Stariji bračni par živeo je u kući u kojoj je oko 11 sati u subotu došlo do požara, a u kom je jedna osoba poginula, a druga teško povređena.

Izvor: Instagram/Printscreen/192.rs

Saopšteno je da je u požaru na Tošinom bunaru u subotu muškarac podlegao povredama na licu mesta, dok je žena sa opekotinama prevezena na VMA. Radnik koji radi u blizini kuće u kojoj je došlo do požara kazao je da je nastradalog čoveka slabo viđao, dok je ženu često sretao.

"Ona je stalno sakupljala neke grane, gajbice koje je i naređala u dvorištu. Mala, mršava žena, ali 'motala' se stalno ovuda, baš mi je žao", kazao je on, a prenosi Republika.

On objašnjava da je njegov automobil bio parkiran tu kod njihove kuće, a radnik iz obližnje auto-perionice koji je primetio požar, obavestio ga je da skloni automobil. "Odmah sam otišao da preparkiram auto i za to vreme dok sam se sklonio plamen je buknuo sve do krova. U milisekundi se sve rasplamsalo", priča on.

Na licu mesta bio je i zet starijeg bračnog para, koji je kazao da muškarac i žena imaju tri ćerke, ali da su sami živeli u kući koja je izgorela. Vatrogasci su iz požara najpre uspeli da izvuku jednu osobu - ženu, koja je zadobila teške opekotine i lekari su ubrzo prevezli u bolnicu. Nakon toga, iz kuće je izvučen i muškarac, međutim, on je na licu mesta podlegao zadobijenim povredama.

"Dobili smo dojavu u 10.30 sati da gori kuća na Tošinom bunaru. 10 vatrogasnih vozila sa 31 vatrogascem stiglo je na lice mesta za četiri minuta, međutim zatekli smo požar u kući u razbuktaloj fazi", objašnjva komandant vatrogasno-spasilačke brigade Beograda Miloš Majstorović.

"Uspeli smo brzo da izvučemo ženu iz vatre i nju smo predali Hitnoj koja ju je prevezla na VMA. Drugo lice, muškarac, bilo je zarobljeno u većoj količini komunalnog otpada u kući i dvorištu. Nažalost on je preminuo", rekao je Majstorović i dodao da će uzrok požara biti naknadno utvrđen.