafu sa svojim prijateljima i decom, i onda se ponašaju ko da su došli na dečije igralište. Deca trče po lokalu, vrište, penju se.

Danas mi je naročito jedna mala digla pritisak; ima oko pet godina, po nekoj mojoj proceni. Pokušala je da uđe u šank i uzme paketić instant soka. Onda su joj dali ključeve da se igra (a ne terasi stoje dečije igračke) pa je počela da ih gura u bravu vrata kafića. Nadala sam se da će je brzo proći ta fascinacija, ali nije, pa sam je lepo zamolila da to ne radi. Izignorisala me u potpunosti.

Rekla sam joj ponovo, i dalje ništa. Na kraju sam njenu mamu zamolila da je malo smiri i opomene da ne gura ključeve u bravu da se nešto ne bi pokvarilo. A ona mi je odgovorila uvređeno 'Ma šta bi se pokvarilo?' Nije bila bezobrazna ali u pogledu se videlo, da mi je zamerila. I nisam dobila bakšiš", napisala je ona u svojoj ispovesti, a onda ispričala još jednu anegdotu sa gostima i prljavom pelenom.

"Pre nekoliko nedelja je mlada majka nasred terase menjala pelenu detetu, i onda je ostavila ispod stola. Za početak, mogla si to da obaviš u autu, ali da ne možeš ni da baciš prljavu pelenu u smeće? Ne razumem", napisala je konobarica, a njena objava je izazvala veliki broj komentara. Jedni je potpuno razumeju, ali drugi kažu da nije u pravu.

"Što sam stariji sve mi je jasnije zašto postoje restorani gde nema ulaza za decu", kratko je napisao jedan korisnik Reddita. Jedna majka se takođe uključila u raspravu. Ona za takve situacije krivi preteranu liberalnost.

"Imam malo dete, tako da znam o vaspitanju i odgovorno tvrdim da većina ljudi danas ne zna da vaspita dete. Ili idu iz krajnosti potpunog popuštanja i podilaženja detetu ili su pak u krajnosti da se prema detetu odnose kao prema zatvoreniku."

Ali roditelj koji je bio konobar itekako može da sagleda situaciju iz oba ugla.

"Radio sam kao konobar deset godina i baš zato, sada, kao roditelj deteta od dve godine imam obzira prema lokalima i konobarima. Volim s malim da sedim i pijem kafu posle parka. Ima dana kad je to nemoguće, ali i dana kada sedimo u kafiću i razgovaramo kao odrasli ljudi. Problem nije samo u tome što su klinci divlji. Nego je problem što se kod nas konobari ne doživljavaju kao ljudi koji su došli da rade i zarade. Još uvek nema i neće biti respekta prema konobarima i kafićima jer nam je mentalitet takav kakav je", napisao je i zaslužio brojne lajkove.

Nizali su se jos brojni komentari podrške ljudi iz iste branše sa različitim iskustvima. Jedna prodavačica je napisala, da je dete čak uriniralo na sred radnje, naočigled svoje majke. A šta vi mislite, da li je deci mesto u kafiću i imaju li pravo zaposleni da reaguju kada roditelji ne kontrolišu dete?